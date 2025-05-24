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Экзамен впервые приняли на дому

23 мая начался основной период проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников 11 классов, который продлится до 4 июля.

Рубрики:  Образование

В Гатчинском муниципальном округе ГИА в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) сдадут 600 выпускников. Для проведения экзаменов задействовано 5 пунктов приема экзаменов (ППЭ). 

В 2025 году впервые в истории проведения ГИА в Ленинградской области для выпускника с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) организован ППЭ на дому. 

ППЭ подготовлен в полном соответствии с Порядком проведения ГИА и требованиями Рособрнадзора: оснащен средствами видеонаблюдения, позволяющими осуществлять видеозапись без трансляции проведения экзаменов в сети «Интернет», а также техническими средствами, позволяющими обеспечивать работоспособность средств видеонаблюдения. Для обеспечения печати и сканирования экзаменационных материалов аудитория в зоне видимости камер видеонаблюдения оборудована специализированным аппаратно-программным комплексом, в том числе высокоскоростными сканерами. Участник ЕГЭ с ОВЗ, кроме обязательных предметов математики базового уровня и русского языка, выбрал для сдачи химию и биологию. Выпускник выполняет работу на компьютере, не имеющем выхода в сеть «Интернет», и не содержащем информации по сдаваемому учебному предмету, пользуется помощью ассистента. Руководитель ППЭ, член государственной экзаменационной комиссии, технический специалист, организатор в аудитории прошли обучение на учебной платформе Федерального центра тестирования. Участник ЕГЭ с ОВЗ, кроме обязательных предметов математики базового уровня и русского языка, выбрал для сдачи химию и биологию. 

ЕГЭ по химии прошел в штатном режиме. Соблюдены все организационно-технологические условия для лиц с ОВЗ. 