Бюджет Ленобласти: сбалансированный и социальный

«Анализ нашей совместной работы показывает, что все предыдущие годы мы в целом выбирали верные пути. Выбранный курс позволяет нам достаточно успешно балансировать бюджет», — отметил, обращаясь к депутатам, первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков — «Именно такой ответственный подход позволяет нам обеспечивать поступательное развитие Ленинградской области. Проект бюджета — качественный и надёжный. Предлагаю активно поработать в комиссиях над его окончательным принятием».

Общий объем доходов бюджета составит:

— 282,4 млрд рублей в 2026 году,

— 296,7 млрд рублей в 2027 году

— 288,5 млрд рублей в 2028 году.

Расходы запланированы на уровне:

— 309,9 млрд рублей в 2026 году,

— 307,8 млрд рублей в 2027 году,

— 294,9 млрд рублей в 2028 году.



Дефицит бюджета будет последовательно сокращаться с 27,5 млрд рублей в 2026 году до 6,4 млрд рублей в 2028 году.

Социальные гарантии — в приоритете

Ключевой акцент бюджета — исполнение всех социальных обязательств. «Отмечу, что бюджет оставался сбалансированным на протяжении всего периода, и на 2026 год мы также подготовили осторожный и сбалансированный проект. В нём в полном объёме учтены все публичные нормативные обязательства, все социальные выплаты и расходы заложены с необходимой индексацией», — подчеркнул Роман Марков.

На практике это означает, что самые масштабные статьи расходов традиционно остаются у социального блока:

• Образование (67,7 млрд руб.): продолжатся программа школьного питания для 90+ тысяч детей, строительство и реконструкция школ, поддержка педагогов, в том числе по программе «Земский учитель».

• Соцподдержка (57,4 млрд руб.): адресная помощь семьям с детьми, участникам СВО и их семьям, а также новые меры, направленные на стимулирование рождаемости, развитие системы социального обслуживания.

• Здравоохранение (39 млрд руб.): средства пойдут на оказание медицинской помощи жителям Ленинградской области, обеспечение льготников лекарствами, закупка новых машин скорой помощи, оснащение медицинских организаций, привлечение молодых врачей.

Инфраструктура для жизни

Помимо прямых выплат, бюджет инвестирует в комфортную среду. В планах —строительство и модернизация социальных объектов: детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов, а также благоустройство дворов, парков и школьных стадионов. Дорожный фонд региона составит 10,6% от всех расходов бюджета.

Теперь документ поступит на детальное рассмотрение в профильные комиссии ЗакС, где его оценят депутаты.