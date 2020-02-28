Сергей Якименко: «Только совместная работа дает положительные результаты»

- На территории Пудомягского поселения расположено 17 населенных пунктов, в которых зарегистрировано 6,5 тысяч жителей.

По данным Росстата, в поселении зарегистрировано 83 организации с различными видами экономической деятельности и 133 индивидуальных предпринимателя. Основными налогоплательщиками являются ООО «Славянка М», ОАО «ЛОЗ-СЗМА», ООО «БАЗИС». На территории поселения работают 17 магазинов, 14 нестационарных торговых объектов и восемь объектов бытового обслуживания населения.

Образование

В Пудомягском поселении работают два учебных учреждения: детский сад № 32 и Лукашевская школа. Педагогические коллективы полностью укомплектованы. Дошкольное учреждение посещают 264 воспитанника, школу – 240 учеников. В 2019 году Лукашевская школа отметила 120-летний юбилей. В учебный процесс учреждения активно внедряются современные технические средства обучения и электронные учебно-методические пособия, проведены ремонтные работы.

Здравоохранение

На территории поселения работает амбулатория в деревне Пудомяги, в поселке Лукаши – кабинет врача общей практики, в деревне Покровская – ФАП, который расположен в ветхом деревянном помещении. В настоящее время выделены земельные участки под строительства новых ФАПов в деревне Покровская и Пудомяги.

В течение 2019 года на территории поселения работала передвижная амбулатория Гатчинской КМБ. Жители могли пройти общий медицинский осмотр, сдать анализ крови, измерить артериальное давление, получить консультацию.

Бюджет

За 2019 год в бюджет поселения фактически поступило 54 098 тысяч рублей, что составило 107 % к плану. Собственные налоговые и неналоговые доходы составили 26 439 тысяч рублей - 116 % к плану. Положительные результаты были достигнуты в том числе, благодаря работе комиссии по работе с должниками, в которую входят представители администрации Пудомягского поселения, Гатчинского района, налоговой службы и судебные приставы.

Расходная часть бюджета поселения исполнена в сумме 52 705 тысяч рублей - 87,43 % к плану. Профицит бюджета составил 1 393 тысяч рублей.

Работа с населением

В 2019 году работа администрации была организована в тесном сотрудничестве с Советом депутатов поселения, инициативными жителями, общественными организациями.

В ноябре – декабре 2019 года проведено пять встреч с жителями 14-ти населенных пунктов по разъяснению реализации мусорной реформы и обсуждению вопросов благоустройства деревень.

За 2019 год поступило 934 обращений от граждан. Основные темы обращений: присвоение адресов, благоустройство, уличное освещение, ремонт дорог. Специалисты администрации внимательно рассматривают все поступившие обращения, выезжают на место, проводят анализ обращений для выявления наиболее проблемных объектов. К сожалению, из-за ограниченности бюджетных средств выполнить все пожелания граждан не представляется возможным.

Вся информация об органах местного самоуправления, принимаемых нормативных правовых актах, событиях, тексты отчетов об исполнении бюджета регулярно обновляются на официальном сайте Пудомягского поселения. Для более широкого и быстрого информирования жителей создана официальная группа администрации поселения ВКонтакте.

В помещении администрации поселения расположено удаленное рабочее место филиала МФЦ «Гатчинский».

Дороги

Протяженность автомобильных дорог в границах 17-ти населенных пунктов Пудомягского поселения составляет 95 км, в том числе это дороги регионального значения (5 км), районные дороги (4 км), муниципальные дороги местного значения (70 км), частные (6 км).

Состояния дорог местного значения поселения – один из самых болезненных и сложных вопросов, так как требует значительных затрат.

