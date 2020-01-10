Ветераны спорта открыли новый сезон

В соревнованиях приняли
участие восемь команд, которые боролись за первый трофей сезона.
В матче за третье место
команда «Сиворицы» забила единственный мяч в ворота «Терволово». В финальном
поединке сошлись команды «Верево» и «Титаник». По словам участников и зрителей,
матч получился на редкость упорным, интересным и результативным.
В первом тайме команды
дважды обменялись точными ударами. На дубль Дмитрия «Плахи» Плахоты, у веревчан
ответили Алексей Петрушин и Роман Глодя. За три минуты до конца игры Максим
Борисов вывел «Верево» вперед, что заставило «Титаник» перейти на игру в пять
полевых игроков.
Сначала риск не
оправдался: Алексей Петрушин оформил дубль, послав мяч в пустые ворота. В
результате, 4-2 и менее минуты до конца. За 42 секунды до финальной сирены
Кирилл Барчугов сократил разрыв в счете, а за четыре секунды команда «Титаник»
сравняла счет.
В первой серии пенальти
из шести ударов мяч лишь дважды оказался в сетке. Два спасения совершил Денис
Орлов, а Леониду Краснову этого делать не понадобилось, ибо веревчане дважды не
попали в ворота. Зато именно Леониду принадлежит главный сейв турнира в серии
ударов до промаха, принесший заветный трофей коллективу Юрия Барышникова.
Самым ценным игроком
финала был признан Дмитрий Плахота, а конкурс самого меткого футболиста выиграл
Вячеслав Трач из «Олимпии».
Футбольный сезон 2020
года в Гатчине стартовал. То ли еще будет!
По информации Федерации
футбола Гатчинского района