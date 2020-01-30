Демидовская усадьба готовится к приёму первых туристов

Организатором проекта выступила Ленинградская областная молодежная общественная организация «Центр молодежных инициатив». В рабочую группу вошли руководитель просветительского проекта «Тайцы.2019», социокультурного проекта «Международный археологический волонтерский кампус Копорье» Инна Владимировна Климова, консультант проекта – кандидат сельскохозяйственных наук Анна Юрьевна Полякова, имеющая более 20-летний опыт работы в музее-заповеднике «Гатчина», смотритель Демидовской усадьбы Игорь Иванов.

- В России, как и во всем мире, все большую популярность набирает ландшафтный и садовый туризм. Огромный парк дворцово-паркового ансамбля «Тайцы» известного горнозаводчика Александра Демидова в свое время славился множеством парковых сооружений, водных элементов, оранжерейным хозяйством и плодовым садом. В основных чертах парк сохранил свой исторический облик: сохранилась Большая поляна, старинные дубы, лиственницы, возраст некоторых составляет две сотни лет. Из сооружений в парке в удовлетворительном состоянии остались Горбатый мост, Готические ворота, металлическая решетка при въезде в усадьбу. Именно эти достопримечательности парка уже сейчас, до начала работ по воссозданию утраченных архитектурных и ландшафтных объектов, можно и нужно показывать туристам, проводя пешеходные экскурсии по историческим дорожкам, - рассказала Инна Климова.

Усадебный дом в настоящее время находится на реставрации. Летом 2019 года началась исследовательская работа на территории парка, в которой приняли участие волонтеры из клуба «Тайро», работавшие в археологическом кампусе «Тайцы.2019».

В рамках нового проекта предполагается спроектировать на основе исторических и архивных документов первый туристский маршрут «Прогулка вокруг Большой поляны», рассчитанный на неторопливую пешеходную прогулку продолжительностью полтора-два часа. Планируется в ближайшее время провести благоустройство маршрута для комфорта и безопасности путешественников. Для этого Игорь Иванов уже начал заниматься уборкой самосевной растительности, подсыпкой тропы, защитой корневой системы старовозрастных деревьев в местах ее выхода на поверхность, а также вывозом мусора с привлечением волонтеров.

Анна Полякова разработала маршрут «Прогулки вокруг Большой поляны», куда вошло посещение таких объектов паркового ансамбля, как мост на Малой протоке, Демидовские ключи, Горбатый мост, «Лесной хоровод» (круг из елей и сосен), Грот, сосновая аллея, Готические ворота, парадная Липовая аллея, дом управляющего и многие другие.

- Мы хотим, чтобы проект дал старт культурному и ландшафтному туризму в Таицком поселении. Эта территория является потенциально привлекательной для туристов, посещающих Гатчинский район. Усадьбу Демидовых в Тайцах можно включать в маршрут путешествия из Санкт-Петербурга в гатчинские дворцы, благодаря удачному расположению. Кроме того, на маршруте имеются растения, занесенные в Красную книгу России: Венерин башмачок настоящий, Первоцвет высокий, Безвременник осенний, - рассказала Анна Полякова.

Участники рабочей группы прогулялись по будущему туристическому маршруту и обсудили художественную маркировку «Прогулки вокруг Большой поляны» – указатели, информационные стенды, ограждения. Для навигации и удобства будущих гостей Демидовского парка будет разработан буклет, разнообразная сувенирная продукция.

В Международный день памятников и исторических мест, 18 апреля, волонтеры намерены провести субботник под девизом «Сохраним нашу историческую родину». Тестирование нового туристического эко-маршрута запланировано на 25 апреля 2020 года.