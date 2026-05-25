«Герои СВОего времени» – на Книжном салоне Петербурга

Презентация книги «Герои СВОего времени» вошла в программу XXI Санкт-Петербургского международного книжного салона на Дворцовой площади – главного книжного события года. 23 мая книга была представлена в лектории № 1 на встрече «Литературный бессмертный полк», организованной Общественной палатой Ленинградской области.

Идеологом и ведущим мероприятия выступил Валентин Сидорин – председатель комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ, проректор Педиатрического университета Петербурга. В дискуссии приняли участие авторы и издатели литературных произведений, посвященных подвигу российских солдат на Донбассе, представители общественных организаций, патриотических объединений. В зале также присутствовали курсанты Военно‑космической академии имени А.Ф. Можайского.

Инициатором создания книги о героях гатчинской земли выступила администрация Гатчинского округа, и редакция «Гатчинской правды» предложила свою серию публикаций. В результате творческой коллаборации издание увидело свет.

В книге «Герои СВОего времени» – четыре главы, посвященных гатчинским героям специальной военной операции: добровольцам, мобилизованным, кадровым военным, тем, кто уже вернулся с фронта, и кто продолжает служить, а также бойцам, шагнувшим в бессмертие. В книгу вошли статьи о волонтерах, помогающих фронту, семьям героев и раненым в госпиталях. Отдельная глава – «Донецкий дневник» – содержит серию публикаций корреспондента газеты, уроженки Донецка Юлии Лысанюк и повествует о событиях на Донбассе, начиная с 2014 года – взгляд изнутри.

В предисловии к изданию – слова руководителей Гатчинского округа Виталия Филоненко и Людмилы Нещадим: «В каждой истории этой книги – пульс бьющегося сердца, слава подвига, эхо боли. Эти страницы – свидетельство времени, когда героизм стал не просто словом, а образом жизни. …Эта книга – не просто летопись событий, это призыв к единению, к вере, к любви к своей земле и своему народу. Вечная слава героям!».

На Петербургском книжном салоне в рамках дискуссии, посвященной «творческому патриотическому полку», состоялась первая презентация книги «Герои СВОего времени». Пять экземпляров были подарены участникам обсуждения, а также академии им. Можайского, петербургскому музею СВО, Мультицентру социальной и трудовой интеграции во Всеволожске.

В ходе мероприятия тему поддержки специальной военной операции со стороны культуры поднимали все выступавшие, в том числе президент «Невского фронта» Александр Алеханов, сотрудник Мультицентра социальной и трудовой интеграции, активный член Общественной палаты 47 региона Галина Синкевич, представители издательства «Альпен-Принт» Евгения и Вера Чернышовы.

Руководитель литературного объединения ветеранов боевых действий при Союзе писателей России, участник специальной военной операции и нескольких военных кампаний за пределами страны Олег Булычев представил на встрече свою книгу «Лай африканской лисицы».

Создатель музея СВО в Петербурге, участник спецоперации с позывным Акела подчеркнул значение культуры в эпоху испытаний:

«Книги, которые пишутся сейчас – в это тяжелое, но решающее для нашей страны время, формируют новое мышление, новое понимание. И специальная военная операция – это не локальный конфликт, это огромный импульс не только в создании новых систем вооружения, но и в культуре. И я очень рад, что вот этот культурный фронт мы все-таки с вами держим, и он развивается. Формируется понимание, что нас в тылу все-таки не подведут. Я очень благодарен всем, кто организовал данное мероприятие на Книжном салоне – это еще один кирпичик в фундамент нашей с вами обороноспособности».

На встрече был представлен цикл стихов «Сыновья уходят в вечность» Романа Третьякова – поэта из Соснового Бора. Это сборники поэтических обращений – разговор с павшими бойцами, стихотворные зарисовки, диалог автора с читателями о России, о войне на Донбассе и цене победы. Стихи пронизаны личной болью поэта, получающего письма от матерей и жен героев специальной военной операции, и на каждое такое письмо он пишет стихотворный ответ – в память о погибшем. Бойцы уходят – память остается на века…

Екатерина Дзюба