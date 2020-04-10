Центр социального обслуживания «Дарина»: поддержка и детям, и пожилым

Уникальность центра «Дарина» - в комплексном подходе к реабилитации подопечных. Как объяснила Анастасия Власова, подобные центры реабилитации созданы в каждом районе Ленинградской области. Но они, как правило, достаточно узко специализированы, занимаясь либо детьми-инвалидами с разными нарушениями здоровья, либо несовершеннолетними из социально неблагополучных семей. К тому же, в Гатчинском районе, по сравнению с другими районами, большое количество детей-инвалидов: 594 ребенка. И с таким потоком детей может работать только такой центр, как «Дарина».

Как рассказала Анастасия Михайловна, в 2018 году центр «Дарина» действительно был реорганизован, но эти изменения коснулись лишь раздела собственности. Теперь «Дарина» напрямую подчиняется Комитету социальной защиты населения Ленинградской области.

- Больше никаких изменений у нас не произошло, - говорит Анастасия Власова. - Среди наших приоритетов, по-прежнему, работа с детьми-инвалидами — то, ради чего и создавался наш Центр. Также у нас с 2011 года работает стационарное отделение для несовершеннолетних с временным проживанием, которое чаще всего называют детским приютом. Со временем появилось еще одно направление работы Центра — социальное обслуживание пожилых людей и взрослых инвалидов.

Приоритетное направление - обслуживание детей-инвалидов

- У наших специалистов и медиков огромный опыт работы с детьми-инвалидами. На каждого ребенка составляется индивидуальная программа реабилитации. К каждому ребенку у нас всегда индивидуальный подход — как у воспитателей, так и у специалистов, - рассказывает Анастасия Власова.

Помимо того, что в «Дарине» сохраняется структура детского сада (в каждой группе работают воспитатели, психологи, логопеды, дефектологи), дети здесь обязательно получают весь спектр услуг — как социально -педагогических, так и социально-медицинских. В Центре работают опытные врач-невролог и врач-педиатр. Специалисты Центра грамотно выстраивают реабилитационный маршрут для каждого ребенка, что в комплексе дает отличную положительную динамику. У многих детей компенсируются те нарушения, с которыми они приходят в «Дарину».

Приют для несовершеннолетних детей

Официальное название детского приюта в «Дарине» - стационарное отделение для несовершеннолетних с временным проживанием, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. Сейчас в приюте находятся 22 ребенка от 3 до 18 лет со всего Гатчинского района.

- Детей, которые попадают в наш приют, с каждым годом, к огромному сожалению, становится больше, - говорит Анастасия Власова. - В большинстве случаев они попадают к нам из семей, признанных комиссией по делам несовершеннолетних находящимися в социально опасном положении. Сначала такие дети попадают в инфекционное отделение больницы, поскольку, как правило, имеют ряд соматических заболеваний. После того, как все анализы будут готовы, мы забираем детей к себе.

Пока дети находятся в больнице, комитет по социальной защите населения разрабатывает программу предоставления социальных услуг, на основании которой затем работают специалисты «Дарины». Срок предоставления услуг — от трех месяцев до года. К сожалению, некоторые дети остаются здесь и на больший срок, поскольку некоторые ситуации невозможно разрешить быстро. Многие дети имеют проблемы в социальной адаптации, педагогическую запущенность и соматические заболевания.

- Наша первоочередная задача, как и любого реабилитационного учреждения, работающего с этой категорией детей, - все-таки сохранить семью, - говорит Анастасия Михайловна. - Поэтому мы работаем не только с детьми, но и обязательно с семьей. Иными словами, родители у нас тоже признаются нуждающимися в социальном обслуживании, и мы с ними проводим спектр социальных услуг, который им необходим.

Для каждой такой семьи обязательно составляется индивидуальный план работы.

- Нам нужно найти корень проблемы, который всегда находится в семье, - объясняет Анастасия Михайловна. - Когда ребенок к нам поступает, мы традиционно собираемся и обсуждаем, что мы будем делать после диагностики. Начинаем всегда с обсуждения анамнеза, диагностики внутриутробного периода — независимо от возраста ребенка. Затем двигаемся дальше, выясняя причинно-следственную связь. Не выяснив ее, мы не сможем грамотно составить план работы с ребенком. И это касается всех детей. Потом мы уже смотрим, что в семье, пытаемся отследить детско-родительские отношения, смотрим потенциал внутри семьи.

