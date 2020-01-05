Социальное такси стало доступнее

С Нового года право на бесплатный проезд получили дети-инвалиды, имеющие медицинское заключение о необходимости проведения процедур гемодиализа, дети-инвалиды, страдающие злокачественными новообразованиями, в том числе злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей и дети, перенесшие пересадку костного мозга.

Кроме того, в Новом году возросла льготная численность поездок для граждан, получающих услуги гемодиализа в учреждениях Ленинградской области – 12 поездок (ранее восемь).

С начала 2019 года для граждан, частично оплачивающих проезд на социальном такси, уже снизилась стоимость поездки до 10% в случае поездки на расстояние, превышающее 150 километров. Стоимость поездки на расстояние менее 150 километров льготники будут оплачивать, как и прежде в размере 25% от стоимости.

По предварительным данным, в 2019 году воспользовавшись услугами социального такси, жители Ленинградской области совершили 52 736 поездок, а в 2018 году 41 137 поездок.

Рост популярности социального такси связан, в том числе со снижением стоимости оплаты за проезд в социальном такси, а также контролем за оказанием качества услуг. Так, например, помимо работы единого многоканального телефона по заказу соцтакси 8 800-777-04-26, действует служба контроля качества (965) 032-18-04.