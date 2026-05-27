Гатчинский дворец представил юбилейную программу

Директор музея-заповедника «Гатчина» Василий Панкратов 26 мая рассказал о юбилейной программе и о специальной электричке.

- Мы практически закончили реставрацию части помещений Гатчинского дворца, которая продолжалась почти десять лет, – отметил Василий Юрьевич. – Откроются комнаты Павла I – один из ключевых дворцовых комплексов. Практически завершено восстановление комнат Александра III. Мы возвращаем на плац пушки, которые были там исторически – 15 орудий. Еще одним значимым событием этого года станет открытие для посетителей внутреннего двора Кухонного каре. И самое главное – мы, наконец, откроем и покажем восстановленный большой Горбатый мост, который был возведен в самом начале XIX века и считается одним из лучших образцов русского классицизма. Церемония его открытия станет частью торжеств к 260-летию Гатчинского дворца.

О специальной электричке для желающих попасть на юбилей Дворца без пробок рассказал генеральный директор Северо-Западной пригородной пассажирской компании Кирилл Александрович Корнилин.

- Мы продолжаем укреплять сотрудничество с ГМЗ «Гатчина», – отметил Кирилл Корнилин. – 6 июня будет назначен специальный рейс ретропоезда «Лахта», который обеспечит доставку пассажиров к праздничным мероприятиям в Гатчине.

Ретропоезда серии ЭР2К «Лахта» и «Юность» – это 10-вагонные электропоезда. Интерьер вагонов выполнен в стилистике 70-80-х годов прошлого века. В салонах предусмотрены деревянные крепления для лыжного снаряжения и тематические аксессуары из советских времен, которые гармонично сочетаются с современными USB-розетками. В пути пассажиры смогут подкрепиться и выпить горячего чая. Также на 2026 год запланированы поездки ретропоезда в Гатчину: 25 и 26 июля – на фестиваль «Джазовые выходные», 15 и 16 августа – на фестиваль этномузыки.

Программа праздничных мероприятий 6 июня:

14:00 - Цветочная горка: выступление Военного оркестра Военно-морского института

15:00 - Балкон Собственного сада: выступление Военного оркестра Нахимовского военно-морского училища

15:45 - Плац Гатчинского дворца: презентация артиллерийских орудий. Выступление объединенного коллектива: Центрального концертного образцового оркестра Военно‑Морского Флота Российской Федерации имени Н.А. Римского‑Корсакова и Военного оркестра Ленинградской военно‑морской базы

16:30 - Двор Кухонного каре: открытие Кухонного каре Гатчинского дворца. Выступление Оркестра Военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова

17:00 - Чесменский обелиск - открытие Горбатого моста. Выступление объединенного коллектива: Центрального концертного образцового оркестра Военно‑Морского Флота Российской Федерации имени Н.А. Римского‑Корсакова и Военного оркестра Ленинградской военно‑морской базы

18:00 - Серебряный луг. Гала-концерт военно-морских оркестров:

1. Центральный концертный образцовый оркестр им. Н. А. Римского-Корсакова Военно-Морского флота России,

2. Военный оркестр Ленинградской военно-морской базы,

3. Военный оркестр Военно-морской академии им. адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова,

4. Военный оркестр Военно-морского института Морского корпуса Петра Великого,

5. Военный оркестр Нахимовского Военно-морского ордена Почёта училища.

Мероприятие входит в программу Года Петербургской культуры и культурную программу Петербургского международного экономического форума.