Область регламентировала градостроительную деятельность

В результате перераспределения указанных полномочий подготовка проектов правил землепользования и застройки (ПЗЗ) будет осуществляться строго в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, по единообразной форме, а также исключит участие в этой работе организаций, подготавливающих некачественные документы.
Внесение
изменений в закон позволит предотвратить случаи интересов крупных застройщиков
в ущерб интересам населения и государства и будут способствовать реализации на
территории Ленинградской области единой политики в градостроительной сфере.
Также
внесены изменения в закон №108-оз, которые позволяют утверждать схему
территориального планирования (СТП) в виде единого документа. Ранее СТП
составляла 8 разделов, внести изменения в каждый из которых можно было только
после утверждения предыдущего, что занимало продолжительное время. Теперь
появилась возможность размещать несколько проектов одновременно.
Принятым
законом предусмотрено утверждение СТП в области образования, здравоохранения,
социального обслуживания, культуры, физической культуры, спорта, туризма,
молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений,
транспорта, автомобильных дорог, промышленной политики и использования земель
сельхозназначения, организации, охраны и использования особо охраняемых
природных территорий, энергетики и электроэнергетики, предупреждения ЧС и
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.