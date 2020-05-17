Приемное отделение Гатчинской КМБ вернулось на ул.Рощинскую

Круглосуточное оказание неотложной амбулаторной медицинской помощи по хирургическому, травматологическому, гинекологическому и оториноларингологическому профилям возобновлено в помещении приемного отделения на 1-м этаже хирургического корпуса Гатчинской КМБ. Напомним, что вход в отделение находится со стороны ул. Рощинской, практически напротив здания станции переливания крови.

Администрация больницы обращает внимание, что экстренная и плановая госпитализация на отделения Гатчинской КМБ по-прежнему приостановлена.