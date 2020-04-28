Местным дорогам - особое внимание!

«Дополнительно из дорожного фонда мы предоставляем муниципальным образованиям полмиллиарда рублей. Таким образом, общий объем региональных субсидий на местные ремонты в этом году составляет полтора миллиарда рублей», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона также призвал глав администраций муниципальных районов внимательно относиться к оформлению необходимых документов и проведению конкурсных процедур. «Средства беспрецедентные, поэтому к 1 июня должны быть заключены контракты на ремонты. Если кто-то не успеет, то регион профинансирует заявки других территорий», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Субсидии распределяются региональным дорожным комитетом на основании заявок от администрации муниципальных образований. При формировании трехлетних программ ремонта автомобильных дорог местного значения в целом по районам и городскому округу администрациям рекомендовано особое внимание уделить обновлению покрытия улиц, обеспечивающих подъезд к школам, детским садам, учреждениям здравоохранения и объектам спорта. С этого года область выделяет субсидии на ремонт подъездов к садоводческим товариществам, при условии, что они стоят на балансе у муниципалитетов.

С 2017 года объем субсидий на капремонт и ремонт дорог местного значения в Ленинградской области увеличен почти в полтора раза. За это время проведен ремонт на 618 км дорог в городах, деревнях и посёлках.