В Гатчинском районе продолжается дезинфекция подъездов

Участниками совещания стали руководители
Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, представители комитета
государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области и
Роспотребнадзора, а также руководители компаний, управляющих многоквартирными
домами на территории Гатчинского района.
В своей вступительной речи Людмила Нещадим
напомнила, что, начиная с прошлой недели, всем управляющими компаниям было
предписано приступить к проведению дезинфицирующих мероприятий в
многоквартирных жилых домах в определенном формате, который включает обязательную
обработку перил, дверных ручек, домофонов, почтовых ящиков.
- К сожалению, судя по нашему анализу и жалобам
жителей, мало кто приступил к выполнению этих мероприятий, - сказала Людмила
Нещадим и добавила, что спрос с управляющих компаний будет жестким. Тем более,
что депутаты Госдумы РФ во вторник, 31 марта, сразу в трех чтениях приняли пакет
«антивирусных» законопроектов, предусматривающих административную и уголовную
ответственность за неисполнение и нарушение ограничительных мероприятий для
юридических и физических лиц. В каждом поселении Гатчинского района созданы
рабочие группы для контроля над исполнением мероприятий, предписанных указом президента
России Владимира Путина, правительством Ленинградской области и постановлением
администрации Гатчинского района.
Инспектор областного комитета государственного жилищного
надзора и контроля Евгений Шадров добавил, что в ближайшие несколько недель
совместно с территориальными отделами Роспотребнадзора специалисты комитета
будут выборочно проверять степень санитарной обработки подъездов
многоквартирных домов в регионе. По итогам уже проведенных проверок в
Приозерском и Лужском районах были выявлены нарушения.
- Аргументы,
что уборка проводится с той периодичностью, которая установлена договором
управления, сегодня не принимаются. Наказание за неисполнение новых требований будет
доходить вплоть до лишения лицензии, - подчеркнул он.
На «горячую» телефонную линию комитета ежедневно
поступает несколько десятков жалоб, в том числе из Гатчинского района. Так,
накануне совещания позвонили сразу 15 жителей деревни Малое Верево с жалобами
на отсутствие какой-либо уборки в подъездах.
Представитель Роспотребнадзора по Ленинградской
области Светлана Румянцева подтвердила, что к ним также поступает много жалоб
от населения. Она разъяснила руководителям управляющих компаний рекомендации
Роспотребнадзора о том, каким образом и с какой периодичностью необходимо обрабатывать
подъезды многоквартирных домов. Так, для обработки пола и поверхностей, к
которым прикасаются жители, должны использоваться разные тряпки. Необходимо
ежедневно проводить обработку поверхностей, проветривать подъезды, у
сотрудников должны быть защитные маски, перчатки, в идеале – спецодежда. Для
уборки помещений можно использовать любые доступные дезинфицирующие средства.
- Если в подъезде будет выявлен гражданин с
наличием коронавирусной инфекции, то управляющая компания должна заключить
договор со специализированной организацией для проведения соответствующей санитарной
обработки помещений, - добавила она.
В завершение встречи Людмила Нещадим обратила
внимание, что на информационном стенде у каждого подъезда управляющая компания
должна разместить график уборки, чтобы жители знали об ее проведении.
- Сложившаяся ситуация – это проверка вашей
готовности. У вас всегда должен быть запас дезинфицирующих средств, костюмов и
других атрибутов на случай любой внештатной ситуации. Нам всем нужно
мобилизоваться, а не дискутировать, - подчеркнула она.
Далее представители комитета госжилнадзора,
Роспотребнадзора и администрации Гатчинского района провели проверку обработки
подъездов в многоквартирных жилых домах в Гатчине, Большом и Малом Верево,
Больших Колпанах, Коммунаре. По итогам выезда был предъявлен ряд замечаний к
управляющим компаниям и выдано предписание об их устранении.
Всего в списке домов в Гатчинском районе,
находящихся на особом контроле, находится более 400 адресов. Проверка в
дальнейшем будет проводиться местными властями и контролирующими органами.
Ирина
ХРУСТАЛЁВА