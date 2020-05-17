Приемное отделение Гатчинской КМБ вернулось на ул.Рощинскую

Круглосуточное
оказание неотложной амбулаторной медицинской помощи по хирургическому,
травматологическому, гинекологическому и оториноларингологическому профилям
возобновлено в помещении приемного отделения на 1-м этаже хирургического
корпуса Гатчинской КМБ. Напомним, что вход в отделение находится со стороны ул.
Рощинской, практически напротив здания станции переливания крови.
Администрация
больницы обращает внимание, что экстренная и плановая госпитализация на
отделения Гатчинской КМБ по-прежнему приостановлена.