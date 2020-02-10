11 и 12 февраля в Гатчине отключат холодную воду





МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством ремонтных работ по адресу: г. Гатчина ул. Рощинская д.18,

11 февраля с 09.00 до окончания работ будет отключена подача холодного водоснабжения по адресам:

г. Гатчина ул. Рощинская д.18,18А, 20,24,26,27,28,30,32,34,36,38,40;

ул. Русинова д.2,4,6,8,10,12,14,16,18,20.

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством ремонтных работ по адресу: г. Гатчина пр. 25 Октября д.22,

12 февраля с 09.00 до окончания работ будет отключена подача холодного водоснабжения по адресам: г. Гатчина пр. 25 Октября д.18,35,23/2.