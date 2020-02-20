Гатчинский район празднует День защитника Отечества

20
февраля
14:00 Концерт академического хора ветеранов войны и
труда «Оптимист» «Памяти и славы рубежи», посвященный Дню защитника Отечества
Гатчина, проспект 25 Октября, д. 1, Дом культуры
21
февраля
15.00 Конкурсно-развлекательная программа «К службе
готовы», посвященная Дню защитника Отечества
пос. Тайцы, ул. Санаторская, д. 1а, Дом культуры
15:30 Праздничный концерт «Отечества вы славные сыны
пос. Сяськелево, Центральная, 12а, Дом культуры
16.00 Праздничный концерт «День защитника Отечества»
г. Гатчина, пер. Революционный, д. 1, ЦТЮ
18.00 Праздничный концерт «Гордость России»
пос. Вырица, ул. Жертв Революции, д. 20, Дом культуры
22
февраля
10.00 Турнир по мини-футболу
г. Гатчина, УСЗ «Маяк», ул. Чехова, д. 9А.
15.00 Праздничный вечер, посвященный Дню защитника
Отечества. В программе - показ фильма «Защитникам Отечества посвящается...»,
спектакль, мастер-классы, полевая кухня
пос. Суйда, ул. Центральная д. 2а, Суйдинский Дом
культуры
16:00 Праздничный концерт «Слава защитникам Отечества»
пос. Сусанино, Петровский проспект, д. 22, Дом
культуры
23
февраля
14.00 Праздничный концерт «России славные сыны»
пос. Дружная Горка, ул. Введенского, д. 22, Дом
культуры
14.00 Праздничный концерт «Мы чтим сынов Отечества в
мундирах»
пос. Сиверский, ул. Вокзальная, д. 12, Дом культуры