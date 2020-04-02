Под наблюдением – 830 гатчинцев

Все тесты, которые делались жителями Гатчины и района добровольно, имеют отрицательный результат. Лаборатория Гатчинского Роспотребнадзора также развернула свою базу для проведения исследований на коронавирус.

Главный врач Гатчинской КМБ Константин Харитоненко сообщил, что в настоящий момент плановая госпитализация и плановый прием пациентов прекращены. Однако при острых состояниях, когда отсрочка оказания медицинской помощи ставит под угрозу жизнь и здоровье, пациенты госпитализируются.

Выписка рецептов на льготные лекарственные препараты на срок от 3 до 6 месяцев производится дистанционно, без посещения поликлиники или амбулатории.

В Сиверской больнице разворачивают стационар на 90 коек для лечения заболевших коронавирусом, если возникнет такая необходимость. В больнице ведется работа по установке необходимого оборудования.

По информации УМВД России по Гатчинскому району, участковые осуществляют контроль за соблюдением гражданами режима самоизоляции. На сегодняшний день проверено 647 человек из числа прибывших из-за рубежа и контактных лиц, по двум случая несоблюдения карантина составлены протоколы административного правонарушения.

Как сообщил заместитель главы администрации Гатчинского района Владимир Норкин, в городе Гатчине создана рабочая группа по контролю за соблюдением постановления Ленинградской области № 206. На 2 апреля в Гатчине закрыто 13 торговых комплексов за исключением продуктовых магазинов, 170 торговых объектов, 89 объектов общественного питания, 80 объектов бытового обслуживания. По итогам крайнего рабочего рейда было предъявлено 13 замечаний, которые были направлены в правоохранительные органы для принятия дальнейших мер в отношении нарушителей.

Заместитель председателя комитета образования Гатчинского района Татьяна Быкова доложила, что в 20 детских садах района созданы дежурные группы для 76 детей, в школах с понедельника планируется приступить к дистанционному обучению и выдаче сухих пайков. Дистанционное обучение также организуют учреждения культуры района.

Заместитель главы администрации Тимофей Материков доложил о готовности сил и средств для организации блокпостов на случай, если будет принято решение о закрытии города в связи с эпидемиологической обстановкой. В городе ежедневно проводится информирование жителей посредством городской системы оповещения, а также планируется рассылка предупреждающих смс-сообщений жителям Гатчинского района.

По информации заместителя главы администрации Гатчинского района Сергея Голованова, перевозчикам направлено письмо с просьбой усилить работу по вывозу твердых коммунальных отходов. Составлен график дезинфекции улично-дорожной сети и подъездов.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим поручила организовать особый контроль за соблюдением управляющими компаниями всех требований по дезинфекции общедомового имущества.

Председатель комитета по спорту и молодежной политике Сергей Пименов доложил о работе волонтеров. В Гатчине создан городской штаб волонтёров, в который вошли 20 человек. На сегодняшний день принято 19 заявок, отработано 14 заявок. В работу берутся заявки от жителей в возрасте 65+. Волонтёры помогают в покупке продуктов и лекарств, а также выносят мусор. Телефон для подачи заявок: 8(81371)960-74.