Как говорит Анастасия Власова, у таких родителей всегда есть зависимости, не говоря уже о нарушениях детско-родительских отношений. Все родители бесплатно могут пройти антиалкогольное лечение. С ними работают психологи.

- Иногда приходится учить родителей любить своих детей, - замечает она. - Многие из них не умеют просто обнимать и целовать их. Для них это дикость, к сожалению... Если родители не совсем потеряны, то реабилитационный потенциал у семьи в принципе есть. И мы стараемся всячески поддерживать это, чтобы сохранить семью. Но иногда это не получается в силу непреодолимых обстоятельств. Не можем мы с утра до вечера разыскивать таких родителей и заставлять их приходить на наши консультации. В любом случае, должен действовать принцип добровольности.

Иногда родители приходят к своим детям первые пару месяцев, но потом пропадают.

- Как же это возможно — так долго не видеть своего ребенка? – удивляется Анастасия Власова. - У них не возникает вопросов, кто ребенка моет, как его одевают, что он поел, как уснул... Многие родители не работают, не имеют профессионального образования. Мы направляем их в Центр занятости, совместно с ним организуя профессиональное обучение. Мы всегда проводим весь комплекс мероприятий, чтобы восстановить их родительский статус. Но иногда это не помогает, и после месяца жизни в своей семье ребенок снова попадает к нам. Если не получается никаким образом реабилитировать ни папу, ни маму, тогда принимается решение об ограничении или лишении родительских прав.

Обслуживание пожилых людей и инвалидов

Как рассказала Анастасия Власова, во время первой реорганизации в феврале 2018 года реабилитационный центр «Дарина» объединился с Центром социального обслуживания пожилых людей и инвалидов. Возникший в результате этого слияния комплексный центр стал работать и с этой категорией населения. В конце 2018 года было принято решение передать часть услуг по обслуживанию пожилых людей и инвалидов другому поставщику — АНО «Медико-социальный центр». В деятельность этого центра включены, в частности, услуги на дому и стационарное проживание пожилых людей.

Гатчинский комплексный центр социального обслуживания населения «Дарина» реализует несколько технологий социального обслуживания, одна из которых напрямую касается пожилых людей.

Суть этой технологии - доставка пожилых людей старше 65 лет на профилактические осмотры в поликлинику в рамках национального проекта «Демография».

- Для этого в «Дарине» есть специальный автобус с социальным работником, - говорит Анастасия Михайловна. - Наша задача — доставить людей к месту обследования и забрать их обратно. Мы работаем в команде с органами здравоохранения. Они нам дают списки людей старше 65 лет, нуждающихся в диспансеризации. Наш автобус ежедневно едет согласно плану Гатчинской КМБ в назначенное поселение, забирает пожилых людей, например, от ФАПа, и отвозит их в поликлинику. В поликлинике мы всегда стараемся сопровождать наших подопечных, потому что многие из них давно никуда не выезжали и теряются в общественном месте.

Ранняя помощь, сиделка для малыша и «Заботливый сосед»

Еще одна технология социального обслуживания, которую реализует «Дарина», направлена на раннюю помощь детям от рождения до 3 лет и их семьям на территории Ленинградской области. Право на получение этой услуги имеют дети-инвалиды и дети, у которых выявлено стойкое нарушение функций организма, заболевания, приводящие к нарушениям функций организма, задержка развития. В рамках этой технологии группа специалистов проводит диагностическое обследование ребенка. После обработки диагностических данных составляется индивидуальная программы реабилитации, оказываются социально-психологические и медицинские услуги (массаж, лечебная физкультура, проведение мероприятий по физиотерапии). На консультациях и тренингах родители обучаются методам и приемам развития и взаимодействия с ребенком.

В рамках технологии «Служба сиделок» семьям предоставляется бесплатная услуга по присмотру за детьми-инвалидами с разработанной индивидуальной программой реабилитации. Сиделка (воспитатель) приходит на дом для занятий с ребенком, проводя с ним не менее 8 часов в день.

С 1 января 2020 года в «Дарине» реализуется еще одна интересная технология социального обслуживания - «Заботливый сосед». В рамках этой услуги люди могут ухаживать за своими пожилыми знакомыми и инвалидами, живущими неподалеку, - не бесплатно, а за определенной вознаграждение.