Обучающий семинар для технических специалистов

Цель семинара - подготовка специалистов, обеспечивающих информационно - техническую поддержку пунктов проведения экзаменов при проведении ГИА - 9 и ГИА - 11.

Начальник сектора управления качеством образования отдела общего и дошкольного образования комитета образования Гатчинского муниципального округа Оксана Михайловна Мирошкина сообщила о необходимости учесть ошибки основного и дополнительного периодов ГИА-2025, о целях и задачах при проведении ГИА в 2026 году.

Заместитель директора Центра информационных технологий Денис Владимирович Подвязкин рассказал о возможных технических трудностях при проведении ГИА и их устранении, а также поделился советами, которые помогут избежать нарушения порядка проведения экзаменов.

Участники обсудили проблемы, которые возникали в ходе проведения экзаменов. Технические специалисты обменялись опытом работы и получили ответы на интересующие вопросы. В завершение мероприятия были обозначены приоритетные задачи на предстоящий период ГИА - 2026.

«Семинар является важным этапом при подготовке пунктов проведения экзаменов. Это очень хорошая возможность познакомиться с опытом коллег, обсудить возможные ситуации на ГИА. Вся информация, озвученная на семинаре, была доступна и понятна», - поделился мнением один из технических специалистов.

Стоит отметить, что обучающие семинары способствуют повышению уровня профессиональной компетенции сотрудников пунктов проведения экзаменов, а также дают возможность коллегам обменяться положительным опытом в работе.

Фото комитета образования Гатчинского округа