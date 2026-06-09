«Что за прелесть эти сказки!»

В этот вечер летний Приорат снова был окутан волшебством великой музыки и поэтического слова. Литературно-музыкальный спектакль «Сказки Пушкина» собрал тех, кто счастлив соприкоснуться с творчеством великого поэта.

Гостей праздника приветствовали вице-губернатор Ленинградской области по вопросам развития и сохранения культурного наследия Владимир Цой и глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим.

- Пушкинский праздник проходит на гатчинской земле вот уже много лет, - напомнил Владимир Цой. - В эти дни можно побывать на множестве мероприятий, но кульминацией фестиваля каждый раз становится музыкальное представление в Приоратском парке. Замечательной традицией последних лет стало выступление симфонического оркестра Ленинградской областной филармонии под управлением маэстро Михаила Голикова. Это представление пользуется огромной популярностью, о чем говорит большое количество зрителей, которые собираются на него из года в год.

Людмила Нещадим поблагодарила всех, кто помогает сохранять традиции Пушкинского праздника на гатчинской земле — правительство Ленинградской области, губернатора Александра Дрозденко, коллектив симфонического оркестра Ленинградской областной филармонии под управлением главного дирижера Михаила Голикова.

- Огромные слова благодарности и тем, кто стоял у истоков этого уникального фестиваля и сохранил его для нас, чтобы сегодня могли наслаждаться удивительной атмосферой, - отметила Людмила Николаевна. - В этот замечательный день хочется читать стихи Пушкина, петь о Пушкине и слушать музыку великих композиторов, вдохновленных им.

Анонсируя эту премьеру накануне Пушкинского праздника, художественный руководитель и дирижер проекта Михаил Голиков отметил, что литературно-музыкальный спектакль «Сказки Пушкина» — это возможность окунуться в мир сказочных героев, побыть детьми не только детям, но и взрослым.

И действительно, и дети, и взрослые с удовольствием отправились в путешествие в мир пушкинского Лукоморья вместе с Котом ученым и Русалкой, в роли которых выступили ведущие Юрий Балтачев и Яна Леонтьева.

Постановка объединила фрагменты трех опер на сюжеты сказок Пушкина - «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, «Сказка о царе Салтане» и «Золотой петушок» Николая Римского-Корсакова. Главные партии исполнила приглашенная солистка Мариинского театра Ольга Пудова, которая вышла на сцену сразу в трех образах — Царевны-Лебеди, Людмилы и Шамаханской царицы.

Удивительным пространством, где музыка и слово существуют абсолютно естественно и неотделимо друг от друга, считает Пушкинские сказки Михаил Голиков. Глинка и Римский-Корсаков очень точно почувствовали внутреннюю музыкальность пушкинских текстов, поэтому созданные ими произведения и сегодня продолжают так органично звучать на сцене.

В спектакле «Сказки Пушкина» сошлось многое — и сюжет, и музыка, и театрализация, и хореография. Волшебная музыка, гармония пушкинского стиха, прекрасные голоса актеров - зрелище получилось ярким и незабываемым. Впечатление усиливал естественный фон постановки — стройные башенки Приоратского замка, гладь Черного озера, зеленые холмы и перелески парка.

Юлия Лысанюк