Как получить компенсацию за отсутствие мест в детском саду через МФЦ

Размер
компенсации составляет 9,5 тыс. рублей. Для
получения выплаты родители должны вместе с ребенком постоянно проживать
в Ленобласти и стоять в очереди на получение места
в детский сад не менее 1, 5 лет. Решение о назначении выплаты
будет приниматься в течение 12 рабочих дней после подачи документов, еще
пару дней займет доставка документов из МФЦ в ведомство и обратно.
При назначении компенсации учитывается
критерий нуждаемости — 70% среднедушевого дохода. В 2020 году доход
каждого члена семьи не должен превышать 22 330 руб. Гражданин может не подавать документы
о доходах, если уже получает такие меры социальной поддержки, как пособие
на приобретение товаров детского ассортимента, компенсацию части расходов на
оплату жилого помещения по договору найма или на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, компенсацию на полноценное питание беременным женщинам и
детям в возрасте до трех лет.
Если
в течение года ребенок не зачислен в сад, по истечении 12 месяцев необходимо заново
подать заявление и пакет документов. Если обратиться за выплатой до 30 июня
2020 года, она будет назначена с января 2020 года, но не ранее возникновения
права.
Документы, необходимые для получения
выплаты:
· заявление;
· согласие на обработку персональных данных;
· паспорт заявителя;
· свидетельство о рождении ребенка;
· документы, подтверждающие постоянное совместное проживание
заявителя с ребенком в Ленинградской области;
· справка о реквизитах счета в рублях для
перечисления выплат;
· справки с места работы о доходах членов семьи
за шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения.
Сегодня в центрах «Мои Документы» семьи с
детьми могут оформить удостоверение многодетной семьи, материнский
капитал, денежные пособия, получить еще более 100 государственных и
муниципальных услуг быстро и с комфортом. С 2019 года эти услуги доступны не только
в 38 отделениях МФЦ, но и в малых МФЦ, УРМах, расположенных практически в
каждом населенном пункте Ленинградской области, сообщает пресс-служба МФЦ.