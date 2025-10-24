«Олимпия» – танцевальная семья

- Дарья, как вы пришли в спортивные бальные танцы?

- Думаю, что моя история достаточно банальна. Я начала заниматься танцами в 7 лет, и, как обычно это бывает в этом возрасте, меня привела мама.

Помню себя очень активным ребенком, в детстве я постоянно танцевала с игрушками, устраивала концерты для семьи. И упрашивала постоянно старшего брата танцевать со мной. Он, конечно же, терпел и поддерживал это, как и вся семья, с которой я танцевала тогда еще неумело. Мама же, видимо, в нужное время подхватила это мое настроение и отвела меня на бальные танцы. Я безумно благодарна ей. Танцы стали для меня стилем и образом жизни. Мое воспитание, взросление, трудные периоды в жизни, общение и социализация происходили на танцах.

- Вы сразу пришли в школу бального танца «Олимпия»?

- Нет. Изначально меня привели в спортивно-танцевальный клуб «Эльдорадо». Там было множество направлений, которыми я также занималась: например, хип-хоп, диско. Но основными были бальные танцы. Именно там я поняла, что это дело моей жизни. Хотя я была совсем ребенком, на вопросы тренеров я уверенно отвечала, что стану чемпионкой мира.

- Что именно вам понравилось в этом виде спорта?

- Мы очень часто ездили в лагеря, выступали в разных городах, устраивали концерты. У нас был очень дружный коллектив. И это всё, конечно, важно для ребенка, пришедшего в мир бальных танцев. Из-за того, что было очень много танцевальных направлений, я получила много разных навыков: растяжка, чувство ритма, спортивность, выносливость, хорошо подготовленные мышцы и актерские качества.

- В какой момент вы приняли решение перейти в «Олимпию»?

- Когда я поняла, что хочу очень серьезно заниматься танцами, хочу сделать их делом своей жизни, хочу быть на пьедесталах и в будущем развиваться в тренерской сфере. Это был 2009 год. Тогда я пришла в потрясающий и один из самых сильных клубов – «Олимпию».

- На новом месте вам понравилось?

- «Олимпия» стала для меня настоящей танцевальной семьей, где есть папа в лице Владимира Федоровича Карпунина и мама в лице Людмилы Александровны Карпуниной. Это действительно семья, где воспитанием спортсменов занимается каждый педагог клуба. Иногда ласково гладят по головке, иногда жестко ругают, в основном за дисциплину. Здесь мне привили основополагающие принципы жизни как танцора, так и человека в целом: отработка всех элементов на максимум, пунктуальность, уважение к старшим и так далее.

- Вы занимались бальными танцами и параллельно учились в школе, потом – в университете. Как у вас получилось совмещать эти занятия? Наверняка свободного времени почти не было.

- Танцы и школа – вопрос для спортсмена всегда очень сложный. Но каждый из нас это проходил, и тут нет ничего страшного. Я считаю, что каждый спортсмен обязан быть образованным. Конечно, в погоне за титулами и бесконечными турнирами мы иногда меняем приоритеты. В таких ситуациях меня всегда мотивировал папа, который говорил, что девочка должна быть умной. Он иногда даже ругался, когда я пыталась где-то схалявить. Помню, что иногда приходилось делать уроки и по ночам, и в автобусе, и в машине, и в метро. Но зато у меня всегда получалось всё успевать в школе.

Я думаю, танцы закаляют: когда у тебя нет огромного количества свободного времени, ты начинаешь ценить каждый час и использовать его с пользой. К сожалению, не все учителя понимали меня как спортсменку и не все поощряли мои труды. Но, безусловно, были и те, кто всегда шел навстречу, давал шанс исправить оценку или объяснял материал еще раз.

- Какую школу вы окончили?

- Гатчинскую школу № 8. А потом поступила в Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии на юридический факультет, уголовно-правовой профиль.

- Вот это выбор! Но вернемся к танцам. Какие танцы ваши любимые? Их ведь огромное количество.

- Когда в детстве приходишь в спортивные бальные танцы, учишься двум программам: европейской и латиноамериканской. В обеих по пять танцев. В европейской программе это медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот и квикстеп. В латиноамериканскую программу входят самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв. Уже имея определенный класс и возраст, танцор может сам выбрать понравившуюся программу или продолжить исполнять обе.

- И какой выбор сделали вы?

- В паре с мужем, Егором Петровым, мы соревнуемся в латиноамериканской программе. На данный момент у нас категория «Профессионалы». Также мы представляем направление шоу (секвей).

- К слову о вашем партнере и муже, Егоре Петрове. Как вы познакомились?

- Мы были друзьями детства. Познакомились в Санкт-Петербурге 16 лет назад: тренировались на одной площадке и занимались с тренером Дмитрием Шипиловым, тоже учеником школы «Олимпия». Я туда приезжала от одного до трех раз в неделю. Потом Егор уехал в Москву. Когда мне было 19 лет, мы с Егором снова встретились в Петербурге, но уже на другой площадке: каждый практиковался там со своим партнером. Потом мы стали партнерами в танцах и поняли, что хотим быть партнерами и по жизни. Когда мне был 21 год, мы поженились.

- Почему вы приняли решение продолжить свою карьеру в Москве, в «Русском клубе»?

- Много факторов сложилось. К тому моменту Егор уже был трехкратным финалистом чемпионата России, а я уже летала на уроки и сборы в Москву. Нужно было повышать свой уровень танца, нужны были московские тренеры. Я должна была двигаться дальше.