В 2019 году администрация поселения продолжила работу по ремонту муниципальных дорог, на это было затрачено 7 506 тысяч рублей, в том числе 2 975 тысяч рублей – средства бюджета Гатчинского района. Выполнены следующие работы:

- ремонт двух участков автомобильной дороги по улице Кольцевой в д. Шаглино в массиве для многодетных семей,

- устройство дорожного полотна в щебеночном исполнении в переулке Павловский в д. Монделево,

- ремонт участка дороги по улице Дорожной в д. Вярлево,

- организация дорожного проезда в деревне Шаглино,

- ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги в деревне Порицы,

- ямочный ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах Антелево, Лукаши, Пудомяги, Покровская.

Также в рамках реализации областного закона № 3-оз об инициативных комиссиях произведен ремонт подъезда и тротуара к территории детского сада между многоквартирными домами 8 и 5 в деревне Пудомяги.

В рамках областного закона № 147-оз о старостах выполнены работы по замене водопропускной трубы с восстановлением асфальтного дорожного покрытия на улице Широкой в деревне Вяхтелево. Также были установлены дорожные знаки, проведены работы по разметке дорог.

Благоустройство

В 2019 году на территории Пудомягского поселения продолжились работы по благоустройству территорий, на которые было затрачено 20 185 тысяч рублей. На эти средства в том числе проводилась химическая обработка для уничтожения борщевика Сосновского на площади 41,5 га в рамках муниципального контракта, скашивание травы, ликвидация несанкционированных свалок. Проведена обработка от клещей территорий стадиона в пос.Лукаши, кладбища в д. Шаглино, территории около футбольного поля в д. Пудомяги и территории детских площадок, проводилась обрезка кустарников и спил деревьев.

В 2018 году была обустроена зона отдыха напротив дома 5 в д.Пудомяги. В 2019 году продолжили работы по благоустройству этой территории в рамках областного закона № 3-оз. Были проведены планировка и озеленение: высажено 15 шаровидных ив, 47 декоративных кустарников и шесть хост. Надеемся, что это будет очень удобное и комфортное место для отдыха наших жителей.

Администрация и жители поселения всегда находят поддержку в лице депутата Законодательного собрания Ленобласти Ларисы Пункиной. По просьбе жителей д. Пудомяги Лариса Максимовна ходатайствовала о выделении из областного бюджета 800 тысяч рублей на покупку и установку детского игрового оборудования, за счет средств бюджета поселения было сделано основание площадки. Детская площадка была торжественно открыта в День защиты детей.

За счет фонда депутатов Гатчинского района Лилии Буяновой и Валерия Пименова и бюджета Пудомягского поселения было проведено благоустройство территории около хоккейной площадки в пос. Лукаши.

На уличное освещение в 2019 году израсходовано 3 900 тысяч рублей, в том числе по программе энергосбережения приобретено и установлено 120 энергосберегающих светильника уличного освещения. Основные работы по замене светильников проведены в населенных пунктах Руссолово, Бор. В д. Пудомяги на улицах Стародеревенской, Кленовой, Сиреневой, Солнечной светильники заменены полностью.

В рамках программы энергосбережения в четырех населенных пунктах установлены приборы учета уличного освещения, получены технические условия на установку еще двух. Проведены работы по прокладке и частичной замене кабеля уличного освещения в деревнях Бор, Покровская, Лукаши, Веккелево.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году на благоустройство территории у домов 1 и 2 на улице Ижорской и у дома 7 на улице Школьной в поселке Лукаши было выделено из федерального и областного бюджетов 5 млн рублей. Работы проводились под постоянным наблюдением специалистов администрации и граждан. В итоге получилась красивая и благоустроенная территория. Надеемся, что жители будут беречь свой двор.

Вопросы благоустройства территории заслуживают и в дальнейшем пристального внимания в работе администрации. Уверен, что всем хочется жить в уютном, чистом и благоустроенном поселении. А, как известно, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Это не потребует больших усилий, если мы просто начнем уважать себя и своих односельчан.

В рамках подготовки к проведению Всероссийской переписи населения в 2020 году в сентябре прошлого года регистраторы проводили предварительный обход территории Пудомягского поселения с целью уточнения адресного хозяйства, проверки наличия аншлагов с названиями населенных пунктов, улиц и номеров.

