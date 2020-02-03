Как получить перерасчет за вывоз мусора

Кто получит перерасчет?
Мораторий на начисление платы за вывоз мусора для
населения в Ленинградской области действует до 1 февраля 2020 года. Компенсацию
смогут получить граждане, проживающие в частном секторе, где отсутствуют
оборудованные контейнерные площадки и не осуществляется вывоз мусора.
С ноября региональный оператор должен был наладить
работу и вместе с администрациями районов составить актуальный реестр
домовладений и контейнерных площадок.
Если услуга фактически не оказывалась, а квитанция
на оплату пришла, то в следующем месяце, то есть феврале, будет произведен
перерасчет. Регоператор с помощью системы ГЛОНАСС будет проверять, заезжали ли
мусоровозы в тот или иной населенный пункт. Если услуга, действительно, не
предоставлялась, то начисления будут сняты, сообщает Online47.
Как из базы начислений исключить неактуальный адрес?
В региональное Управление по организации и контролю
деятельности по обращению с отходами поступают также вопросы, связанные с тем,
что услуга начисляется и на дома, где никто не живет.
Чтобы исключить адрес надо написать в Управление с
просьбой исключить дом из списка, либо самостоятельно обратиться в местную
администрацию или к Регоператору. После проверки информации распоряжение о
снятии начисления направляется в Единый информационно-расчетный центр
Ленобласти.
Как быть с домами, оставленными в наследство?
Встречаются и такие истории, когда собственник
домовладения умер и там никто не живет, но квитанции за вывоз мусора приходят
ежемесячно.
В этом случае начисление платы за вывоз отходов
производится в отношении собственника ИЖС. На основании ст. 1175 ГК РФ
наследники, принявшие наследство, обязаны своевременно и в полном объёме
оплачивать коммунальные услуги в отношении объекта недвижимости. В случае если
у объекта недвижимости имеется правообладатель, плата за коммунальные услуги
будет начисляться на собственника по данным Росреестра.
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