Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 10 июня
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 10 июня 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
10.06.2026 с 09:00 до 18:00
Рождественское ТУ:
д. Ляды;
д .Даймище;
д.Чикино;
ДНП Чикино;
тер. СНТ Иленка (Даймище);
СНТ Рябинушка-2;
д. Грязно;
с. Рождествено;
д. Выра;
д. Замостье;
д. Поддубье;
д. Старое Поддубье;
д. Новое Поддубье;
тер. СНТ Дубрава (Михайловка);
тер. СНТ Энтузиаст (Михайловка).
10.06.2026 с 10:00 до 18:00
Кобринское ТУ:
п. Высокоключевой.
10.06.2026 с 10:00 до 18:00
Сяськелевское ТУ:
д. Сяськелево (частично);
д. Реболово;
тер. СНТ Прометей-Учхоз (Учхоз);
п. Новый Учхоз;
тер. СНТ Полет-2 (Учхоз);
тер. СНТ Ленинец (Учхоз);
тер. СНТ Пламя (Учхоз);
тер. СНТ Кристалл;
д. Войсковицы.
10.06.2026 с 10:00 до 17:00
Новосветское ТУ:
д.Пустошка;
п. Новый Свет (частично).
10.06.2026 с 09:00 до 18:00
Сиверское ТУ:
д. Куровицы (частично).
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