Жилищное хозяйство

Жилищный фонд поселения составляет 30 многоквартирных домов общей площадью 64 тысячи кв.м. Водоснабжение, теплоснабжение и водоотведение осуществляет АО «Коммунальные системы Гатчинского района», управляющая компания – МУП ЖКХ «Сиверский».

Одной из ключевых проблем в системе ЖКХ является задолженность населения перед организациями коммунального комплекса. На первое января 2020 года задолженность населения составляет: перед АО «Коммунальные системы Гатчинского района» - 26,77 млн рублей, перед МУП ЖКХ «Сиверский» - 6,9 млн рублей, перед администрацией Пудомягского поселения (соцнайм) – 892 тыс. рублей.

Для решения данной проблемы работает комиссия по работе с неплательщиками, в состав которой входят депутаты и специалисты администрации. Борьба с должниками ведется и в судебном порядке. Уже вынесено 46 судебных решений на сумму 4 560 тысяч рублей.

Для реализации прав граждан, признанных малоимущими или нуждающимися в улучшении жилищных условий, в соответствии с жилищным законодательством, в администрации работает жилищная комиссия. На 31 декабря 2019 года в качестве нуждающихся на учете состояли 18 семей, 12 семей признаны нуждающимися для участия в программах. В 2019 году ситуация по обеспечению очередников поселения социальными жилыми помещениями не улучшилась. Мы имеем возможность предоставлять очередникам квартиры, освободившиеся в муниципальном жилом фонде, но у нас приватизировано 85 % жилых помещений. В 2019 году ни одна квартира не освободилась.

В течение 2019 года одна семья и один человек были сняты с учета как нуждающиеся в улучшении жилищных условий в связи с утратой оснований состоять на учете. В 2019 году социальные выплаты на приобретение жилья получили две семьи (904 тысяч рублей 1 973 тысяч рублей).

В настоящее время на территории поселения признаны аварийными и подлежащими сносу три многоквартирных дома: д. Покровская, 219 и 221, д.Корпикюля, 30. Дома в деревне Покровская включены в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области на 2018-2025 гг».

Социальная работа

В Пудомягском поселении проживает 429 инвалидов, из них в многоквартирных домах – 302 человека.

В 2019 году, в целях повышения доступности для инвалидов объектов и услуг, на уличной автомобильной парковке у дома 2 по ул. Ижорской пос.Лукаши сделана разметка автостоянки для инвалидов, установлен дорожный знак, при обустройстве придомовой территории в пос. Лукаши учтены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения. Предусмотрены беспороговые с уклоном участки, соединяющие вход в здание с пешеходными, транспортными коммуникациями, специализированными парковочными местами и местами отдыха.

После обследования жилых помещений инвалидов в д. Пудомяги было получено три заключения для признания помещений непригодным для проживания в них этой категории граждан.

На первое января 2020 года в поселении проживает 50 ветеранов Великой Отечественной

войны. Администрация работает в тесном контакте с Советом ветеранов. Традиционно ветераны принимают участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения, в частности являются постоянными участниками митингов, посвященных памятным датам, за что мы говорим им огромное спасибо.

В 2019 году для пожилых людей были организованы мероприятия, посвященные памятным датам, государственным праздникам, направлены делегации для участия в районных мероприятиях. Было приобретено 55 подарков ветеранам Великой Отечественной войны.

Поздравление пожилых людей с юбилеями 80, 90, 100 лет стало хорошей традицией в нашем поселении. В 2019 году мы вручили 25 памятных подарков юбилярам, оказали помощь восьми жителям в сборе документов и оформлении заявлений на получение адресных выплат в администрацию Гатчинского района в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации.

Ежегодно проводится благоустройство воинских захоронений на территории поселения. Большую помощь оказывают подростковые трудовые бригады, учащиеся Лукашевской школы, Совет ветеранов, а также жители поселения.

