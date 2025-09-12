Мастера и коровы

Один шаг до победы

Накануне на территории одного из лучших племзаводов России — «Приневское» — царило напряжённое оживление. Здесь проходил практический тур федерального конкурса, куда съехались сильнейшие зоотехники из 11 регионов страны. От этих людей зависят высокие надои и здоровье животных.

Здесь пахло жизнью современной фермы: свежим сеном, молоком и дезинфекцией. Конкурсанты оценивают племенные качества животных, с ювелирной точностью анализируют состав кормов и молока, проверяют сложную доильную аппаратуру. Финальный и самый зрелищный этап — мастер-дояр.

Ведь настоящий зоотехник должен видеть и понимать каждый процесс изнутри. Всё это — на время, под пристальным взглядом строгих судей, лучших экспертов отрасли из Ленобласти.

Борьба была невероятно острой. Второе место завоевала представительница принимающей стороны — Василина Лиховая из племзавода «Приневское». Победу в напряжённой борьбе одержала Юлия Зацепина из Самарской области, а третьей стала Любовь Игнатьева из Республики Марий Эл.

Торжество мастерства

Церемония награждения победителей конкурса плавно перетекла в другое знаковое событие — открытие выставки «Белые Ночи — 2025». Под аплодисменты зрителей и участников на ипподром «Дерби» вышли главные героини дня — 68 элитных племенных коров голштинской и айрширской пород из 57 хозяйств региона.

Это настоящий парад красоты и продуктивности. Блестящая шерсть, идеально сложенные тела, безупречные родословные, величественные глаза — и это всё про коров! Эксперты оценивают также содержание жира и белка в молоке. Ведь это не просто красивые животные, это высокотехнологичный результат многолетней селекционной работы.

Звания лучших удостоились корова Дубравка из хозяйства «Гомонтово» и Пружина из «Новоладожского». Именно они представят Ленобласть на всероссийской выставке «Золотая осень — 2025» в Москве.

Сила региона — в единстве

На церемонии звучали слова признательности не только участникам, но и тем, кто создаёт условия для развития отрасли. Зампред правительства Ленобласти по экономике Дмитрий Ялов подчеркнул стратегическую важность популяризации сельскохозяйственных профессий и отметил мощную образовательную базу региона.

Его коллега, вице-губернатор по АПК Олег Малащенко, говоря о лидерстве области, выделил ключевые факторы успеха:единство власти, аграриев и экспертов.

Оба события наглядно продемонстрировали: будущее российского АПК — за высококлассными кадрами и качественным племенным фондом. И Ленинградская область готова делиться своими лучшими практиками, оставаясь надёжным оплотом продовольственной безопасности страны.

НИКИТА КУЗНЕЦОВ

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛО