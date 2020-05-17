Приемное отделение Гатчинской КМБ вернулось на ул.Рощинскую

Приемное отделение Гатчинской КМБ вернулось на ул.Рощинскую

Приемное отделение хирургического корпуса Гатчинской КМБ вернулось из поликлиники «Аэродром» на прежнее место на ул. Рощинской.

Рубрики : Здравоохранение     17 May 2020

Круглосуточное оказание неотложной амбулаторной медицинской помощи по хирургическому, травматологическому, гинекологическому и оториноларингологическому профилям возобновлено в помещении приемного отделения на 1-м этаже хирургического корпуса Гатчинской КМБ. Напомним, что вход в отделение находится со стороны ул. Рощинской, практически напротив здания станции переливания крови.

Администрация больницы обращает внимание, что экстренная и плановая госпитализация на отделения Гатчинской КМБ по-прежнему приостановлена.

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