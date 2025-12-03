Старинная Гатчина – на ладони

Макет старого города стал замечательным подарком гатчинцам, причем непосредственно в день рождения Гатчины, который мы отмечали 22 ноября. Он был создан в рамках большого проекта «Гатчина на ладони» по заказу и при содействии администрации Гатчинского округа и комитета по культуре и туризму.

Как отметила директор Централизованной библиотечной системы города Гатчины Наталья Гаврилова, макеты являются важным инструментом для сохранения исторического наследия. Опыт создания макетов у «Купринки» уже был, правда, небольшой: речь идет об уже полюбившемся гатчинцам «зеленом домике» Александра Куприна. На этот раз библиотекари замахнулись на гораздо большее, и это у них получилось замечательно.

- Нам нужно было определиться с масштабом наполнения этого макета, и что мы в этом плане только не делали, – рассказывает Наталья Гаврилова. - Рисовали и чертили на компьютере, расстилали рулоны бумаги на полу и рисовали на них, используя все подручные средства, чтобы представить, как это будет выглядеть живьем.

Разработкой и реализацией этого проекта занялась петербургская мастерская «ПИАР Макет».

- Мы приступили к работе, и вот здесь нас настигли самые большие проблемы, – говорит Наталья Николаевна. - Как оказалось, информации по многим зданиям просто не было. Были ситуации, когда мы знали, что дом стоял здесь, знали, кто был его владельцем и что находилось внутри, но изображений этого дома нет или есть очень противоречивая информация. Учитывая необходимость многолетней работы в архивах по поиску уточненных данных, мы приняли решение, что наш макет будет с продолжением. На макете, помимо хорошо известных строений, представлены объекты серого цвета – условные дома, внешний вид которых не сохранился в документах. Как только информация об этих домах будет собрана, мы изготовим эти детали, которые встанут на свое место на макете.

Основную работу по подготовке макета несла на своих плечах заведующая отделом Централизованной библиотечной системы города Гатчины Наталья Юронен.

- Нельзя сказать, что этот макет создан на какой-то конкретный год, – подчеркнула Наталья Викторовна. - Это Гатчина на протяжении какого-то периода времени. Это Гатчина, которая была. Но это действительно исторический макет, потому что мы построили его на основании исключительно документальных источников.

При создании макета были использованы карта города второй половины XIX века; старинные фотографии домов и открытки тех лет; чертежи зданий, собранных в трех выпусках «Архитектурного атласа Гатчины» и в книге О.В. Петровой «Город Гатчина в проектах архитекторов XVIII–XIX веков» (2005); описания домов, представленных в книгах В.А. Кислова и других краеведческих изданиях, хранящихся в библиотеке им. А.И. Куприна. Неоценимую помощь в работе над проектом оказал Музей города Гатчины и его директор Екатерина Потоцкая. Кроме того, сотрудники библиотеки консультировались со многими краеведами по возникающим в ходе работ вопросам.

Наталья Юронен провела экскурсию по знаковым объектам города, расположенным на макете. Макет позволяет наглядно представить планировку города, которая сохранилась практически неизменно, включая размер и направление улиц. На нем воссоздан исторический центр Гатчины со старинными улицами. Границы макета проходят по проспекту от моста с кордегардиями и по современным улицам Радищева (бывшая Константиновская улица), Урицкого (Николаевская улица), Чкалова (Люцевская улица).

Некоторые здания на макете выполнены очень тщательно, и их можно сразу определить. Эти дома играли важную роль в жизни Гатчины, служа ее своеобразными доминантами. Они построены в разное время и рассказывают о самых главных сторонах города: о его архитектуре, экономической и социальной жизни. Некоторые из этих зданий дошли до нас почти в неизменном виде либо хорошо отреставрированы.

В некоторых домах частично сделаны фасады, обращенные к улице, потому что были их фотографии. Часть объектов действительно пока не имеет «лица» и выполнена в виде серых кубиков. В виде серых плашечек сделаны хозяйственные постройки, которых в старой Гатчине было очень много. Пустыри, площади и бульвары заполнены зелеными насаждениями, включая любимую гатчинцами сирень.

Макет оборудован освещением, и стоит нажать на «волшебную кнопку», как мягким светом загораются окна домов и уличные фонари, что дает прекрасный эффект погружения в Гатчину, которой уже нет, но которую нам так хотелось бы увидеть.

- Мы можем говорить, что это не только Гатчина, которая «была», – отмечает Наталья Юронен. - Это Гатчина, которая есть. И мы надеемся, что молодое поколение захочет, чтобы этих серых кубиков у нас было меньше, и будет стремиться изучать наш город. Ведь если мы изучаем и знаем свой город, мы любим и заботимся о нем. А значит, Гатчина будет городом, который выглядит так же красиво, как на нашем макете.

Сотрудники библиотеки им. А.И. Куприна обратились к участникам и гостям Книжного салона с предложением принять участие в дальнейшей работе над макетом, но с одним условием: новая информация должна быть подтверждена документально.

Юлия Лысанюк