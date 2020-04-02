В Гатчинском районе продолжается дезинфекция подъездов

Участниками совещания стали руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, представители комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области и Роспотребнадзора, а также руководители компаний, управляющих многоквартирными домами на территории Гатчинского района.

В своей вступительной речи Людмила Нещадим напомнила, что, начиная с прошлой недели, всем управляющими компаниям было предписано приступить к проведению дезинфицирующих мероприятий в многоквартирных жилых домах в определенном формате, который включает обязательную обработку перил, дверных ручек, домофонов, почтовых ящиков.

- К сожалению, судя по нашему анализу и жалобам жителей, мало кто приступил к выполнению этих мероприятий, - сказала Людмила Нещадим и добавила, что спрос с управляющих компаний будет жестким. Тем более, что депутаты Госдумы РФ во вторник, 31 марта, сразу в трех чтениях приняли пакет «антивирусных» законопроектов, предусматривающих административную и уголовную ответственность за неисполнение и нарушение ограничительных мероприятий для юридических и физических лиц. В каждом поселении Гатчинского района созданы рабочие группы для контроля над исполнением мероприятий, предписанных указом президента России Владимира Путина, правительством Ленинградской области и постановлением администрации Гатчинского района.

Инспектор областного комитета государственного жилищного надзора и контроля Евгений Шадров добавил, что в ближайшие несколько недель совместно с территориальными отделами Роспотребнадзора специалисты комитета будут выборочно проверять степень санитарной обработки подъездов многоквартирных домов в регионе. По итогам уже проведенных проверок в Приозерском и Лужском районах были выявлены нарушения.

- Аргументы, что уборка проводится с той периодичностью, которая установлена договором управления, сегодня не принимаются. Наказание за неисполнение новых требований будет доходить вплоть до лишения лицензии, - подчеркнул он.

На «горячую» телефонную линию комитета ежедневно поступает несколько десятков жалоб, в том числе из Гатчинского района. Так, накануне совещания позвонили сразу 15 жителей деревни Малое Верево с жалобами на отсутствие какой-либо уборки в подъездах.

Представитель Роспотребнадзора по Ленинградской области Светлана Румянцева подтвердила, что к ним также поступает много жалоб от населения. Она разъяснила руководителям управляющих компаний рекомендации Роспотребнадзора о том, каким образом и с какой периодичностью необходимо обрабатывать подъезды многоквартирных домов. Так, для обработки пола и поверхностей, к которым прикасаются жители, должны использоваться разные тряпки. Необходимо ежедневно проводить обработку поверхностей, проветривать подъезды, у сотрудников должны быть защитные маски, перчатки, в идеале – спецодежда. Для уборки помещений можно использовать любые доступные дезинфицирующие средства.

- Если в подъезде будет выявлен гражданин с наличием коронавирусной инфекции, то управляющая компания должна заключить договор со специализированной организацией для проведения соответствующей санитарной обработки помещений, - добавила она.

В завершение встречи Людмила Нещадим обратила внимание, что на информационном стенде у каждого подъезда управляющая компания должна разместить график уборки, чтобы жители знали об ее проведении.

- Сложившаяся ситуация – это проверка вашей готовности. У вас всегда должен быть запас дезинфицирующих средств, костюмов и других атрибутов на случай любой внештатной ситуации. Нам всем нужно мобилизоваться, а не дискутировать, - подчеркнула она.

Далее представители комитета госжилнадзора, Роспотребнадзора и администрации Гатчинского района провели проверку обработки подъездов в многоквартирных жилых домах в Гатчине, Большом и Малом Верево, Больших Колпанах, Коммунаре. По итогам выезда был предъявлен ряд замечаний к управляющим компаниям и выдано предписание об их устранении.

Всего в списке домов в Гатчинском районе, находящихся на особом контроле, находится более 400 адресов. Проверка в дальнейшем будет проводиться местными властями и контролирующими органами.

Ирина ХРУСТАЛЁВА