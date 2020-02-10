11 и 12 февраля в Гатчине отключат холодную воду

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством
ремонтных работ по адресу: г. Гатчина ул. Рощинская д.18,
11 февраля с 09.00 до окончания работ будет отключена подача
холодного водоснабжения по адресам:
г. Гатчина ул. Рощинская д.18,18А,
20,24,26,27,28,30,32,34,36,38,40;
ул. Русинова д.2,4,6,8,10,12,14,16,18,20.
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством
ремонтных работ по адресу: г. Гатчина пр. 25 Октября д.22,
12 февраля с 09.00 до окончания работ будет отключена подача
холодного водоснабжения по адресам: г. Гатчина пр. 25 Октября д.18,35,23/2.