Многодетным и малообеспеченным семьям оказываем помощь в составлении обращений в социальные учреждения, благотворительные фонды, выдаем соответствующие характеристики. В 2019 году за этой помощью обратились 12 человек.

В поселении стало традицией приглашать на новогоднее представление в Пудомягский КДЦ детей из многодетных и малообеспеченных семей и вручать им новогодние подарки. В 2019 году мы вручили 250 подарков и организовали поездку детей на новогоднюю елку в Гатчину.

В марте 2019 года в конкурсе Гатчинского района «Человек слова и дела» принял участие активист Пудомягского поселения Алексей Викторович Сикотин, оказавший большую помощь в развитии спорта на нашей территории. В конкурсе «Женщина года» приняла участие директор Пудомягского культурно-досугового центра Татьяна Ивановна Кувшинова, которая внесла большой вклад в развитие народного вокального творчества, добровольческого и волонтерского движения в поселении.

В августе 2019 года делегация поселения принимала участие в ежегодном районном смотре-конкурсе «Подворье – 2019». По итогам победителем в номинации «Лучший огородник» стала Наталья Владимировна Васильева (д. Покровская), в номинации «Самый благоустроенный дачный (садовый) участок – Ирина Михайловна Хала (д. Вяхтелево). Наши победители представляли Гатчинский район в составе делегации на областном конкурсе.

Культура и досуг

Организацией культурных мероприятий и досуга занимается Пудомягский культурно-досуговый центр. Финансирование деятельности учреждения производится за счет средств местного бюджета. В 2019 году расходы составили 8 457 тысяч рублей. В 2019 году в Лукашевском Доме культуры сделали косметический ремонт входной лестницы, отремонтировали лестницу пожарного выхода.

В состав Пудомягского КДЦ входят библиотеки в деревне Пудомяги и поселке Лукаши, которые ежегодно обслуживают более 1025 читателей. На базе библиотек проводится большое количество выставок, викторин, встреч.

В Пудомягском КДЦ работает 14 кружков для различных возрастных групп, в которых занимается 279 человек. В Лукашевском Доме культуры открылись новые кружки: театральный, танцевальный, вокальный, большой популярностью пользуются занятия в группе «Танцевальный фитнес для женщин». Все занятия проводятся бесплатно.

В 2019 году работники Пудомягского КДЦ при активном участии депутатов, администрации, образовательных учреждений, общественных организаций, активных граждан организовали и провели 192 мероприятия.

Культурно-досуговая деятельность проходит по следующим направлениям: героико-патриотическое воспитание (проведено 40 мероприятий, 2551 участник), работа с детьми до 14 лет (65 мероприятий, 1695 участников), предупреждение девиантного поведения детей (5 мероприятий, 50 участников), досуг молодежи от 15 до 35 лет (24 мероприятия, 571 участник), семейный досуг (28 мероприятий, 1699 участников), досуг пожилых людей, инвалидов и других социально-незащищенных групп населения (13 мероприятий, 387 участников), работа с населением по проблеме толерантности (4 мероприятия, 144 участника), работа с населением по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения и СПИДа (13 мероприятий, 305 участников), постоянная работа с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении.

Одно из самых любимых мероприятий в нашем поселении – «Масленица». В 2019 году прошел III Открытый конкурс на лучшую масленичную куклу – чучело «Сударыня Масленица – 2019». В ходе праздника всех гостей бесплатно угощали блинами и чаем.

В 2019 году наше поселение участвовало в конкурсе на создание лучшей идеи арт-объекта «Вместе делаем мир Ярче». Свои работы представляли Ирина Михайловна Хала и Анастасия Сергеевна Горпинко.

В 2019 году делегации Пудомягского поселения принимали участие в областном Пушкинском празднике «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…», районном смотре-конкурсе «Картофельный разгуляй». В номинации оригинальных блюд из картофеля Пудомягское поселение заняло третье место. Постарались удивить кулинарными шедеврами Лидия Емельяновна Лунева и Ирина Михайловна Хала. В конкурсе детских поделок порадовали своими стараниями Александра и Влад Хала. Гвоздем конкурсной программы стала номинация на самую большую картошку. Пудомягское поселение заняло почетное первое место.

