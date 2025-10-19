Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 20 октября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 20 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

20.10.2025 с 10:00 до 18:00

Большеколпанское ТУ:

д. Вопша.

д Парицы, ул. Большая д.42-74 и д.5-31.

 

с 10:00 17.10.2025 до 18:00 23.10.25 с вкл. на ночь

Рождественское ТУ:

с. Рождествено, пр-кт Большой, дома 119-151 нечет. сторона.

 

20.10.2025 с 10:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово.