Давайте изберёмся!

Фестиваль проходил в Таицком культурно-досуговом центре. Здесь собрались команды из Гатчины, а также Сиверского, Таицкого, Новосветского, Пудостьского, Сусанинского, Пудомягского, Войсковицкого, Вырицкого и Большеколпанского поселений.

В состав жюри вошли председатель территориальной избирательной комиссии Гатчинского района Ирина Смык, начальник сектора Леноблизбиркома Ольга Журавленко, представитель комитета по молодежной политике Ленинградской области Александр Моисеев и главный специалист комитета по физической культуре и спорту администрации Гатчинского района Александр Архаров.

Участников фестиваля приветствовала глава администрации Таицкого поселения Ирина Львович. После чего был дан старт конкурсной программе.

В ходе конкурса «Приветствие» участникам предлагалось презентовать свою гражданскую позицию, свое понимание роли молодежи в политической жизни страны. В конкурсе капитанов оценивалось знание избирательного права. Каждая команда также подготовила домашнее задание на тему «Один в поле не воин», в ходе которого необходимо было привести аргументы в пользу участия в голосовании на выборах губернатора Ленинградской области, которые пройдут в сентябре нынешнего года.

Выступления команд были яркими и остроумными. Жюри присудило победу команде Гатчинского дворца молодежи. На втором месте - команда Таицкого поселения, 3 место – у команды Новосветского поселения. Кроме того, поощрительная премия на номер «Давайте изберемся» присуждена команде Сиверского поселения, которая покорила жюри своим задором. Именно эти команды весной примут участие в XII Фестивале молодых избирателей Ленинградской области.

Андрей Соколов