Давайте изберёмся!

Фестиваль
проходил в Таицком культурно-досуговом центре. Здесь собрались команды из
Гатчины, а также Сиверского, Таицкого, Новосветского, Пудостьского,
Сусанинского, Пудомягского, Войсковицкого, Вырицкого и Большеколпанского
поселений.
В
состав жюри вошли председатель территориальной избирательной комиссии
Гатчинского района Ирина Смык, начальник
сектора Леноблизбиркома Ольга Журавленко,
представитель комитета по молодежной политике Ленинградской области Александр Моисеев и главный специалист комитета по
физической культуре и спорту администрации Гатчинского района Александр Архаров.
Участников
фестиваля приветствовала глава администрации Таицкого поселения Ирина Львович.
После чего был дан старт конкурсной программе.
В
ходе конкурса «Приветствие» участникам предлагалось презентовать свою
гражданскую позицию, свое понимание роли молодежи в политической жизни страны.
В конкурсе капитанов оценивалось знание избирательного права. Каждая команда также
подготовила домашнее задание на тему «Один в поле не воин», в ходе которого необходимо
было привести аргументы в пользу участия в голосовании на выборах губернатора
Ленинградской области, которые пройдут в сентябре нынешнего года.
Выступления
команд были яркими и остроумными. Жюри присудило победу команде Гатчинского
дворца молодежи. На втором месте - команда Таицкого поселения, 3 место – у команды
Новосветского поселения. Кроме того, поощрительная премия на номер «Давайте
изберемся» присуждена команде Сиверского поселения, которая покорила жюри своим
задором. Именно эти команды весной примут участие в XII Фестивале молодых избирателей Ленинградской области.
Андрей
Соколов