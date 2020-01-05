Социальное такси стало доступнее

С Нового года право на
бесплатный проезд получили дети-инвалиды, имеющие медицинское заключение о
необходимости проведения процедур гемодиализа, дети-инвалиды, страдающие
злокачественными новообразованиями, в том числе злокачественными
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей и дети,
перенесшие пересадку костного мозга.
Кроме того, в Новом году
возросла льготная численность поездок для граждан, получающих услуги
гемодиализа в учреждениях Ленинградской области – 12 поездок (ранее восемь).
С начала 2019 года для
граждан, частично оплачивающих проезд на социальном такси, уже снизилась
стоимость поездки до 10% в случае поездки на расстояние, превышающее 150
километров. Стоимость поездки на расстояние менее 150 километров льготники
будут оплачивать, как и прежде в размере 25% от стоимости.
По предварительным
данным, в 2019 году воспользовавшись услугами социального такси, жители
Ленинградской области совершили 52 736 поездок, а в 2018 году 41 137 поездок.
Рост популярности
социального такси связан, в том числе со снижением стоимости оплаты за проезд в
социальном такси, а также контролем за оказанием качества услуг. Так, например,
помимо работы единого многоканального телефона по заказу соцтакси 8
800-777-04-26, действует служба контроля качества (965) 032-18-04.