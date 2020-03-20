«Не русский я, но россиянин»: творчество Юрия Рытхэу

Проект «Лучшие книги — библиотекам», направленный на продвижение чтения, реализуется областной библиотекой с 2011 года. Как напомнила куратор проекта Вера Чиченкова, в рамках проекта жители Ленинградской области встречаются с писателями и учеными, яркими талантливыми людьми, чья жизнь и творчество неразрывно связаны с литературой.

Творчество легендарного чукотского писателя Юрия Рытхэу стало темой очередной встречи с читателями неслучайно — в 2020 году мы отмечаем 90-летие со дня его рождения. К сожалению, для многих российских читателей имя Юрия Рэтхэу остается малоизвестным. А ведь его талантом до сих пор восхищаются во многих странах мира. Его книги переведены на тридцать языков мира и продолжают выходить большими тиражами за рубежом. На Западе Рытхэу иногда называют российским Джеком Лондоном или Маркесом.

Почетным гостем «Купринки» в этот день стал сын писателя, тележурналист Александр Рытхэу. Александр Юрьевич поделился воспоминаниями о своем знаменитом отце и показал видеофильм о его жизни. Как выяснилось, Рытхэу — это имя, ставшее впоследствии фамилией, прославившей будущего писателя. Согласно официальной биографии, писатель родился в селении Уэлен в бухте Провидения в 1930 году. Имя Рытгэв (Рытхэу) дал мальчику дед — шаман, китобой и просто удивительный, очень неординарный человек. Имя это в переводе с чукотского означает «неизвестный», но за годы своего творчества писателю удалось его прославить на весь мир.

Рытхэу ушел из родного поселка после окончания семилетки, решив добраться до Ленинграда самостоятельно. Этот путь занял несколько лет, дав будущему писателю огромный и бесценный жизненный опыт. Юрий Рытхэу учился в Ленинграде, где провел значительную часть своей жизни.

Первая большая книга Рытхэу «Чукотская сага» увидела свет в 1956 году, сразу сделав его известным. А в 1958 году, после выхода английского перевода его сборника рассказов под названием «Старый Мэмыль смеется последним», начинающий писатель получил благословение на творчество от самого Эрнеста Хемингуэя, который прислал ему телеграмму с таким текстом: «Так держать, Рытхэу!» Начинающий писатель впервые попал на обложку журнала National Geographic.

Так Юрий Рытхэу стал первым чукотским писателем. Его книги пронизаны любовью к своей родине, ее коренным жителям, наполнены чудесным юмором и описаниями суровой северной природы. Но произведения Рэтхэу не просто знакомят нас с чукотским народом. Они пронизаны беспокойством писателя об экологической судьбе своей родины. Поднимая проблемы Арктики, писатель рассказывает, какое место занимает в этой уникальной экосистеме чукча как представитель коренного народа. Чукчи верили, что в мире все взаимосвязано. Их прекрасные легенды рассказывают, что люди произошли от китов, что иногда они превращаются в камни. В книге «Когда уходят киты?» писатель призывает к бережному отношению к природе, рассказывает о тотальном одиночестве, возникшем в результате предательства человеком друзей, природы, себя...

Несмотря на то, что Юрий Рытхэу получил статус звезды мировой литературы, в России его книги публиковали не часто. В девяностых годах его новые произведения выходили в свет лишь в краткий период чукотского губернаторства Романа Абрамовича, и то только для распространения на малой родине. А между тем этот самобытный писатель был удостоен множества международных премий, был Почетным гражданином Ленинграда и возглавлял петербургский Пен-клуб. В 1998 году, еще при жизни Рытхэу, была учреждена литературная премия его имени.

Кандидат филологических наук, доцент Ида Андреева, хорошо знавшая писателя, на встрече в Гатчине рассказала о его творчестве, о встречах с ним во Вьетнаме в 80-е годы прошлого века, о том, как эти путешествия отразились в его произведениях, как создавались самые известные книги писателя.

На встрече, посвященной Юрию Рэтхэу, гатчинцы смогли услышать уникальное горловое пение Зои Туре, которая преподает чукотский язык в Петербургском Институте народов Севера и возглавляет там же студенческое творческое объединение. Встреча в «Купринке» завершилась выступлением мастера художественного слова артиста Санкт-Петербургской Государственной филармонии Дмитрий Ефименко, который прочитал стихи Николая Гумилева.



