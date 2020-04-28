Местным дорогам - особое внимание!

«Дополнительно
из дорожного фонда мы предоставляем муниципальным образованиям полмиллиарда
рублей. Таким образом, общий объем региональных субсидий на местные ремонты в
этом году составляет полтора миллиарда рублей», — отметил губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко.
Глава
региона также призвал глав администраций муниципальных районов внимательно
относиться к оформлению необходимых документов и проведению конкурсных
процедур. «Средства беспрецедентные, поэтому к 1 июня должны быть заключены
контракты на ремонты. Если кто-то не успеет, то регион профинансирует заявки
других территорий», — подчеркнул Александр Дрозденко.
Субсидии
распределяются региональным дорожным комитетом на основании заявок от
администрации муниципальных образований. При формировании трехлетних программ ремонта
автомобильных дорог местного значения в целом по районам и городскому округу
администрациям рекомендовано особое внимание уделить обновлению покрытия улиц,
обеспечивающих подъезд к школам, детским садам, учреждениям здравоохранения и
объектам спорта. С этого года область выделяет субсидии на ремонт подъездов к
садоводческим товариществам, при условии, что они стоят на балансе у
муниципалитетов.
С
2017 года объем субсидий на капремонт и ремонт дорог местного значения в
Ленинградской области увеличен почти в полтора раза. За это время проведен
ремонт на 618 км дорог в городах, деревнях и посёлках.