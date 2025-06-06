МФЦ на страже финансовой безопасности

Почему в последнее время так много внимания уделяется теме финансовой безопасности и какова роль МФЦ в информировании граждан – объясняет директор филиала МФЦ «Гатчинский» Дмитрий Виноградов.

- Финансовое мошенничество – серьезная угроза для современного человека. Преступники постоянно совершенствуют свои мошеннические схемы, используют новые приемы и методы. В начале 2025 года появился новый сценарий: звонки от имени МФЦ. Эпидемия приобрела масштабный характер – мы получили немало обращений от граждан по этому поводу, поэтому еще больше усилили работу по информированию населения.

- Специалисты МФЦ как-то информируют население?

- Финансовое просвещение граждан – наша общая ответственность. МФЦ призывает всех быть бдительными и осторожными, уделяет повышенное внимание защите персональных данных заявителей и проводит большую просветительскую работу. На базе районных центров «Госуслуг» проходят очные семинары по финансовой грамотности – прежде всего для граждан пожилого возраста. В формате живого общения руководители МФЦ совместно со специалистами банка рассказывают, как умело противостоять мошенникам. На актуальных примерах подробно разбираются мошеннические схемы и даются ценные советы по финансовой безопасности: как защитить аккаунт и свои персональные данные.

На сайте mfc47.ru создан специальный информационный раздел, который так и называется – «Финансовая безопасность». В офисах МФЦ ведется трансляция видеороликов на экранах, на информационных стойках можно найти полезную литературу, буклеты, брошюры. Много полезной и важной информации публикуется в социальных сетях МФЦ: ценные советы, обучающие видео, информация о новых мошеннических схемах.

- Граждане жалуются в МФЦ на звонки мошенников?

- Да, в МФЦ Ленинградской области принимают такие обращения от граждан, и далее информация оперативно передается в правоохранительные органы. Можно обратиться в call-центр МФЦ: 8-812-775-47-47 или в любой филиал МФЦ в Ленобласти. Если вы или ваши близкие столкнулись с телефонными мошенниками, вы можете сообщить об этом на горячую линию прокуратуры Ленинградской области по телефону: 8-812-429-77-55.

- Какие риски могут возникнуть, если взломают аккаунт гражданина на «Госуслугах»?

- Риски огромные. От вашего имени мошенники могут зайти в ваш аккаунт, оформить кредит или похитить деньги со счетов. Могут зарегистрировать сим-карту, получить налоговый вычет. Узнав о жертве всю информацию: где живет, работает, в каких банках у него счета, есть ли имущество – аферисты могут позвонить или написать родственникам и выманить деньги.

- Мошенники меняют схемы?

- Да, новые схемы внедряются молниеносно. Появляется новый сервис на «Госуслугах» – может появиться новая схема. С 1 марта россияне получили возможность установить через портал «Госуслуг» самозапрет на получение кредитов. Эта мера призвана защитить граждан от мошеннических займов и импульсивных покупок в долг. Однако злоумышленники начали использовать эту возможность в своих схемах обмана.

- Как?

- Мошенники звонят, представляясь сотрудниками «Госуслуг», и предлагают установить самозапрет на получение кредита. Для подтверждения нужно сообщить код из смс, который приходит от «Госуслуг». Жертва в данном случае ничего не подозревает, ведь самозапрет действительно устанавливается через «Госуслуги». Получив код, злоумышленники получают доступ к аккаунту жертвы на «Госуслугах» и после этого используют личные данные для совершения неправомерных действий.

- Как понять, что звонит мошенник?

- Ответ прост: сотрудники ФСБ, МФЦ не звонят и тем более не запрашивают коды. Если вы получили сообщение в мессенджере якобы от МФЦ, ни в коем случае не переходите по ссылкам в сообщениях, не сообщайте кодов и не пересылайте сообщения, а главное, не поддерживайте разговор – немедленно кладите трубку!

Обычно мошенники звонят через мессенджеры – WhatsApp и Tеlegram. Никакие сотрудники через мессенджеры не звонят и не направляют сообщений.

- Как связываются сотрудники МФЦ с гражданами?

- Если обратились за услугами в МФЦ Ленобласти, вас проинформируют о готовности документов звонком с номера:

+7-812-775-47-79 в режиме автоинформирования, т.е. робот (не человек) продиктует информацию. Если вы дали согласие на способ оповещения через социальную сеть «ВКонтакте», вас оповестят в «ВК» либо по электронной почте.

На каждой расписке, выданной заявителю в МФЦ после сдачи документов, есть памятка с информацией о том, как именно приходят оповещения о готовности документов, что также снижает риск попадания в ловушку мошенников. Статус своей заявки всегда можно уточнить самостоятельно по телефону контактного центра МФЦ: +7-812-775-47-47 или на сайте mfc47.ru в личном кабинете.

- Что необходимо сделать в первую очередь, чтобы защитить персональные данные? Как может помочь в этом случае МФЦ?

- Если взломали аккаунт на «Госуслугах» или есть подозрения, что это может произойти, рекомендуем СРОЧНО обратиться в ближайший центр «Мои документы» с паспортом и СНИЛС. Сотрудники МФЦ произведут все необходимые действия для восстановления доступа к аккаунту.

МФЦ тщательно охраняет персональные данные граждан. Отличным решением в этом смысле является применение нового сервиса МФЦ – обслуживание по биометрии. Многофункциональные центры Ленинградской области вошли в пилотный проект по обслуживанию с помощью биометрии. Это еще одна мера, которая защищает личные данные наших заявителей.

Также в МФЦ используется специальное защитное программное обеспечение – это полностью исключает возможную утечку персональных данных граждан (антивирусное программное обеспечение для мониторинга сетевого и почтового трафика и пр.). Специалисты МФЦ регулярно проходят обучение – они обладают всеми необходимыми навыками для сохранения конфиденциальности.

Андрей Соколов