«Молодёжная столица – 2026»: продолжается приём заявок на Всероссийскую премию молодёжных достижений «Время молодых»

В 2025 году в премии появилась номинация – «Лидер молодых». Она предусмотрена для глав муниципальных образований, открытых к диалогу и сотрудничеству с молодёжью и молодёжными организациями. Кандидаты номинируются на участие органами местного самоуправления через регистрацию на сайте.

Другая важная часть премии – Всероссийский конкурс профессионального мастерства для специалистов, которые работают с молодёжью. В рамках него предусмотрены шесть индивидуальных и три командных номинации.

Индивидуальные: «Рядом с молодёжью: управление молодёжной политикой», «Время профессионалов: технологии работы с молодёжью», «Вклад в будущее: молодёжная политика и воспитательная работа», «Дорогу молодым: управление талантами и раскрытие потенциала в компаниях и ведомствах», «Ведём за собой/Первые: развитие детских и молодёжных коллективов» и «Министр молодёжи – 2025» (для руководителей исполнительных органов регионов России, которые реализуют молодёжную политику).

Командные: «Команда молодёжного центра», «Команда муниципалитета», «Команда предприятия/ведомства».

Традиционно запустился приём заявок в номинации «Молодёжная столица

России – 2026» — для городов с выдающимися достижениями и масштабными планами по совершенствованию сферы молодёжной политики своего муниципалитета и региона.

«Молодёжная столица России – самая популярная и народная номинация премии Росмолодёжи «Время молодых». Голосование в этом сезоне так же пройдёт на Госуслугах, сохранив правила прошлого года. По итогам премии в 2024 году мы получили более 818 тысяч голосов и определили две столицы — Омск и Пермь. В этом году мы также определим две молодёжные столицы и два города-победителя – среди больших и малых городов. Придумать название номинации для малых городов мы предлагаем всем россиянам. Лауреаты премии «Время молодых» будут награждены на торжественной церемонии в декабре», – руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Идею о втором городе-победителе предложила Полина Черемных на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в День молодёжи. Она отметила, что среди «нестоличных» городов России в регионах есть множество интересных мест, которые могли бы стать центрами притяжения для молодёжи.

Для регистрации необходимо выбрать на сайте нужную номинацию: «Молодёжная столица России – 2026» или «Номинация для малых городов» и далее перейти к заполнению конкурсной заявки.

По итогам отборочного этапа в каждой из двух номинаций будут определены не более пяти городов – финалистов конкурса. В города, которые пройдут в финал, будут организованы инспекционные выезды в формате онлайн-шоу. Заключительным этапом станет народное голосование, которое пройдёт в декабре.

Города, которые одержат победу, получат право на проведение в своём городе проектов Росмолодёжи, в том числе федерального грантового конкурса, а также информационную, методическую и экспертную поддержку от Росмолодёжи для реализации заявленных проектов.

По правилам конкурса, города, которые раннее одержали победу, не могут повторно подать заявку следующие три года. Так, статус «Молодёжной столицы» получили: Нижний Новгород (2023), Москва и Владивосток (2024), Омск и Пермь (2025).

Также в рамках премии Росмолодёжью будут определены кандидаты в 13 номинациях. В их числе организации и специалисты, которые внесли наибольший вклад в развитие отрасли молодёжной политики. В 2025 году будут определены победители и призёры по номинациям:

«Молодёжное событие года» – для форумных дирекций всероссийских форумов и проектных команд, организовавших наиболее интересные и эффективные мероприятия ко Дню молодёжи.

«Место молодых» – для учреждений молодёжной политики, в том числе открытых в рамках конкурса «Регион для молодых» и круглогодичных молодёжных образовательных центров.

«Сообщества молодых» – для общественных объединений или некоммерческих организаций, которые реализуют проекты и программы, направленные на разностороннее развитие молодёжи.

«Друг молодых» – для коммерческих организаций, которые реализуют социально-полезную деятельность в сфере молодёжной политики.

«Друг России» – для российских соотечественников за рубежом, объединивших вокруг себя единомышленников и реализовавших инициативы, направленные на продвижение объективного образа России.

«Молодые кадры на службе страны» включает подноминации:

«Госстарт» – для молодёжных советов федеральных органов исполнительной власти, молодёжных правительств и молодёжных парламентов.

«Лучший молодёжный совет компании» – для молодёжных советов предприятий и компаний, которые внесли наиболее значимый вклад в развитие молодёжной политики.

«Молодой производственник» – для молодых предпринимателей, которые производят продукцию в России.

«Больше, чем походный регион» – для регионов, которые развивают внутренний походный туризм. В рамках номинации будет определён регион для проведения Всероссийского детского турслёта «Больше, чем путешествие».

«Герой нашего времени» – для участников специальной военной операции, которые внесли значительный вклад в развитие молодёжной политики и патриотического воспитания.

«Семья молодых» – для студенческих семей, которые успешно совмещают учёбу, семейные обязанности и общественную жизнь.

«Хранители детства» – для сотрудников органов внутренних дел, которые работают с детьми и подростками и внесли вклад в формирование благоприятной среды для развития подрастающего поколения или оказали помощь детям в решении сложных жизненных ситуаций.

«АгроЛидер» – для молодых людей, которые проживают в сельских территориях и реализуют проекты и программы, направленные на всестороннее развитие детей и молодёжи.

«Голос молодых» – для региональных молодёжных сообществ ВКонтакте.

«Друг природы» – для специалистов системы молодёжной политики, участников Движения Первых, руководителей и активистов НКО, которые реализуют экопросветительские, природоохранные и волонтёрские инициативы и направлены на формирование экологически ориентированного мышления у молодёжи.

Результаты всех номинаций будут объявлены на торжественном награждении в декабре 2025 года.

Ознакомиться подробнее со всеми номинациями, условиями и сроками подачи заявки, а также зарегистрироваться можно на сайте по ссылке.