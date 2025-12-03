«Симфония звуков»: традиционный концерт «Апрель в ноябре»

В этом году темой встречи стала «Симфония звуков». Традиционно концерт «Апрель в ноябре» проходил в «домашней обстановке» – в зале Гатчинской школы № 8 «Центр образования», однако в этом году место встречи изменилось – для удивительного звучания музыки в зале с прекрасной акустикой.

На сцене одним за другим сменялись коллективы музыкальной хоровой студии «Апрель»: руководители – Елена Косарева, Марина Каплан, концертмейстер – Елена Смирнова.

Открыло фестиваль выступление молодежного состава с произведением «Апрель» Сергея Рахманинова на слова Эдварда Пайерона в переводе В. Тушновой.

Тайну звуков вечера слушателям открыл младший хор, исполнив «Вечернюю песенку» композитора Станислава Важова на стихи Александра Крестинского. А следующее произведение – Цезарь Кюи, Ольга Беляевская «Вербочки» – рассказало о звуках природы.

В День матери юные хористы подарили своим самым преданным слушателям песню «Если мама в магазине» Михаила Броннера, Григория Остера из цикла «Вредные советы».

И вот на сцене уже нет свободного места. Песню Ирины Самариной и Игоря Родина «Так мы пляшем возле сливы» молодежный хор уже исполнял – в свои детские годы, а теперь в свой репертуар ее включило подрастающее поколение музыкальной хоровой студии «Апрель». Вместе хористы и слушатели насладились звуками детства и движений!

Космическими звуками со зрителями поделился камерный хор, который исполнил произведение «Этот большой мир» композитора Владимира Чернышева на стихи Роберта Рождественского.

Самый трепетный и важный момент «Апреля в ноябре» – это посвящение в хористы. Семиклассники вывели на сцену малышей-первоклассников, которые принесли клятву хористов и получили в подарок ангелочков, которые помогут преодолеть все трудности учебы.

Творческим подарком для первоклассников стало выступление Анастасии Барышниковой (класс вокала Елизаветы Аксаговой, концертмейстер – Наталья Иванова) – ученицы 5-го класса студии «Апрель», лауреата районного вокального конкурса. Она исполнила шуточную зарисовку «Вот те раз!» Валерия Гаврилина и Бориса Гершта.

Для мам в их особенный праздник было еще несколько творческих подарков. Всех окунула в ласковые звуки маминой колыбели ученица 2-го класса, лауреат районного вокального конкурса Василиса Рукавичникова. Она исполнила известную и любимую многими поколениями слушателей «Колыбельную» на музыку Матвея Блантера, слова Михаила Исаковского.

«Хоровая мама» Ирина Бухонко – мама ученицы 3-го класса Анны Черняк – исполнила романс Петра Ильича Чайковского на стихи Алексея Толстого «Средь шумного бала», который перенес всех в XIX век и позволил насладиться звуками вальса, шелестом платьев и ухаживаниями галантных кавалеров.

Еще одним сюрпризом стало выступление выпускницы музыкальной хоровой студии «Апрель», ученицы Елизаветы Аксаговой, а сейчас – студентки первого курса вокального отделения музыкального училища им.

Н.А. Римского-Корсакова Марии Агабабян (педагог – заслуженный работник культуры РФ Наталья Суханова). Она исполнила «Ариозо княжны» из оперы «Забава Путятична» (концертмейстер – Наталья Иванова), которую написал наш земляк, композитор М.М. Ипполитов-Иванов.

В этом году исполнилось 80 лет со дня Великой Победы. Эту тему хористы тоже не обошли стороной, ведь симфония звуков есть в каждом жизненном событии. Проникновенное стихотворение Лоры Тасси «Дети войны» прочитала Василина Телякова, а молодежный хор исполнил «Балладу о матери» (произведение Евгения Мартынова на слова Андрея Дементьева в хоровом переложении Елены Смирновой). Всех очень тронуло это выступление, и многие не смогли сдержать слез…

В исполнении старшего хора позвучало несколько произведений, в их числе – русская народная песня в обработке Александра Логинова «Звонили звоны» и псалом номер 103 (Песнь Хвалы Богу из Литургии святого Иоанна Златоуста) «Благослови, душа моя, Господа» (композитор – М.М. Ипполитов-Иванов).

Еще один приятный сюрприз в этот вечер – выступление педагога хоровой студии «Апрель», преподавателя РГПУ им. Герцена, профессора Китайского Шаньдунского университета города Цзинань Елизаветы Аксаговой.

Аплодисментами зал встретил новость, которая стала известна прямо во время концерта. Накануне, 29 ноября, старший хор музыкальной хоровой студии «Апрель» выступил на Международном вокально-хоровом конкурсе «Хрустальная часовня», который прошел в Санкт-Петербурге, и завоевал диплом лауреата I степени!

В завершение хорового праздника в исполнении сводного хора музыкальной хоровой студии «Апрель» прозвучала «Песня о веселом ветре» Исаака Дунаевского на слова Василия Лебедева-Кумача.

Фестиваль получился по-настоящему теплым, нежным и душевным. С нетерпением все слушатели ждут следующего концерта своей любимой хоровой семьи «Апрель»!

Елизавета Суралева