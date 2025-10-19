Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 20 октября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 20 октября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
20.10.2025 с 10:00 до 18:00
Большеколпанское ТУ:
д. Вопша.
д Парицы, ул. Большая д.42-74 и д.5-31.
с 10:00 17.10.2025 до 18:00 23.10.25 с вкл. на ночь
Рождественское ТУ:
с. Рождествено, пр-кт Большой, дома 119-151 нечет. сторона.
20.10.2025 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово.
