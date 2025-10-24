Современной армии — профессиональные кадры

МОТИВАЦИЯ И ОТБОР

Главный пункт отбора на воен ную службу по контракту Ленинградской области расположен в историческом месте Петербурга. Чтобы найти нужный дом — Фонтанка, 90, корпус 3, — нужно прогуляться по целому двору-микрорайону на углу Фонтанки и Гороховой. В прошлом это был городок казарм знаменитых Лейб-гвардии полков. Отсюда началось восстание декабристов, офицеров квартировавшего тут пол ка. Сейчас в местах их расквартирования находится областной военкомат.

Найти нужный корпус без карты непросто, но на пути мне попадается молодой чело век, который почему-то решает завести беседу. Именно он доведёт до нужной двери пункта отбора. Однако внешность обманчива, потому что внутри него — есть стержень и явная цель.

— Я жду решения — одобрили ли мою кандидатуру. Чувствую, что могу помочь ребятам, которые сейчас ведут борьбу с фашистами. У меня родные прошли Великую Отечественную, и я тоже должен защищать Родину. Сначала же на не пускала, но в итоге пару месяцев назад мы оба приняли решение — и я пришёл сюда, — рассказал Иван, сам он родом из Киришей.

Начальник пункта отбора на военную службу по контракту Ленинградской области подполковник Алексей Савченко провёл для нас небольшую экскурсию по подразделению. Не большую, потому что его телефон разрывался от звонков.

— К нам приходят IT-специалисты и грузчики, совсем юные парни и уже повидавшие жизнь, — поясняет Алексей Валерьевич. — Портрет современного контрактника сильно изменился. Но главное, что к нам приходят осознанно. Средний возраст — 25–35 лет, у большинства есть гражданская специальность и чёткое понимание, за чем они здесь. Ещё наблюдаем тенденцию, что мужчины старше 60 лет стремятся попасть на службу вслед за своими сыновьями и внуками. Получается та кая преемственность. За последние годы количество желающих подписать кон тракт увеличилось — точные цифры не раскрываются, как и география, но в Ленобласти заключают договор и жители других регионов России.

— Конечно, играет роль стабильность. Высокое денежное довольствие, социальные гарантии: ипотека, медицинское обслуживание, страховка. Но я всё чаще вижу другой мотив — желание пройти школу характера. При этом меры поддержки от региона становятся всё более весомыми.

Недавно власти Ленобласти утвердили новый пакет финансовой помощи. Общий объём выплат после заключения кон тракта достигает 2,8 миллиона рублей — это один из самых высоких уровней поддержки в стране.

ПУТЬ БОЙЦА

Самый частый страх кандидатов и их семей, по словам Савченко, — «попасть в горячую точку».

— Мы не скрываем рисков профессии, но всегда объясняем: современный контрактник — это высокообученный специалист. Его ценность — в его знаниях. Армия сегодня заинтересована в том, чтобы вкладывать в него ресурсы и возвращать его домой живым и здоровым, — подчёркивает офицер.

— Сначала — медкомиссия, затем — профессионально-психологический отбор. Смотрим на стрессоустойчивость, обучаемость, морально-волевые качества. Потом — физподготовка. Самый строгий фильтр — это всё-таки здоровье. Мы не готовим олимпийских чемпионов, но мы готовим выносливых и дисциплинированных солдат.

Мы пообщались с одним из тех, кто подписал контракт и вернулся домой живым и невредимым.

— До подписания контракта я работал менеджером в магазине. Решающим аргументом, хотя я всегда был патриотом своей страны, стала ипотека. Сначала было тяжело психологически — непривычный ритм, дисциплина. Но чувство общности, братства, которого не хватало на «гражданке», и, конечно, современная техника, на которой мы учились работать, обеспечили крутой профессиональный рост. Тем, кто сомневается, я бы сказал: не бойтесь. Если ты готов работать над собой и хочешь стабильности для своей семьи — это твой шанс, — пояснил свою позицию Сергей из Тосно.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

«Социальный пакет» контракт ника сегодня — это не абстрактные обещания, а конкретные меры поддержки.

— Единовременная выплата на приобретение жилья, возможность получить ипотеку с господдержкой, бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных учреждениях, страховка, оплачиваемый отпуск, — перечисляет Савченко список положенных льгот.

Возможности для роста то же впечатляют. Во время службы можно за счёт государства получить высшее или среднее профессиональное образование, пройти курсы повышения квалификации. Отдельно стоит отметить, что период участия в СВО засчитывается в страховой стаж в двойном размере — один день за два. Это серьёзная перспектива для будущей пенсии. Так армия становится мощным социальным лифтом.

— Для меня найти и привести в армию настоящего профессионала — это как для тренера вырастить чемпиона. Мы не просто «закрываем план». Мы укрепляем обороноспособность страны. Видеть, как простой парень из Ленобласти становится высококлассным специалистом, осознающим свою миссию, — это лучшая награда, — отмечает подполковник Алексей Савченко.

Дверь пункта отбора закрывается. Очередной кандидат с папкой документов в руках уверенно шагает по коридору. Возможно, вскоре он начнёт новую, совсем другую жизнь.

КСЕНИЯ БОНДАРЕНКО

ФОТО: КСЕНИЯ БОНДАРЕНКО, ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖЕЛАЮЩИЕ ПОСТУПИТЬ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ МОГУТ СДЕЛАТЬ ЭТО ТАКЖЕ ЧЕРЕЗ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

КТО МОЖЕТ СТАТЬ КОНТРАКТНИКОМ В ЛЕНОБЛАСТИ

Требования: Мужской пол, возраст от 18 до 65 лет, годность по здоровью, гражданство РФ или страны СНГ.

Документы: Паспорт, военный билет (при наличии), СНИЛС, ИНН, карта «Мир» (Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк).

Выплаты: Единовременная выплата после заключения контракта — от 2,8 млн рублей. Ежемесячно в зоне СВО контрактники получают выплату от 210 тысяч рублей.