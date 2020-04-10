Центр социального обслуживания «Дарина»: поддержка и детям, и пожилым

Уникальность центра «Дарина» - в комплексном подходе к реабилитации подопечных. Как объяснила Анастасия Власова, подобные центры реабилитации созданы в каждом районе Ленинградской области. Но они, как правило, достаточно узко специализированы, занимаясь либо детьми-инвалидами с разными нарушениями здоровья, либо несовершеннолетними из социально неблагополучных семей. К тому же, в Гатчинском районе, по сравнению с другими районами, большое количество детей-инвалидов: 594 ребенка. И с таким потоком детей может работать только такой центр, как «Дарина».
Как рассказала Анастасия Михайловна, в 2018 году
центр «Дарина» действительно был реорганизован, но эти изменения коснулись лишь
раздела собственности. Теперь «Дарина» напрямую подчиняется Комитету социальной
защиты населения Ленинградской области.
- Больше никаких изменений у нас не произошло, -
говорит Анастасия Власова. - Среди наших приоритетов, по-прежнему, работа с
детьми-инвалидами — то, ради чего и создавался наш Центр. Также у нас с 2011
года работает стационарное отделение для несовершеннолетних с временным
проживанием, которое чаще всего называют детским приютом. Со временем появилось
еще одно направление работы Центра — социальное обслуживание пожилых людей и
взрослых инвалидов.
Приоритетное направление - обслуживание
детей-инвалидов
- У наших специалистов и медиков огромный опыт
работы с детьми-инвалидами. На каждого ребенка составляется индивидуальная
программа реабилитации. К каждому ребенку у нас всегда индивидуальный подход —
как у воспитателей, так и у специалистов, - рассказывает Анастасия Власова.
Помимо того, что в «Дарине» сохраняется структура
детского сада (в каждой группе работают воспитатели, психологи, логопеды,
дефектологи), дети здесь обязательно получают весь спектр услуг — как социально
-педагогических, так и социально-медицинских. В Центре работают опытные
врач-невролог и врач-педиатр. Специалисты Центра грамотно выстраивают
реабилитационный маршрут для каждого ребенка, что в комплексе дает отличную
положительную динамику. У многих детей компенсируются те нарушения, с которыми
они приходят в «Дарину».
Приют для несовершеннолетних детей
Официальное название детского приюта в «Дарине» -
стационарное отделение для несовершеннолетних с временным проживанием, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании. Сейчас в приюте находятся 22 ребенка от
3 до 18 лет со всего Гатчинского района.
- Детей, которые попадают в наш приют, с каждым
годом, к огромному сожалению, становится больше, -
говорит Анастасия Власова. - В большинстве случаев они попадают к нам из семей,
признанных комиссией по делам несовершеннолетних находящимися в социально
опасном положении. Сначала такие дети попадают в инфекционное отделение
больницы, поскольку, как правило, имеют ряд соматических заболеваний. После
того, как все анализы будут готовы, мы забираем детей к себе.
Пока дети находятся в больнице, комитет по
социальной защите населения разрабатывает программу предоставления социальных
услуг, на основании которой затем работают специалисты «Дарины». Срок
предоставления услуг — от трех месяцев до года. К сожалению, некоторые дети
остаются здесь и на больший срок, поскольку некоторые ситуации невозможно
разрешить быстро. Многие дети имеют проблемы в социальной адаптации,
педагогическую запущенность и соматические заболевания.
- Наша первоочередная задача, как и любого
реабилитационного учреждения, работающего с этой категорией детей, - все-таки
сохранить семью, - говорит Анастасия Михайловна. - Поэтому мы работаем не
только с детьми, но и обязательно с семьей. Иными словами, родители у нас тоже
признаются нуждающимися в социальном обслуживании, и мы с ними проводим спектр
социальных услуг, который им необходим.
Для каждой такой семьи обязательно составляется
индивидуальный план работы.
- Нам нужно найти корень проблемы, который всегда
находится в семье, - объясняет Анастасия Михайловна. - Когда ребенок к нам
поступает, мы традиционно собираемся и обсуждаем, что мы будем делать после
диагностики. Начинаем всегда с обсуждения анамнеза, диагностики внутриутробного
периода — независимо от возраста ребенка. Затем двигаемся дальше, выясняя
причинно-следственную связь. Не выяснив ее, мы не сможем грамотно составить
план работы с ребенком. И это касается всех детей. Потом мы уже смотрим, что в
семье, пытаемся отследить детско-родительские отношения, смотрим потенциал
внутри семьи.
