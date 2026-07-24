«Нива» для «Пятнашки»

Житель Гатчинского округа Алексей – боец легендарной «Пятнашки», обратился к знаменитой эстрадной певице Афине, которая постоянно оказывает помощь СВО: «за ленточкой» очень нужен легковой автомобиль с хорошей проходимостью. Волонтеры откликнулись моментально: подключились «Сиверские плетуньи», гатчинский центр развития и поддержки общественных инициатив «Наследие», и совместно, при участии Фонда содействия развитию Ленинградской области и регионального Штаба общественной поддержки «Единой России», приобрели для нужд СВО автомашину ВАЗ-2131.

23 июля на площадке Штаба ключи от автомобиля были переданы участнику специальной военной операции: на новой машине он вернется обратно на позиции, чтобы продолжить свой ратный труд.

На СВО Алексей ушел добровольцем в апреле 2024 года. Говорит, не мог оставаться дома, когда там гибнут дети, страдают мирные жители. Взял позывной по имени своего отца – Ильфат и целенаправленно пошел в интернациональную бригаду «Пятнашка», Дикую дивизию Донбасса, в которой воют представители самых разных национальностей. Алексей – уроженец Сибири, а в «Пятнашке» вместе с ним служат абхазы, осетины, армяне, колумбийцы, японцы. Дикая дивизия Донбасса воюет на Донецком направлении. Гатчинский боец – командир взвода обеспечения, а изначально пришел стрелком, был на закрепах, на штурмах, потом его перевели в артиллерию, так как в свое время на срочной службе он был командиром самоходного орудия. Сражаясь в составе легендарной «Пятнашки», Алексей участвовал во взятии Часова Яра, Авдеевки, в освобождении Курской области – «Пятнашка» первая пришла туда вместе с 810-й бригадой морпехов на отражение атаки ВСУ.

- Я горжусь своим подразделением, своими командирами, – говорит Алексей. – Командиры у нас все боевые, грамотные, все воюют с 2014 года, всегда сами на передовой и руководят операциями. В 2014 году они туда приехали – 15 добровольцев, и с того времени и существует бригада. Мы идем вперед, выполняем боевые задачи, бьем врага и очень благодарны всем, кто нас поддерживает – гордость охватывает за наш народ, который не паникует, а продолжает «подавать патроны». 1 августа у меня заканчивается срок службы, и я снова буду его продлевать. Мой дед прошел всю Великую Отечественную и воевал в тех же местах, где я сейчас. Я горжусь своим дедом и не хочу его подвести.

В благодарность за помощь Алексей вручил волонтерам и главе администрации Гатчинского округа Людмиле Нещадим букеты, Афине Янисовне – знамя «Пятнашки» с автографами бойцов, благодарственное письмо за подписью командира бригады и символ вечной красоты и печали – розу, выкованную из гильз и осколков снарядов. На Донбассе теперь, в основном, такие цветы…

Екатерина Дзюба