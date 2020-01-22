«В дом, где смеются, приходит счастье!»

Лекции Игоря Смирнова, помимо эрудиции и артистичности автора, обладают еще одним ценным свойством. Рассказывая об особенностях того или иного народа, Игорь Борисович использует метод сравнительной культурологии, который позволяет не только удивляться иноземным «странностям», но и черпать немало полезной информации для обогащения собственной культуры. «Изба детьми весела» - такое условное название получили лекции Игоря Смирнова, в которых он рассматривает понятие инкультурации в разных странах мира. Встреча в «Купринке», посвященная Японии, стала первой в ряду этого цикла чтений.

Впервые открытая россиянами в девяностые годы прошлого века Япония поразила воображение наших соотечественников своей развитостью и уровнем благосостояния. Особое внимание молодежь обратила на то, как в Японии воспитывают детей. Решив, что «особый метод» воспитания детей в Японии основан на вседозволенности, наши молодые родители сочли его вполне соответствующим развивающимся демократическим тенденциям в России девяностых годов, включая стремление к свободе. Игорь Смирнов в своей лекции о Японии предостерегает от такого упрощенного взгляда на вещи. По его мнению, нельзя постигнуть страну из окон туристического автобуса. Для того, чтобы вникнуть в любую систему, надо ее изучить, знать ее изнутри. Это и есть то, что называют инкультурацией - буквально, входом в некую культуру.

От инкультурации к интеграции

- Но речь идет не только о входе в собственную культуру рожденного здесь ребенка, - говорит Игорь Борисович. - Для того, чтобы прижиться на новом месте, надо освоить культуру этого региона, иначе человек не будет интегрирован. Процесс инкультурации очень сложен. Способов войти в чужую культуру много, и процесс инкультурации всегда и везде очень непрост.

Как напомнил Игорь Смирнов, культуру одного народа от другого отличает множество разных вещей. И в первую очередь, это язык народа или этноса, изучая который мы впитываем очень много основополагающих вещей или архетипов поведения человека с древности. Среди архетипичных образов, сохраняющихся в том или ином языке и менталитете, — понятие времени, в том числе исторического, восприятие пространства, климата и ландшафта родной местности. В этом ряду также стоят уклад того или иного народа или этноса, религиозные культы, народные герои, которые являются образцом для поведения будущих поколений, методы и традиции воспитания детей.

- Культура — это система неких запретов, табу, традиций, - говорит Игорь Борисович. - Согласно Энгельсу, любое общество создает определенную систему, которая приводит варварство к цивилизации. Как эти табу и запреты входят в сознание детей? Какими путями происходит передача традиций и культурных клише, которые составляют культуру общества?

Передача традиционных ценностей и устремлений общества происходит уже в раннем детстве, во время знакомства ребенка с народными сказками, мифами, поговорками и пословицами. Те же пословицы и поговорки — это вековая мудрость, кладезь любого этноса. И, конечно же, ничто не встраивает человека так сильно в систему общества, как весь наш быт.

У истоков воспитания «по-японски»

Неслучайно знакомство с Японией Игорь Смирнов предложил начать с поговорок этой страны о детях и семье. Кстати, многие из них заметно созвучны исконным русским поговоркам. С удовольствием приведем здесь несколько таких народных японских «жемчужин»:

- В дом, где смеются, приходит счастье.

- Налови мне рыбы — и я буду сыт сегодня; научи меня ловить рыбу — так я буду сыт до конца жизни.

- Баклажан на стебле дыни не вырастет.

- Баловать ребенка — все равно, что бросить его.

- Бессердечные дети отчий дом хают.

- Близ умного дети и не учась читают.

- В 10 лет — вундеркинд, в 20 лет — талант, а за 30 — посредственность.

- Каков отец, таков и сын.

- Когда родители трудятся, а дети наслаждаются жизнью, внуки будут просить милостыню.

Согласитесь, несмотря на разницу менталитетов, во взглядах на основные семейные ценности мы с японцами совпадаем. И все же японский метод воспитания очень сильно отличается от нашего.

Икудзи: от «короля» - к послушному «бунтарю»

Воспитание детей в Японии — не просто совокупность педагогических методик, а целая философия, направленная на образование и обучение будущих поколений. Называется она «икудзи» и отражает своеобразие культуры, в основе которой всегда лежат традиции.

Подход к воспитанию в Японии зависит от возраста ребенка. От рождения до 5 лет японский малыш считается «королем», которому позволено все. Маленьких детей нельзя учить, ругать, повышать голос, наказывать. В то же время в малышах всячески воспитывают чувство сочувствия, сострадания ко всему, что их окружает. Ребенок с 5 до 15 лет попадает в «ежовые рукавицы», получая условный статус «раба» (культуры, общества, где все зарегламентировано). Жесткой регламентации подвергается как поведение ребенка, так и его внешний вид (строгая форма в школе, безукоризненная аккуратность).

С 15 лет вожжи отпускают, начиная говорить с подростком на равных и даже допуская определенное бунтарство в его поведении. Считается, что с этого возраста человек уже способен нести ответственность за себя, семью и государство в целом.

Принцип коллективизма – японское «всё»

Интересно, что в Японии дети спят с родителями до подросткового возраста. Считается, что совместный сон благоприятно влияет на психологию ребенка, развивая в нем личность. Мать долго носит ребенка на руках, пренебрегая возможностью уложить или усадить его в коляску. Кстати, детей в Японии не принято подбрасывать бабушкам, дедушкам и даже наемным няням.

В Японии нет бесплатных детских садов, а есть исключительно частные и платные. Главная цель детского сада — научить детей жить в коллективе, обходясь без ссор и конфликтов. Дух соперничества в детях уничтожается японскими воспитателями еще в самом его зачатке. Японцы считают, что победа даже в обычном споре лишает проигравшего чести и лица, поэтому лучший выход из конфликтной ситуации — это компромисс.

Японские дети идут в школу в возрасте 6-7 лет. Обязательное (бесплатное) обучение включает начальную и среднюю школу. Старшая школа — платная, в ней готовят к поступлению в систему университетского образования. Любопытно, что 95 процентов японских родителей все-таки отправляют своих детей учиться в старшую школу.

Школьная форма строго определена уставом школы. Девочки носят пиджак и юбку в клетку, причем, чем старше класс, тем короче юбка. По уставу, девочкам ни зимой, ни летом нельзя носить колготки. Вместо этого они надевают сборчатые носки или гетры. Верхней одежды как таковой нет даже зимой. В холодное время года под школьную форму надевают термобелье. Единственным аксессуаром, который можно носить в дополнение к школьной форме, является шарф. Можно также использовать одноразовые самонагревающиеся грелки, которые продаются в супермаркетах.

При всей необычности и кажущейся противоречивости подхода к воспитанию детей, японские дети максимально комфортно вливаются в непростую взрослую жизнь, с раннего возраста впитывая свойственный этому обществу принцип коллективизма.

Следующая встреча с И.Б. Смирновым состоится в библиотеке им. А.И. Куприна 23 января в 18.00. Игорь Борисович проведет лекцию «Школа для маленького императора» из цикла «Традиции и обычаи народов мира».