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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 10 июня

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 10 июня 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

10.06.2026 с 09:00 до 18:00

Рождественское ТУ:

д. Ляды;

д .Даймище;

д.Чикино;

ДНП Чикино;

тер. СНТ Иленка (Даймище);

СНТ Рябинушка-2;

д. Грязно;

с. Рождествено;

д. Выра;

д. Замостье;

д. Поддубье;

д. Старое Поддубье;

д. Новое Поддубье;

тер. СНТ Дубрава (Михайловка);

тер. СНТ Энтузиаст (Михайловка).

 

10.06.2026 с 10:00 до 18:00

Кобринское ТУ:

п. Высокоключевой.

 

10.06.2026 с 10:00 до 18:00

Сяськелевское ТУ:

д. Сяськелево (частично);

д. Реболово;

тер. СНТ Прометей-Учхоз (Учхоз);

п. Новый Учхоз;

тер. СНТ Полет-2 (Учхоз);

тер. СНТ Ленинец (Учхоз);

тер. СНТ Пламя (Учхоз);

тер. СНТ Кристалл;

д. Войсковицы.

 

10.06.2026 с 10:00 до 17:00

Новосветское ТУ:

д.Пустошка;

п. Новый Свет (частично).

 

10.06.2026 с 09:00 до 18:00

Сиверское ТУ:

д. Куровицы (частично).