Как говорит Анастасия Власова, у таких родителей
всегда есть зависимости, не говоря уже о нарушениях детско-родительских
отношений. Все родители бесплатно могут пройти антиалкогольное лечение. С ними
работают психологи.
- Иногда приходится учить родителей любить своих
детей, - замечает она. - Многие из них не умеют просто обнимать и целовать их.
Для них это дикость, к сожалению... Если родители не совсем потеряны, то
реабилитационный потенциал у семьи в принципе есть. И мы стараемся всячески
поддерживать это, чтобы сохранить семью. Но иногда это не получается в силу
непреодолимых обстоятельств. Не можем мы с утра до вечера разыскивать таких
родителей и заставлять их приходить на наши консультации. В любом случае,
должен действовать принцип добровольности.
Иногда родители приходят к своим детям первые пару
месяцев, но потом пропадают.
- Как же это возможно — так долго не видеть своего
ребенка? – удивляется Анастасия Власова. - У них не возникает вопросов, кто
ребенка моет, как его одевают, что он поел, как уснул... Многие родители не
работают, не имеют профессионального образования. Мы направляем их в Центр
занятости, совместно с ним организуя профессиональное обучение. Мы всегда проводим
весь комплекс мероприятий, чтобы восстановить их родительский статус. Но иногда
это не помогает, и после месяца жизни в своей семье ребенок снова попадает к
нам. Если не получается никаким образом реабилитировать ни папу, ни маму, тогда
принимается решение об ограничении или лишении родительских прав.
Обслуживание пожилых людей и инвалидов
Как рассказала Анастасия Власова, во время первой
реорганизации в феврале 2018 года реабилитационный центр «Дарина» объединился с
Центром социального обслуживания пожилых людей и инвалидов. Возникший в
результате этого слияния комплексный центр стал работать и с этой категорией
населения. В конце 2018 года было принято решение передать часть услуг по
обслуживанию пожилых людей и инвалидов другому поставщику — АНО «Медико-социальный
центр». В деятельность этого центра включены, в частности, услуги на дому и
стационарное проживание пожилых людей.
Гатчинский комплексный центр социального
обслуживания населения «Дарина» реализует несколько технологий социального
обслуживания, одна из которых напрямую касается пожилых людей.
Суть этой технологии - доставка пожилых людей
старше 65 лет на профилактические осмотры в поликлинику в рамках национального
проекта «Демография».
- Для этого в «Дарине» есть специальный автобус с
социальным работником, - говорит Анастасия Михайловна. - Наша задача —
доставить людей к месту обследования и забрать их обратно. Мы работаем в
команде с органами здравоохранения. Они нам дают списки людей старше 65 лет,
нуждающихся в диспансеризации. Наш автобус ежедневно едет согласно плану
Гатчинской КМБ в назначенное поселение, забирает пожилых людей, например, от
ФАПа, и отвозит их в поликлинику. В поликлинике мы всегда стараемся
сопровождать наших подопечных, потому что многие из них давно никуда не выезжали
и теряются в общественном месте.
Ранняя помощь, сиделка для малыша и «Заботливый
сосед»
Еще одна технология социального обслуживания,
которую реализует «Дарина», направлена на раннюю помощь детям от рождения до
3 лет и их семьям на территории Ленинградской области. Право на получение
этой услуги имеют дети-инвалиды и дети, у которых выявлено стойкое нарушение
функций организма, заболевания, приводящие к нарушениям функций организма,
задержка развития. В рамках этой технологии группа специалистов проводит
диагностическое обследование ребенка. После обработки диагностических данных
составляется индивидуальная программы реабилитации, оказываются
социально-психологические и медицинские услуги (массаж, лечебная физкультура,
проведение мероприятий по физиотерапии). На консультациях и тренингах родители
обучаются методам и приемам развития и взаимодействия с ребенком.
В рамках технологии «Служба сиделок» семьям
предоставляется бесплатная услуга по присмотру за детьми-инвалидами с
разработанной индивидуальной программой реабилитации. Сиделка (воспитатель)
приходит на дом для занятий с ребенком, проводя с ним не менее 8 часов в день.
С 1 января 2020 года в «Дарине» реализуется еще одна интересная технология социального обслуживания - «Заботливый сосед». В рамках этой услуги люди могут ухаживать за своими пожилыми знакомыми и инвалидами, живущими неподалеку, - не бесплатно, а за определенной вознаграждение.