В 2019 году выдался успешным для наших творческих коллективов. Лауреатами и дипломантами престижных конкурсов стали хореографические ансамбли «Ручеек», «Неваляшки», вокальный коллектив «Поколение некст», а также Влада Воронцова, Алина Лисенкова, дуэт Наташи Андреевой и Вики Максимовой, Владимир Смирнов.

Молодёжная политика

В 2019 году пристальное внимание уделялось работе с детьми и молодежью, развитию физической культуры и массового спорта среди различных групп населения.

В феврале 2019 года на Фестивале молодых избирателей Гатчинского района наша молодежная команда заняла третье место.

В летнее время на территории поселения были предоставлены временно 20 рабочих мест для подростков в возрасте от 14 до 17 лет включительно и молодым людям в качестве бригадиров (два места). Всего за две смены расходы поселения на оплату труда составило 344,3 тысяч рублей.

В поселении сформировалась группа волонтеров из 54 человек, из них 35 человек – подростки и молодежь. В 2019 году они участвовали в различных мероприятиях и акциях поселения, среди них – благоустройство памятных мест и воинских захоронений в п. Лукаши и д. Пудомяги, «Георгиевская ленточка», «Сирень победы», очистка берегов карьера от мусора. Администрация оказывает содействие ребятам в получении «Личных книжек волонтера» общероссийского образца.

Спорт

В 2019 году администрация поселения выделила на развитие спорта 977 тысяч рублей. Эти средства были затрачены на заливку льда, окашивание футбольных полей, аренду зала в ФОКе, покупку инвентаря и формы, обеспечение транспортом для участия в выездных соревнованиях.

На территории поселения функционируют две открытые спортивные площадки, спортзал в Лукашевской средней школе, спортзал с тренажерами для занятия фитнесом в здании администрации Пудомягского поселения, две уличные спортивные площадки с тренажерами. Организованы спортивные команды по футболу двух возрастных групп, по мини-футболу трех возрастных групп, детская и взрослая группы по хоккею. С командами работаю тренер Иван Семенников и общественник Алексей Сикотин. В спортивном зале Лукашевской школы занятия проводит педагог Александр Павлюченков.

Наибольшей популярностью пользуются спортивные секции по футболу, самбо и подвижным играм. На базе школы проводятся товарищеские встречи, спортивные праздники, конкурсы, осенне-весенние легкоатлетические кроссы. В Дни открытых дверей проводятся «Веселые старты» и спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» с участием родителей школьников, показательные выступления по самбо.

Для жителей поселения в 2019 году проводились физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия. Спортсмены поселения принимали участие в районных спортивных праздниках и турнирах.

Задачи на 2020 год

- Организация и проведение мероприятий, посвященных 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне;

- Подготовка и проведение выборов губернатора Ленинградской области;

- Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения;

- Ремонт дорог местного значения и дворовых территорий, в том числе участие в программе «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»;

- Продолжение работ по энергосбережению и повышению энергоэффективности использования наружного освещения;

- Продолжение работ по газификации населенных пунктов;

- Продолжение работ по установке современных игровых площадок в населенных пунктах;

В заключение хочу выразить слова благодарности за сотрудничество правительству Ленинградской области, администрации Гатчинского района, депутатам Законодательного собрания Ленинградской области, депутатам Пудомягского поселения, старостам, членам Общественных советов, руководителям предприятий и учреждений, представителям бизнеса. Большое спасибо всем жителям и коллективу администрации поселения за работу в 2019 году.

Нам еще многое предстоит сделать. Отмечу, что жители Пудомягского поселения осознают необходимость активного личного участия во всех программах и проектах, реализуемых администрацией, депутатами. Уверен, что наша совместная работа даст еще больше положительных результатов.