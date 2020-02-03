Как получить перерасчет за вывоз мусора

Кто получит перерасчет?

Мораторий на начисление платы за вывоз мусора для населения в Ленинградской области действует до 1 февраля 2020 года. Компенсацию смогут получить граждане, проживающие в частном секторе, где отсутствуют оборудованные контейнерные площадки и не осуществляется вывоз мусора.

С ноября региональный оператор должен был наладить работу и вместе с администрациями районов составить актуальный реестр домовладений и контейнерных площадок.

Если услуга фактически не оказывалась, а квитанция на оплату пришла, то в следующем месяце, то есть феврале, будет произведен перерасчет. Регоператор с помощью системы ГЛОНАСС будет проверять, заезжали ли мусоровозы в тот или иной населенный пункт. Если услуга, действительно, не предоставлялась, то начисления будут сняты, сообщает Online47.

Как из базы начислений исключить неактуальный адрес?

В региональное Управление по организации и контролю деятельности по обращению с отходами поступают также вопросы, связанные с тем, что услуга начисляется и на дома, где никто не живет.

Чтобы исключить адрес надо написать в Управление с просьбой исключить дом из списка, либо самостоятельно обратиться в местную администрацию или к Регоператору. После проверки информации распоряжение о снятии начисления направляется в Единый информационно-расчетный центр Ленобласти.

Как быть с домами, оставленными в наследство?

Встречаются и такие истории, когда собственник домовладения умер и там никто не живет, но квитанции за вывоз мусора приходят ежемесячно.

В этом случае начисление платы за вывоз отходов производится в отношении собственника ИЖС. На основании ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, обязаны своевременно и в полном объёме оплачивать коммунальные услуги в отношении объекта недвижимости. В случае если у объекта недвижимости имеется правообладатель, плата за коммунальные услуги будет начисляться на собственника по данным Росреестра.