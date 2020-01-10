Ветераны спорта открыли новый сезон

В соревнованиях приняли участие восемь команд, которые боролись за первый трофей сезона.

В матче за третье место команда «Сиворицы» забила единственный мяч в ворота «Терволово». В финальном поединке сошлись команды «Верево» и «Титаник». По словам участников и зрителей, матч получился на редкость упорным, интересным и результативным.

В первом тайме команды дважды обменялись точными ударами. На дубль Дмитрия «Плахи» Плахоты, у веревчан ответили Алексей Петрушин и Роман Глодя. За три минуты до конца игры Максим Борисов вывел «Верево» вперед, что заставило «Титаник» перейти на игру в пять полевых игроков.

Сначала риск не оправдался: Алексей Петрушин оформил дубль, послав мяч в пустые ворота. В результате, 4-2 и менее минуты до конца. За 42 секунды до финальной сирены Кирилл Барчугов сократил разрыв в счете, а за четыре секунды команда «Титаник» сравняла счет.

В первой серии пенальти из шести ударов мяч лишь дважды оказался в сетке. Два спасения совершил Денис Орлов, а Леониду Краснову этого делать не понадобилось, ибо веревчане дважды не попали в ворота. Зато именно Леониду принадлежит главный сейв турнира в серии ударов до промаха, принесший заветный трофей коллективу Юрия Барышникова.

Самым ценным игроком финала был признан Дмитрий Плахота, а конкурс самого меткого футболиста выиграл Вячеслав Трач из «Олимпии».

Футбольный сезон 2020 года в Гатчине стартовал. То ли еще будет!

По информации Федерации футбола Гатчинского района