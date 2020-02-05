О порядке в парке и во дворах

Участников заседания приветствовали глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко и глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Докладывая о деятельности административной комиссии Гатчинского района, заместитель главы администрации по внутренней политике Сергей Голованов подчеркнул, что район занимает третье место в Ленинградской области по количеству составленных административных протоколов. Больше всего протоколов по статьям за нарушение тишины, парковку на газонах и детских площадках, а также за торговлю в неположенных местах.

Первый же вопрос из зала касался наведения элементарного порядка на территории Приоратского парка. Представитель организации «Добровольная народная дружина г. Гатчина» Эдуард Хохлов попросил установить таблички с навигацией и правилами поведения в парке.

Отвечая ему, Людмила Нещадим пояснила, что в Ленинградской области создано «Парковое агентство». Новое учреждение будет обеспечивать сохранение, следить за использованием и популяризировать объекты культурного наследия. Свою деятельность учреждение начнет с Приоратского парка в Гатчине и Демидовской усадьбы в поселке Тайцы.

- Губернатор в прошлом году говорил о том, что на Приоратский парк будут предусмотрены областные деньги. Они будут направлены на его обустройство, на создание зон отдыха для горожан. В этом году эти работы начнутся. И, безусловно, все навигационные знаки, о которых вы говорите, запрещающие знаки, конечно, будут установлены. Сейчас идет период регистрации этого учреждения в соответствии с действующим законодательством. Уже назначен директор. Как только закончится регистрация, будет сформирован штат работников. Думаю, к концу первого квартала они начнут свою деятельность, - сказала Людмила Нещадим.

Как добавил Сергей Голованов, Приоратский парк является собственностью регионального значения, соответственно, органы местного самоуправления не могут направлять сюда свои средства.

Участники заседания обсудили состояние дворов и спортивных площадок, в том числе с точки зрения пропаганды здорового образа жизни.

- Ни для кого не секрет, что у нас повсюду стоят «алкомаркеты» - алкоголь доступен на каждом шагу. А куда идут распивать? В ближайшие дворы, на брошенные площадки, - напомнил Эдуард Хохлов. Он сообщил, что готовит адреса детских площадок в центральной части города, которые необходимо дополнительно укомплектовать спортивным оборудованием. А также обратил внимание на необходимость сделать освещение дворов, чтобы не было соблазна идти и распивать там.

Глава администрации согласилась с ним и рассказала о результатах рейда по дворовым площадкам города.

- Действительно, площадки требуют большего внимания к себе, - сказала Людмила Нещадим. - Например, в прошлом году были направлены депутатские средства на обустройство спортивной площадки в одном из дворов на ул. Урицкого. Тренажеры установили без основания. И теперь ими можно воспользоваться только в определенный период – когда тепло и сухо. Мы проговорили с комитетом по архитектуре и градостроительству подготовку комплексного плана ремонта дворовых территорий на пятилетний период. Требуется именно комплексный подход к ремонту дворов. Если устанавливается площадка, то должны быть сделаны подходы, подъезды, освещение и так далее. В планах есть такие мероприятия. Но это требует много средств. На сессиях депутатов города Гатчины и Гатчинского района будем рассматривать вопрос об увеличении средств на ремонт дворовых территорий. Главное, чтобы жители потом сохраняли то, что делается.

Руководитель благотворительного фонда «Счастливое будущее» Анна Оснач подняла вопрос о несанкционированных свалках в городе Коммунаре и об отношении бизнеса к своим территориям: с фасадов магазинов на жителей падает плитка.

- В Коммунаре завершается работа по внесению изменений в правила благоустройства города и закреплению территорий. Администрация уже проводила встречу с предпринимательским сообществом. Теперь многое будет зависеть от вашего совместного диалога – общественности, депутатов, администрации и предпринимателей. Я недавно была в Коммунаре. Прошла его пешком. По тем адресам, где была, несанкционированных свалок не увидела. Мусора стало реально меньше. Хотя вопросов еще много, но ситуация меняется. Если вы дадите конкретные адреса – администрация и те, кто занимаются сбором и вывозом отходов, обязательно эту проблему решат, - заверила Людмила Нещадим.

Жительница улицы Некрасова в микрорайоне Загвоздка пожаловалась на отсутствие контейнерных площадок для сбора и вывоза мусора и стихийные свалки. Администрация просила называть адреса свалок конкретно, чтобы их ликвидировать, и напомнила, что в Гатчине и районе еще предстоит построить 400 площадок. Там, где площадки физически не разместить, будет развиваться система децентрализованного сбора мусора с вывозом по графику.

Одним из вопросов повестки дня была безопасность. Заместитель главы администрации Тимофей Материков, курирующий этот вопрос, рассказал о деятельности антитеррористической комиссии, совершенствовании систем безопасности и успешной борьбе с «телефонными хулиганами». По программе «Безопасный город» установлено 134 камеры видеонаблюдения. От членов консультативного совета вопросов к нему не было. Что подтверждало его слова о том, что с точки зрения безопасности «обстановка в районе стабильная, спокойная, управляемая».

Также члены консультативного совета обсудили организацию социального обслуживания и юбилейные мероприятия библиотеки им. А.С. Пушкина.



