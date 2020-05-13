Дополнительные меры поддержки семей с детьми

- На следующий день после выхода указа Президента, 12 мая, гатчинцы уже начали подавать заявления. Имеет ли смысл торопиться?

- Торопиться не надо – время есть: обратиться за выплатой можно до 1 октября 2020 года, деньги получат все, кому они положены.

- Каков размер новых выплат и кому они положены?

- Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года №317 расширен круг лиц для предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, а также введена новая единовременная выплата.

На каждого ребенка от 3 до 16 лет включительно будет выплачено по 10 тысяч рублей.

На детей до 3-х лет, не только тем, кто имеет право на материнский капитал, но и всем семьям, где есть такие дети - по 5 тысяч рублей в месяц (с апреля по июнь). То есть 15 тысяч рублей.

- Есть какие-то условия для получения выплат?

- Ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей установлена для граждан России, проживающих на территории страны, у которых первый ребенок рожден (усыновлен) в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, - сообщила Марина Крупина. - Таким образом, выплаты в размере 5 тысяч рублей могут получить фактически все семьи с детьми в возрасте до 3 лет.

Новая единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей осуществляется c 1 июня 2020 года гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года). Данная выплата осуществляется в отношении детей, достигших возраста от 3 до 16 лет в период с 11 мая 2020 года по 30 июня 2020 года включительно.

- В каких случаях семья получит одну и другую выплату?

- Исходя из норм указа, в отношении детей, достигших возраста 3 лет в период с апреля по июнь включительно, может быть выплачена как ежемесячная, так и единовременная выплата.

Например, ребенок достиг возраста 3 лет 15 мая 2020 года. В этом случае при обращении правомочного лица ему может быть выплачена ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей за апрель и май (общая сумма – 10 тысяч рублей) и единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей.

Важный момент – заявления на данные выплаты могут быть поданы и матерями, и отцами детей, так как они не зависят от права граждан на материнский (семейный) капитал.

- Основанием для их получения является электронное заявление родителей или опекунов. Куда можно подать электронное заявление?

- Заявления подаются в территориальный орган ПФР, а также в МФЦ независимо от места жительства по 30 сентября 2020 года включительно с предъявлением документов (их заверенных копий), удостоверяющих личность заявителя, а в случае подачи заявления через представителя заявителя - с предъявлением документов, удостоверяющих личность и полномочия представителя. Данные заявления могут быть направлены в форме электронного документа через портал Госуслуг. Заявление о предоставлении единовременной выплаты опекуну ребенка подается непосредственно в территориальный орган ПФР либо в МФЦ.

- Как это работает на сегодняшний день? Куда подавать заявление удобнее?

- На данный момент заявление о ежемесячной выплате 5 тысяч можно подать через «Личный кабинет» сайта ПФР, портал Госуслуг и через МФЦ.

Заявление на единоразовую выплату 10 тысяч рублей на сегодняшний день можно подать ТОЛЬКО через Единый портал госуслуг.

После заключения соглашения с МФЦ о приеме документов на новую единовременную выплату 10 тысяч, можно будет обращаться и в МФЦ. Через «Личный кабинет» на сайте ПФР подать заявление на новую выплату тоже пока нельзя - эта функция еще не реализована. В ближайшее время соглашение будет подписано, технические возможности сайта расширены – и об этом мы сообщим отдельно.

- В первый день подать электронное заявление получилось не у всех. Люди стали записываться на личный прием. Как сделать, чтобы не было скопления людей, чтобы полтора месяца самоизоляции не прошли напрасно.

- С учетом эпидемиологической обстановки мы просим граждан направлять заявления через Единый портал госуслуг и «Личный кабинет» на портале ПФР. В первые сутки портал был перегружен, и чтобы подать заявление нужно было, к сожалению, потратить время. Но это все равно лучше, чем подвергать угрозе заражения коронавирусом себя, своих близких и сотрудников.

В настоящее время прием в офисе ПФР по Гатчинскому району ведется с соблюдением необходимых противовирусных мер по предварительной записи. В условиях пандемии в помещении для приема может находиться только 2-3 человека. Так же хочу обратить внимание, что не обязательно всем подавать заявление в мае-июне. Можно это сделать позже: и на 5 тысяч, и на 10 тысяч подать заявление можно до 1 октября. Например, летом, а получить выплату перед школой. Время есть.

- На что нужно обратить внимание при оформлении заявления?

- Необходимо быть внимательным: при оформлении заявления указывать номер актовой записи о рождении ребенка, а не номер бланка свидетельства о рождении; внимательно заполнять банковские реквизиты счета (ошибка в названии банка или в номере расчетного счета может привести к отказу в выплате); ФИО ребенка при заполнении необходимо указывать полностью. Перед сохранением заявления и отправкой его с «Личного кабинета» нужно еще раз перепроверить внесенную информацию.

В этот же день мы поинтересовались у наших читателей, как они подавали электронные заявления на новые выплаты.

В семье Владимира и Марии из Гатчины двое сыновей шести лет. Их семья не считается малообеспеченной. Мария работает в школе, Владимир – водителем. Дети имеют инвалидность, поэтому семья пользуется льготами и ранее введенным мерами поддержки. Последние месяцы все члены семьи по очереди сидели на больничном, замучили простуды. Прослушав 11 мая обращение президента, они узнали о возможности получить дополнительную помощь. Мария и Владимир подали электронное заявление через Единый портал госуслуг.

- Подать заявление через портал Госуслуг получилось не сразу. Портал завис. Только ночью удалось отправить заявление. В июне нашей семье будет произведена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Значит, на руки мы получим 20 тысяч рублей. Это хорошее подспорье для нашей семьи - сосчитал Владимир.

Юлия одна воспитывает 13-летнего сына. С 30 марта осталась без работы, но никакая помощь ей не полагалась, потому что последние годы работала в индустрии красоты без оформления. В ожидании открытия салона, стала искать работу. С деньгами было очень непросто, накопились долги. Новость о новых мерах поддержки встретила с радостью. Сразу подала электронное заявление. В июне Юлия уже получит на сына 10 тысяч рублей. Деньги потратит на продукты и квартплату.

У Валерианы двое детей. Один дистанционно учится в Государственном институте экономики, финансов, права и технологий, второй - в начальных классах базовой школы Гатчинского педагогического колледжа. Они с мужем работают, но в связи с пандемией предприятия терпят убытки, поэтому и зарплата сократилась. Никакими льготами и ранее введенными мерами поддержки семья не пользовалась. Теперь, согласно новым мерам поддержки, озвученным президентом 11 мая, на младшего сына Валериана получит 10 тысяч рублей. Валериана решила не спешить, а подать заявление позже, когда не будет ажиотажа. Денежную выплату потратит на сборы в школу.

Президент всегда уделял особое внимание поддержке семей с детьми: в национальных проектах, в послании Федеральному Собранию, расширяя возможности и суммы материнского капитала, вводя новые выплаты на первенцев. Поддержка семей с детьми стала самой первой антикризисной мерой, принятой президентом. Особое внимание к семьям сохраняется и сейчас – на стадии выхода из режима самоизоляции. В общей сложности поддержку получат 27 миллионов российских детей.

Татьяна Можаева