О выделении земельных участков участникам СВО

Встречу открыли председатель Общественной палаты Гатчинского округа Лариса Пункина и руководитель рабочей группы по взаимодействию с участниками, ветеранами и волонтерами специальной военной операции Игорь Петрушенко.

В обсуждении вопроса приняли участие главный специалист, эксперт военного комиссариата Ленинградской области Василий Мякушенко, член Общественной палаты Ленинградской области, ветеран СВО Николай Старовой-тов, ветераны СВО Гатчинского округа.

Ветераны боевых действий 10 февраля 2023 года приобрели первоочередное право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно. Сегодня ветеранам и членам семей погибших ветеранов предоставлено 247 земельных участков, в том числе 121 – в 2025 году. Остаются необеспеченными 1362 заявителя.

Какими правами обладают ветераны СВО, какие документы и куда нужно подать, чтобы получить земельный сертификат, и что делает администрация, чтобы обеспечить земельными участками всех заявителей – рассказал председатель комитета по управлению имуществом Гатчинского округа Александр Аввакумов.

Первоочередной или внеочередной

Как пояснил Александр Аввакумов, помимо того что ветераны боевых действий имеют возможность получить земельный участок в первоочередном порядке, областной закон № 105-оз также предусматривает внеочередной порядок получения земельных участков:

- для граждан, заключивших с 1 июня 2023 года по 30 сентября 2024 года включительно контракт о прохождении военной службы либо контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ в ходе специальной военной операции при условии постоянного проживания на территории Ленинградской области;

- для граждан РФ, заключивших до 1 июня 2023 года контракт о прохождении военной службы либо контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, в ходе СВО, награжденным государственными наградами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО;

- для граждан РФ, заключивших с 1 октября 2024 года контракт о прохождении военной службы в соответствии с федеральным законом № 53-ФЗ, на основании приказа по личному составу о приеме на военную службу по контракту, изданного начальником пункта отбора на военную службу по контракту или военным комиссаром Ленинградской области.

Члены семей погибших граждан России указанных выше категорий также имеют право на получение земельного участка во внеочередном порядке.

На получение земельного участка во внеочередном порядке выдается земельный сертификат, который действует бессрочно. Владелец земельного сертификата вправе обратиться в любой орган местного самоуправления Ленинградской области, уполномоченный на предоставление земельных участков на территории региона.

К заявлению о предоставлении участка в собственность бесплатно во внеочередном порядке прилагается земельный сертификат и контракт о прохождении военной службы либо контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции, а также выписка из приказа командира (начальника) воинской части, подтверждающая увольнение с военной службы.

Владелец земельного сертификата вправе самостоятельно образовать земельный участок из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Земля или выплата

В соответствии с областным законом с 1 сентября 2024 года участники СВО, получившие земельный сертификат, вправе взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно получить меру социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты. На сегодняшний момент ее размер составляет 419 600 рублей.

Сумма единовременной денежной выплаты членам семей погибших участников СВО предоставляется в равных долях.

С 2023 года участниками специальной военной операции подано 227 заявлений на получение земельного сертификата, из них выдано 195 сертификатов, 28 сертификатов ожидают вручения, и четыре заявления находятся в работе.

Администрацией округа предоставлено бесплатно 15 земельных участков путем реализации земельного сертификата участника СВО.

О планах

До конца 2025 года администрацией планируется обеспечить земельными участками еще минимум 350 граждан, состоящих на учете в рамках областного закона Ленинградской области № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков на территории Ленинградской области».

- Чтобы выполнить поставленные планы, администрация прилагает все усилия для формирования максимального количества земельных участков, – отметил Александр Аввакумов.

На сегодняшний день Архитектурно-планировочному центру поручено формирование земельных участков в массивах:

д. Алапурская (8 га), д. Ковшово (8 га), д. Новое Поддубье (8 га), д. Ляды (12 га), д. Черново (5 га) и д. Введенское (6 га).

Комитетом по управлению имуществом заключено три муниципальных контракта на оказание услуг по подготовке документации, необходимой для постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, в рамках которых будут сформированы и поставлены на кадастровый учет 1000 земельных участков.

Заключен муниципальный контракт со сторонней организацией на проведение большой земельной инвентаризации в каждом населенном пункте Гатчинского округа.

Кроме того, специалистами администрации (отдел рассмотрения схем расположения земельных участков на кадастровом плане территорий) самостоятельно, без участия кадастрового инженера, проводится работа по разбивке земельных участков, расположенных в массивах.

Уже сформированы и в ближайшее время будут предоставлены 125 земельных участков. На постановку на кадастровый учет направлено еще 116 земельных участков, которые в дальнейшем будут предоставлены в рамках 105-го и 75-го областных законов.

В ходе заседания членами рабочей группы были внесены предложения, в частности, касающиеся перечня льготных категорий, которые будут проработаны с юристами и направлены в Общественную палату Ленинградской области.

Татьяна Можаева