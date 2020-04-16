Гатчинские дамы «зарабатывают» на гастарбайтерах

8-го апреля отделом
дознания УМВД России по Гатчинскому району было возбуждено несколько уголовных
дел по статье 322.3 УК РФ – фиктивная постановка на учет иностранного лица.
Среди владельцев «резиновых квартир» лидируют женщины. Иностранных граждан
фиктивно поселили у себя жительницы Больших Колпан, Тайцев, деревни Порицы,
поселка Высокоключевого. Есть среди нарушителей уголовного законодательства и
45-летний житель Кобралово. В уведомление о прибытии данных граждан жители
Гатчинского района внесли заведомо ложные сведения. Вследствие чего привлечены
к уголовной ответственности и понесут наказание.
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