Дополнительные меры поддержки семей с детьми

- На следующий день после выхода указа Президента, 12 мая, гатчинцы уже начали подавать заявления. Имеет ли смысл торопиться?
- Торопиться не надо – время есть: обратиться за выплатой можно до 1 октября 2020 года, деньги получат все, кому они положены.
- Каков размер новых выплат и кому они
положены?
- Указом Президента Российской Федерации
от 11 мая 2020 года №317 расширен круг лиц для предоставления дополнительных
мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, а также введена новая
единовременная выплата.
На каждого ребенка от 3 до 16 лет
включительно будет выплачено по 10 тысяч рублей.
На детей до 3-х лет, не только тем, кто
имеет право на материнский капитал, но и всем семьям, где есть такие дети - по
5 тысяч рублей в месяц (с апреля по июнь). То есть 15 тысяч рублей.
- Есть какие-то условия для получения
выплат?
- Ежемесячная выплата в размере 5 тысяч
рублей
установлена для граждан России, проживающих на территории страны, у которых
первый ребенок рожден (усыновлен) в период с 1 апреля 2017 года по 1 января
2020 года, - сообщила Марина Крупина. - Таким образом, выплаты в размере 5
тысяч рублей могут получить фактически все семьи с детьми в возрасте до 3 лет.
Новая
единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей осуществляется c 1 июня 2020 года гражданам Российской
Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, на каждого ребенка в
возрасте от 3 до 16 лет (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1
июля 2020 года). Данная выплата осуществляется в отношении детей, достигших
возраста от 3 до 16 лет в период с 11 мая 2020 года по 30 июня 2020 года включительно.
- В каких
случаях семья получит одну и другую выплату?
- Исходя из
норм указа, в отношении детей, достигших возраста 3 лет в период с апреля по
июнь включительно, может быть выплачена как ежемесячная, так и единовременная
выплата.
Например, ребенок достиг возраста 3 лет 15 мая 2020 года. В этом случае при обращении правомочного лица ему может быть выплачена ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей за апрель и май (общая сумма – 10 тысяч рублей) и единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей.
Важный
момент – заявления на данные выплаты могут быть поданы и матерями, и отцами детей,
так как они не зависят от права граждан на материнский (семейный) капитал.
- Основанием для их получения является
электронное заявление родителей или опекунов. Куда можно подать
электронное заявление?
- Заявления подаются в территориальный орган ПФР, а также в МФЦ
независимо от места жительства по 30 сентября 2020 года включительно с
предъявлением документов (их заверенных копий), удостоверяющих личность
заявителя, а в случае подачи заявления через представителя заявителя - с
предъявлением документов, удостоверяющих личность и полномочия представителя. Данные
заявления могут быть направлены в форме электронного документа через портал
Госуслуг.
- Как это
работает на сегодняшний день? Куда подавать заявление удобнее?
- На данный момент заявление о ежемесячной выплате 5 тысяч можно подать через «Личный кабинет» сайта ПФР, портал Госуслуг и через МФЦ.
Заявление
на единоразовую выплату 10 тысяч рублей на сегодняшний день можно подать ТОЛЬКО
через Единый портал госуслуг.
После
заключения соглашения с МФЦ о приеме документов на новую единовременную выплату
10 тысяч, можно будет обращаться и в МФЦ. Через «Личный кабинет» на сайте ПФР подать
заявление на новую выплату тоже пока нельзя - эта функция еще не реализована. В
ближайшее время соглашение будет подписано, технические возможности сайта
расширены – и об этом мы сообщим отдельно.
- В первый
день подать электронное заявление получилось не у всех. Люди стали записываться
на личный прием. Как сделать, чтобы не было скопления людей, чтобы полтора
месяца самоизоляции не прошли напрасно.
- С учетом
эпидемиологической обстановки мы просим граждан направлять заявления через Единый
портал госуслуг и «Личный кабинет» на портале ПФР. В первые сутки портал был
перегружен, и чтобы подать заявление нужно было, к сожалению, потратить время.
Но это все равно лучше, чем подвергать угрозе заражения коронавирусом себя,
своих близких и сотрудников.
В настоящее
время прием в офисе ПФР по Гатчинскому району ведется с соблюдением необходимых
противовирусных мер по предварительной записи. В условиях
пандемии в помещении для приема может находиться только 2-3 человека. Так же
хочу обратить внимание, что не обязательно всем подавать заявление в мае-июне.
Можно это сделать позже: и на 5 тысяч, и на 10 тысяч подать заявление можно до
1 октября. Например, летом, а получить выплату перед школой. Время есть.
- На что
нужно обратить внимание при оформлении заявления?
- Необходимо
быть внимательным: при оформлении заявления указывать номер актовой записи о
рождении ребенка, а не номер бланка свидетельства о рождении; внимательно
заполнять банковские реквизиты счета (ошибка в названии банка или в номере
расчетного счета может привести к отказу в выплате); ФИО ребенка при заполнении
необходимо указывать полностью. Перед сохранением заявления и отправкой его с
«Личного кабинета» нужно еще раз перепроверить внесенную информацию.
В этот же
день мы поинтересовались у наших читателей, как они подавали электронные
заявления на новые выплаты.
В семье Владимира и Марии из Гатчины двое
сыновей шести лет. Их семья не считается малообеспеченной. Мария работает в
школе, Владимир – водителем. Дети имеют инвалидность, поэтому семья пользуется
льготами и ранее введенным мерами поддержки. Последние месяцы все члены семьи
по очереди сидели на больничном, замучили простуды. Прослушав 11 мая обращение
президента, они узнали о возможности получить дополнительную помощь. Мария и
Владимир подали электронное заявление через Единый портал госуслуг.
- Подать заявление через портал Госуслуг
получилось не сразу. Портал завис. Только ночью удалось отправить заявление. В июне нашей семье будет
произведена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого
ребенка. Значит, на руки мы получим 20 тысяч рублей. Это хорошее подспорье для нашей семьи - сосчитал Владимир.
Юлия одна воспитывает 13-летнего сына. С
30 марта осталась без работы, но никакая помощь ей не полагалась, потому что
последние годы работала в индустрии красоты без оформления. В ожидании открытия
салона, стала искать работу. С деньгами было очень непросто, накопились долги.
Новость о новых мерах поддержки встретила с радостью. Сразу подала электронное
заявление. В июне Юлия уже получит на сына 10 тысяч рублей. Деньги потратит на
продукты и квартплату.
У Валерианы двое детей. Один дистанционно
учится в Государственном институте экономики, финансов, права и технологий,
второй - в начальных классах базовой школы Гатчинского педагогического
колледжа. Они с мужем работают, но в связи с пандемией предприятия терпят
убытки, поэтому и зарплата сократилась. Никакими льготами и ранее введенными
мерами поддержки семья не пользовалась. Теперь, согласно новым мерам поддержки,
озвученным президентом 11 мая, на младшего сына Валериана получит 10 тысяч
рублей. Валериана решила не спешить, а подать заявление позже, когда не будет
ажиотажа. Денежную выплату потратит на сборы в школу.
Президент всегда уделял особое внимание
поддержке семей с детьми: в национальных проектах, в послании Федеральному
Собранию, расширяя возможности и суммы материнского капитала, вводя новые
выплаты на первенцев. Поддержка семей с детьми стала самой первой антикризисной
мерой, принятой президентом. Особое внимание к семьям сохраняется и сейчас – на
стадии выхода из режима самоизоляции. В общей сложности поддержку получат 27
миллионов российских детей.
Татьяна Можаева