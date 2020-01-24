Область регламентировала градостроительную деятельность

В результате перераспределения указанных полномочий подготовка проектов правил землепользования и застройки (ПЗЗ) будет осуществляться строго в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, по единообразной форме, а также исключит участие в этой работе организаций, подготавливающих некачественные документы.

Внесение изменений в закон позволит предотвратить случаи интересов крупных застройщиков в ущерб интересам населения и государства и будут способствовать реализации на территории Ленинградской области единой политики в градостроительной сфере.

Также внесены изменения в закон №108-оз, которые позволяют утверждать схему территориального планирования (СТП) в виде единого документа. Ранее СТП составляла 8 разделов, внести изменения в каждый из которых можно было только после утверждения предыдущего, что занимало продолжительное время. Теперь появилась возможность размещать несколько проектов одновременно.

Принятым законом предусмотрено утверждение СТП в области образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений, транспорта, автомобильных дорог, промышленной политики и использования земель сельхозназначения, организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий, энергетики и электроэнергетики, предупреждения ЧС и обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.