Гатчинские дамы «зарабатывают» на гастарбайтерах

Гатчинские дамы «зарабатывают» на гастарбайтерах

В Гатчинском районе снова выявили «резиновые квартиры». Целая группа собственников жилья в разных поселениях всю зиму регистрировала у себя по месту жительства иностранных граждан. При этом никто из гостеприимных хозяев селить гастарбайтеров в своих квартирах не собирался.

Рубрики : Криминал     16 Apr 2020

8-го апреля отделом дознания УМВД России по Гатчинскому району было возбуждено несколько уголовных дел по статье 322.3 УК РФ – фиктивная постановка на учет иностранного лица. Среди владельцев «резиновых квартир» лидируют женщины. Иностранных граждан фиктивно поселили у себя жительницы Больших Колпан, Тайцев, деревни Порицы, поселка Высокоключевого. Есть среди нарушителей уголовного законодательства и 45-летний житель Кобралово. В уведомление о прибытии данных граждан жители Гатчинского района внесли заведомо ложные сведения. Вследствие чего привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание.

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