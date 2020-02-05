«Аэропарк» в Гатчине — участник федерального конкурса проектов благоустройства

«Аэропарк» - новое общественное пространство, которое предполагается создать в Гатчине для динамично развивающегося микрорайона Аэродром с населением более 27 тысяч человек. Проектом предполагается обустройство катка и роллердрома, скейт-парка, сети велосипедных дорожек, установка аэротрубы, павильонов проката спортинвентаря, экопарковок и «умных» остановок. Будет организован пешеходный маршрут, посвященный истории авиации. Его центром станет музей истории военной авиации – интерактивная зона с демонстрацией образцов первых военных самолетов.

На Всероссийский конкурс благоустройства малых городов и исторических поселений поступило 300 заявок из 71 региона. Его итоги будут подведены до 1 марта 2020 года.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина и впервые был проведен в 2018 году. Мероприятие вызвало большой интерес и поддержку жителей регионов. В связи с этим было принято решение проводить конкурс ежегодно уже в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» с призовым фондом 5 млрд рублей в год. В конкурсе могут участвовать малые города с численностью до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. За два года среди малых городов и исторических поселений России экспертами было отобрано 160 проектов-победителей, 80 из них уже реализованы.