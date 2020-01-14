Гатчинская «Скорая помощь» обновила автопарк

- Действительно, за несколько дней до наступления нового года мы получили 19 машин класса Б и два реанимобиля класса С. Автомобили полностью укомплектованы новым медицинским оборудованием в соответствии с приказом Минздрава РФ и уже введены в эксплуатацию, - рассказал Сергей Анатольевич.

По современным требованиям оказания скорой медицинской помощи, автопарк станций должен обновляться каждые три года, чтобы исключить загазованность автомобилей, возможное увеличение количества поломок и других неисправностей, которые могут сказаться на оказании скорой помощи населению.

Напомним, в 2016 году станции оказания скорой медицинской помощи Гатчинского, Ломоносовского и Волосовского районов вошли в пилотный проект правительства Ленинградской области по передаче управления автотранспортом на аутсорсинг, другими словами, сторонним организациям.

- Новая система позволила нам снять с себя лишние хлопоты по обслуживанию и ремонту автомобилей, укомплектованию водительского состава и сосредоточиться на наших прямых обязанностях, а именно оказании медицинской помощи населению, - рассказал Сергей Новоселов.

Также Гатчинская станция скорой помощи увеличила штат сотрудников. Хотя, как признался Сергей Анатольевич, сделать это было непросто. Фельдшеры и медсестры предпочитают работать в Санкт-Петербурге благодаря более высоким зарплатам и другому штатному расписанию, которое предполагает работу сразу двух медицинских специалистов в одной бригаде. Сегодня в структуре Гатчинской скорой помощи только подстанция города Коммунара укомплектована по формату: два сотрудника в бригаде, и столько же сотрудников работают в реанимационных бригадах гатчинской станции.

- В идеале, нам нужно принять на работу еще столько же медработников, сколько есть сейчас, чтобы им было проще оказывать скорую медицинскую помощь, особенно, когда речь идет о сложных медицинских манипуляциях, - сказал Сергей Новоселов.

Еще один подарок – новая форма для сотрудников Гатчинской станции в зимнем и демисезонном вариантах.

Что касается ремонта фасада Гатчинской станции скорой помощи, то, как сказал Сергей Новоселов, на данный момент в приоритете у руководства больницы – ремонт взрослой поликлиники на улице Урицкого в Гатчине.

Напомним, вопрос ремонта фасада возник после введения в эксплуатацию перинатального центра, на фоне которого станция скорой помощи смотрится непрезентабельно.

- Сначала нужно отремонтировать то, что действительно важно. Наши пациенты ждут нас у себя дома, поэтому не так принципиально, как выглядит Гатчинская станция скорой помощи. Необходимо до конца отремонтировать поликлинику, которую ежедневно посещает большое количество жителей Гатчины и района, - подчеркнул Сергей Новоселов.

Напоследок мы задали заведующему станцией скорой помощи извечный вопрос о бахилах: должны ли врачи, приехавшие на вызов, их надевать.

- Нет, это не входит в их прямые обязанности. Но я всегда прошу своих сотрудников с пониманием относиться к просьбам жителей и надевать бахилы, если они имеются в наличии, - добавил он.