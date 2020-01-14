Гатчинская «Скорая помощь» обновила автопарк

- Действительно, за несколько дней
до наступления нового года мы получили 19 машин класса Б и два реанимобиля
класса С. Автомобили полностью укомплектованы новым медицинским оборудованием в
соответствии с приказом Минздрава РФ и уже введены в эксплуатацию, - рассказал
Сергей Анатольевич.
По современным требованиям
оказания скорой медицинской помощи, автопарк станций должен обновляться каждые
три года, чтобы исключить загазованность автомобилей, возможное увеличение
количества поломок и других неисправностей, которые могут сказаться на оказании
скорой помощи населению.
Напомним, в 2016 году станции
оказания скорой медицинской помощи Гатчинского, Ломоносовского и Волосовского
районов вошли в пилотный проект правительства Ленинградской области по передаче
управления автотранспортом на аутсорсинг, другими словами, сторонним
организациям.
- Новая система позволила нам
снять с себя лишние хлопоты по обслуживанию и ремонту автомобилей,
укомплектованию водительского состава и сосредоточиться на наших прямых
обязанностях, а именно оказании медицинской помощи населению, - рассказал
Сергей Новоселов.
Также Гатчинская станция скорой
помощи увеличила штат сотрудников. Хотя, как признался Сергей Анатольевич,
сделать это было непросто. Фельдшеры и медсестры предпочитают работать в
Санкт-Петербурге благодаря более высоким зарплатам и другому штатному
расписанию, которое предполагает работу сразу двух медицинских специалистов в
одной бригаде. Сегодня в структуре Гатчинской скорой помощи только подстанция
города Коммунара укомплектована по формату: два сотрудника в бригаде, и столько
же сотрудников работают в реанимационных бригадах гатчинской станции.
- В идеале, нам нужно принять на
работу еще столько же медработников, сколько есть сейчас, чтобы им было проще
оказывать скорую медицинскую помощь, особенно, когда речь идет о сложных
медицинских манипуляциях, - сказал Сергей Новоселов.
Еще один подарок – новая форма для
сотрудников Гатчинской станции в зимнем и демисезонном вариантах.
Что касается ремонта фасада
Гатчинской станции скорой помощи, то, как сказал Сергей Новоселов, на данный
момент в приоритете у руководства больницы – ремонт взрослой поликлиники на
улице Урицкого в Гатчине.
Напомним, вопрос ремонта фасада
возник после введения в эксплуатацию перинатального центра, на фоне которого
станция скорой помощи смотрится непрезентабельно.
- Сначала нужно отремонтировать
то, что действительно важно. Наши пациенты ждут нас у себя дома, поэтому не так
принципиально, как выглядит Гатчинская станция скорой помощи. Необходимо до конца
отремонтировать поликлинику, которую ежедневно посещает большое количество
жителей Гатчины и района, - подчеркнул Сергей Новоселов.
Напоследок мы задали заведующему
станцией скорой помощи извечный вопрос о бахилах: должны ли врачи, приехавшие
на вызов, их надевать.
- Нет, это не входит в их прямые
обязанности. Но я всегда прошу своих сотрудников с пониманием относиться к
просьбам жителей и надевать бахилы, если они имеются в наличии, - добавил он.