Олимпийский чемпион Евгений Рылов встретился с участниками Гражданского форума

Мероприятие собрало активную молодёжь, ветеранов СВО, предпринимателей, реализующих социальные инициативы и осуществляющие благотворительную деятельность, чтобы обсудить роль спорта, наставничества и социальной ответственности в современном обществе.

Евгений Рылов рассказал о своей спортивной карьере — от первых тренировок до золотых медалей Олимпийских игр. Он поделился секретами, как справляться с поражениями, анализировать ошибки и где находить вдохновение и силы для новых побед.

«В спорте и в жизни важно найти своего наставника. У меня был тренер, который максимально нацеливал меня на результат, добавлял нагрузку и вел к пьедесталу – это и вывело меня на новый уровень. При этом нельзя забывать о поддержке близких: мама, друзья – они помогали «разгружаться», когда было особенно тяжело.», — отметил Евгений.

Олимпийский чемпион говорил не только о своих спортивных достижениях, но и работе с молодёжью, поддержке некоммерческих инициатив, наставничестве и участии в социальных проектах, направленных на развитие детско-юношеского спорта и создание спортивной инфраструктуры.

«Для меня важно помогать новому поколению найти свой путь в спорте. Поддержка таких проектов помогает детям расти здоровыми и развиваться полноценно. Когда у ребят есть современные площадки, грамотные наставники и возможность проявить себя, они не просто тренируются — они учатся преодолевать трудности, работать в команде и верить в себя. Это инвестиции в будущее, где спорт станет неотъемлемой частью жизни каждого», — подчеркнул спортсмен.

Евгений поделился своими предложениями, которые могут значительно улучшить систему подготовки молодых спортсменов. В частности, он отметил важность специальной подготовки учителей физкультуры. По его мнению, педагоги должны работать со школьниками, учитывая принципы биомеханики и взаимодействия мышечных групп

Ярким моментом встречи стала «Олимпийская зарядка», которую Евгений провёл для участников форума. Он показал свои любимые упражнения, а также по просьбе ветеранов СВО, продемонстрировал элементы посложнее, эффективные для людей, занимающихся плаванием. Это не только зарядило аудиторию энергией, но и наглядно показало, как спорт объединяет людей.