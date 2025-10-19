Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 20 октября

Госавтоинспекцию заботят люди в черном: в осеннюю слякоть пешеходы скользят, как тени, по темной дороге, и большинство наездов на людей происходит именно по причине их незаметности. ГАИ опасается роста дорожно-транспортного травматизма среди тех, кто не за рулем автомобиля. К ним относятся и пешеходы, и велосипедисты, и граждане на средствах индивидуальной мобильности – т.е. самокатчики. А проблема решается элементарными катафотами и соблюдением правил.