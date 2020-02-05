О порядке в парке и во дворах

Участников заседания
приветствовали глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко и глава
администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.
Докладывая о деятельности
административной комиссии Гатчинского района, заместитель главы администрации
по внутренней политике Сергей Голованов подчеркнул, что район занимает третье
место в Ленинградской области по количеству составленных административных
протоколов. Больше всего протоколов по статьям за нарушение тишины, парковку на
газонах и детских площадках, а также за торговлю в неположенных местах.
Первый же вопрос из зала касался наведения
элементарного порядка на территории Приоратского парка. Представитель
организации «Добровольная народная дружина г. Гатчина» Эдуард Хохлов попросил
установить таблички с навигацией и правилами поведения в парке.
Отвечая ему, Людмила
Нещадим пояснила, что в Ленинградской области создано «Парковое агентство».
Новое учреждение будет обеспечивать сохранение, следить за использованием и
популяризировать объекты культурного наследия. Свою деятельность учреждение
начнет с Приоратского парка в Гатчине и Демидовской усадьбы в поселке Тайцы.
- Губернатор в прошлом
году говорил о том, что на Приоратский парк будут предусмотрены областные
деньги. Они будут направлены на его обустройство, на создание зон отдыха для
горожан. В этом году эти работы начнутся. И, безусловно, все навигационные
знаки, о которых вы говорите, запрещающие знаки, конечно, будут установлены.
Сейчас идет период регистрации этого учреждения в соответствии с действующим законодательством.
Уже назначен директор. Как только закончится регистрация, будет сформирован
штат работников. Думаю, к концу первого квартала они начнут свою деятельность,
- сказала Людмила Нещадим.
Как добавил Сергей
Голованов, Приоратский парк является собственностью регионального значения,
соответственно, органы местного самоуправления не могут направлять сюда свои
средства.
Участники заседания
обсудили состояние дворов и спортивных площадок, в том числе с точки зрения
пропаганды здорового образа жизни.
- Ни для кого не секрет,
что у нас повсюду стоят «алкомаркеты» - алкоголь доступен на каждом шагу. А
куда идут распивать? В ближайшие дворы, на брошенные площадки, - напомнил
Эдуард Хохлов. Он сообщил, что готовит адреса детских площадок в центральной части
города, которые необходимо дополнительно укомплектовать спортивным
оборудованием. А также обратил внимание на необходимость сделать освещение
дворов, чтобы не было соблазна идти и распивать там.
Глава администрации
согласилась с ним и рассказала о результатах рейда по дворовым площадкам
города.
- Действительно, площадки
требуют большего внимания к себе, - сказала Людмила Нещадим. - Например, в
прошлом году были направлены депутатские средства на обустройство спортивной
площадки в одном из дворов на ул. Урицкого. Тренажеры установили без основания.
И теперь ими можно воспользоваться только в определенный период – когда тепло и
сухо. Мы проговорили с комитетом по архитектуре и градостроительству подготовку
комплексного плана ремонта дворовых территорий на пятилетний период. Требуется
именно комплексный подход к ремонту дворов. Если устанавливается площадка, то
должны быть сделаны подходы, подъезды, освещение и так далее. В планах есть
такие мероприятия. Но это требует много средств. На сессиях депутатов города
Гатчины и Гатчинского района будем рассматривать вопрос об увеличении средств
на ремонт дворовых территорий. Главное, чтобы жители потом сохраняли то, что
делается.
Руководитель
благотворительного фонда «Счастливое будущее» Анна Оснач подняла вопрос о
несанкционированных свалках в городе Коммунаре и об отношении бизнеса к своим
территориям: с фасадов магазинов на жителей падает плитка.
- В Коммунаре завершается
работа по внесению изменений в правила благоустройства города и закреплению
территорий. Администрация уже проводила встречу с предпринимательским
сообществом. Теперь многое будет зависеть от вашего совместного диалога –
общественности, депутатов, администрации и предпринимателей. Я недавно была в
Коммунаре. Прошла его пешком. По тем адресам, где была, несанкционированных
свалок не увидела. Мусора стало реально меньше. Хотя вопросов еще много, но
ситуация меняется. Если вы дадите конкретные адреса – администрация и те, кто
занимаются сбором и вывозом отходов, обязательно эту проблему решат, - заверила
Людмила Нещадим.
Жительница улицы
Некрасова в микрорайоне Загвоздка пожаловалась на отсутствие контейнерных
площадок для сбора и вывоза мусора и стихийные свалки. Администрация просила
называть адреса свалок конкретно, чтобы их ликвидировать, и напомнила, что в
Гатчине и районе еще предстоит построить 400 площадок. Там, где площадки
физически не разместить, будет развиваться система децентрализованного сбора
мусора с вывозом по графику.
Одним из вопросов
повестки дня была безопасность. Заместитель главы администрации Тимофей
Материков, курирующий этот вопрос, рассказал о деятельности
антитеррористической комиссии, совершенствовании систем безопасности и успешной
борьбе с «телефонными хулиганами». По программе «Безопасный город» установлено
134 камеры видеонаблюдения. От членов консультативного совета вопросов к нему
не было. Что подтверждало его слова о том, что с точки зрения безопасности
«обстановка в районе стабильная, спокойная, управляемая».
Также члены
консультативного совета обсудили организацию социального обслуживания и
юбилейные мероприятия библиотеки им. А.С. Пушкина.