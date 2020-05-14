Что такое кошерная еда и где ее попробовать в Петербурге?

Этимология слова «кашер» не имеет никакого отношения к пище, в переводе с иврита оно означает «подходящий». Это понятие можно употреблять в отношении хорошей вещи или положительной характеристики человека. Например, если женщина хочет одеваться кошерно, она должна следовать трем правилам: одежда должна закрывать колени, локти и плечи; одежда не должна быть яркой и бросающейся в глаза; одежда не должна быть потрепанной и неряшливой.

С кошерной едой соблюдается тот же принцип «подходящих» продуктов и способов их приготовления. Считается, что такое питание — здоровое и полезное. Здесь важен не сорт муки или рецепт еврейского блюда. Главное —соблюдение еврейских традиций, которые делают пищу пригодной к употреблению.

Иудейские законы предъявляют высокие требования к продуктам питания и способам приготовления пищи. Верующие евреи едят только кошерные продукты и соблюдают правила кашрута. Кашрут гласит, что иудеи не должны есть всё подряд, а приготовление еды должно происходить определённым образом. В еврейских семьях принято иметь разную посуду для молочной и мясной продукции, а также хранить ее в разных местах. Кашрутом разрешается покупать продукты в обычных супермаркетах, но только те, которые отмечены специальным знаком кошерности или одобрены местной синагогой. Есть продукты изначально кошерные — крупы, соль, картошка и яйца. В основном это то, что не имеет пищевых добавок и пригодно в пищу без тщательной проверки.

Самая важная составляющая здорового рациона — мясная продукция. Однако, правила кашрута запрещают употребление в пищу «нечистых животных» или кошерного животного, убитого на охоте. Кошерность животных определяется в Торе (еврейской Библии): они должны быть одновременно жвачными и парнокопытными. Однако это еще не делает мясо кошерным. Например, чтобы говядина была пригодна для употребления в пищу евреем, корова должна быть убита квалифицированным резником с соблюдением определенных правил.

Чем евреям не угодили свиньи?

Евреи, как и мусульмане, считают свинью грязным животным и не употребляют ее мясо в пищу. При виде свиного пяточка иудеям даже запрещено произносить какие-либо молитвы. Свинья для евреев — символ грязи и нечистоплотности. Однако свою отрицательную репутацию это животное приобрело благодаря физическим характеристикам. Мало того, что она всеядна, так еще и вводит евреев в заблуждение своими конечностями. Свиньи имеют только внешний признак кошерности — раздвоенные копыта, тогда как по внутреннему признаку не являются жвачными животными. Из-за этого считается, что свинья «обманывает» людей, пытаясь казаться «чистой».

Кошерные места Петербурга

Еврейская кухня в Петербурге сейчас набирает популярность. Купить настоящий израильский хумус (пюре из варёного нута) или фалафель (жареные во фритюре шарики из измельчённых бобовых, чаще нута, приправленные пряностями) не составляет труда. Еврейский стритфуд можно попробовать в популярных лофт-пространствах: «Этажи», «Новая Голландия», «Севкабель Порт». Открывают такие кафешки не для евреев, а для любителей арабской кухни и просто любопытных.

Кошерные продукты можно купить в специализированных магазинах. Однако цены там значительно выше, чем в супермаркетах. В кошерных магазинах можно приобрести и товары из Израиля. Самый популярный продуктовый для евреев — «Кошер» при Большой Хоральной синагоге. Большинство верующих предпочитают покупать мясо именно там.

С кошерными ресторанами несколько иначе, чем с магазинами. По правилам кашрута запрещено смешивать молоко и мясо, поэтому их нельзя готовить на одной кухне. Кошерные рестораны делятся на молочные и мясные именно по этой причине. Статус «кошерного» получить достаточно сложно, из-за чего таких заведений в Петербурге всего два: «Лехаим» и «Голден». В них подается еда разных кухонь мира, но приготовленная по кашруту. Остальные еврейские рестораны делают акцент на израильской кухне и восточном колорите.

Софья Лобанова