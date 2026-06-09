Ситуация с топливом в Ленобласти — под контролем губернатора

«В социальных сетях появились единичные сообщения от пользователей о трудностях с покупкой бензина и дизельного топлива в некоторых районах Ленинградской области. Собрал оперативное совещание с представителями сетевых компаний.

Главный итог: у крупных поставщиков проблем с отгрузкой топлива нет. Поставки идут по графикам, дефицита нет. Они обеспечивают 90% потребителей региона, картина стабильная. Перебоев с заправкой общественного транспорта не зафиксировано, маршруты работают по графику.

Точечные сложности действительно возникают — прежде всего там, где объективно высокая концентрация тяжёлого транспорта (Кингисеппский район, Усть-Луга), либо у частных владельцев АЗС. Частники на биржевых скачках стоимости бензина «сдуваются» первыми и нередко выбирают тактику «закрыться и переждать». Именно с этим связаны отдельные сигналы от жителей. Подчеркну: такие случаи не носят системного характера и не определяют общую ситуацию.

Отдельно обсудили принципиальный момент: заправка бензовозов и кубовозов на обычных АЗС запрещена. Это прямое требование промышленной безопасности, и все операторы обязаны его неукоснительно соблюдать. Попытки будут пресекаться.

Параллельно компании — владельцы автотранспортных парков, опасаясь вымышленного дефицита, начинают закупаться впрок и создают избыточную нагрузку на заправки. Возникает искусственный ажиотаж.

Поручил главам администраций лично отслеживать ситуацию на местах. Если частные владельцы АЗС решат временно приостанавливать обслуживание потребителя — будем разбираться адресно. Комитету по экономике совместно с компаниями-операторами — еженедельный мониторинг и анализ. Ситуация на контроле», — отметил Александр Дрозденко.