- Вам было трудно совершить этот шаг?

- Конечно. Для любого спорт-смена переезд – это очень тяжелый этап карьеры и жизни. Ты оставляешь всё в родном городе: семью, друзей, работу, коллег – и приходишь в новое место строить всё с нуля. Это было сложно и для моей семьи. Но они всегда меня поддерживали.

- Наверняка и с «Олимпией», с вашими тренерами было грустно расставаться. Ведь вы столько прошли вместе…

- Это правда. Владимир Федорович Карпунин до сих пор для меня тот самый «танцевальный папа», к которому я могу подойти или которому могу позвонить с любой проблемой, попросить совета или помощи. И я знаю, что он не откажет мне. Я постоянно чувствую его поддержку и веру в меня. Несмотря на то что я не танцую в клубе уже 7 лет, Владимир Федорович всегда позвонит и поздравит с успехами или успокоит, когда что-то идет не так. Я очень скучаю. Когда приезжаю в Гатчину, обязательно навещаю любимую «Олимпию». Всегда захожу в зал и немного ностальгирую. С большой благодарностью и большим трепетом отношусь к этому клубу и тренерам, которые сделали меня такой, какая я есть.

- Что для вас сейчас спортивные бальные танцы?

- Это образ жизни, это то, чем я занимаюсь каждый день, что мотивирует меня, о чем я думаю постоянно. Когда ты профессиональный танцор с различными регалиями, у тебя есть работа, связанная с танцами. Мы с Егором много занимаемся с нашими учениками разных возрастов и уровня подготовки, развиваем направления Pro-Am (танцевальная система, в которой профессиональный танцор выступает в паре с учеником-любителем – прим. ред.).

- Какой у вас сейчас график, ритм жизни?

- У нас достаточно сложный режим. Ежедневно мы тренируемся от трех до четырех, иногда даже пять часов. С утра обычно мы с Егором проводим уроки для наших учеников, днем практикуемся сами, и вечером снова тренируемся с учениками в направлении Pro-Am. Мы стараемся активно развивать сейчас эту систему.

- А выходные у вас есть?

- У нас достаточно редко бывают выходные, когда можно прямо отдыхать. Обычно в эти дни проходят или наши турниры, или турниры наших учеников, или турниры Pro-Am. Вообще в сезоне у нас есть два больших отпуска – зимний и летний, когда мы можем надолго куда-то уехать. Бывает, когда выпадает три-четыре дня на отдых. А потом снова в работу.

- То есть танцевальный сезон всегда полон событий?

- Обычно очень насыщенный турнирами период – с начала сентября до конца декабря. С января по июнь турниров проходит чуть меньше.

- Недавно вы вернулись с чемпионата Европы, который прошел в Риме. Чем занимаетесь сейчас?

- Готовимся с Егором к чемпионату мира, который пройдет в Лейпциге.

- Что включает в себя подготовка?

- Помимо каждодневных тренировок на паркете, в нашу подготовку входит кардионагрузка в спортивном зале: иногда это беговая дорожка, иногда плавание. Стараемся питаться сбалансированно и правильно, соблюдаем режим сна и восстановления. Раз в неделю за нами наблюдает наш спортивный массажист, который, когда нужно, расслабляет мышцы, а иногда он работает с травмами или с проблемными мышцами. Индивидуальные тренировки с наставниками также присутствуют, но в основном мы стараемся сконцентрироваться на самостоятельной практике вдвоем и настроиться на турнир. В целом ничего специфического или сложного в этот период не происходит. Мы просто с особой внимательностью и трепетом относимся в это время к себе, к своему организму и друг к другу. Стараемся слышать и понимать себя и партнера.

- Вы занимаетесь спортивными бальными танцами уже довольно долго. Когда-то задумывались об окончании карьеры?

- У каждого танцора свой возраст и свой пик карьеры, после которого карьеру заканчивают и уходят в бизнес или тренерство. Если говорить обо мне и Егоре, то мы только подходим постепенно к пику в своей карьере. Так что еще рано говорить или задумываться об окончании. Мы планируем еще выиграть чемпионат мира.

- К этому моменту в карьере какие регалии у вас уже есть?

- Я мастер спорта России. Мы с Егором двухкратные чемпионы России по шоу латиноамериканской программы, призеры международных соревнований, открытых чемпионатов в категории «Любители».

С 2024 года наша пара перешла в категорию «Профессионалы» по латиноамериканской программе, и здесь мы стали также чемпионами России. Еще мы являемся финалистами Кубка Кремля «Гордость России» этого года. 3 октября мы ездили в Рим на чемпионат Европы и стали вице-чемпионами, забрав серебряные медали. А 18 октября мы будем соревноваться на чемпионате мира. Пока я занималась в школе бального танца «Олимпия», я много раз становилась чемпионкой Северо-Западного округа, вице-чемпионкой России в категории «Молодежь 2», многократным призером международных соревнований.

- Это очень впечатляющее количество наград!

- Спасибо. Я всегда очень много тренировалась, помня слова Владимира Федоровича Карпунина: «Кто везет, тому везет». Так и есть.

Беседовала Елизавета Суралева

P.S. Когда материал готовился к выходу, стали известны итоги чемпионата мира, который проходил в Лейпциге 18 октября. Пара Дарьи и Егора Петровых завоевала бронзу! Мы поздравляем танцоров и желаем им дальнейших успехов в карьере!