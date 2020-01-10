Как получить компенсацию за отсутствие мест в детском саду через МФЦ

Размер компенсации составляет 9,5 тыс. рублей. Для получения выплаты родители должны вместе с ребенком постоянно проживать в Ленобласти и стоять в очереди на получение места в детский сад не менее 1, 5 лет. Решение о назначении выплаты будет приниматься в течение 12 рабочих дней после подачи документов, еще пару дней займет доставка документов из МФЦ в ведомство и обратно.

При назначении компенсации учитывается критерий нуждаемости — 70% среднедушевого дохода. В 2020 году доход каждого члена семьи не должен превышать 22 330 руб. Гражданин может не подавать документы о доходах, если уже получает такие меры социальной поддержки, как пособие на приобретение товаров детского ассортимента, компенсацию части расходов на оплату жилого помещения по договору найма или на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсацию на полноценное питание беременным женщинам и детям в возрасте до трех лет.

Если в течение года ребенок не зачислен в сад, по истечении 12 месяцев необходимо заново подать заявление и пакет документов. Если обратиться за выплатой до 30 июня 2020 года, она будет назначена с января 2020 года, но не ранее возникновения права.

Документы, необходимые для получения выплаты:

· заявление;

· согласие на обработку персональных данных;

· паспорт заявителя;

· свидетельство о рождении ребенка;

· документы, подтверждающие постоянное совместное проживание заявителя с ребенком в Ленинградской области;

· справка о реквизитах счета в рублях для перечисления выплат;

· справки с места работы о доходах членов семьи за шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения.

Сегодня в центрах «Мои Документы» семьи с детьми могут оформить удостоверение многодетной семьи, материнский капитал, денежные пособия, получить еще более 100 государственных и муниципальных услуг быстро и с комфортом. С 2019 года эти услуги доступны не только в 38 отделениях МФЦ, но и в малых МФЦ, УРМах, расположенных практически в каждом населенном пункте Ленинградской области, сообщает пресс-служба МФЦ.