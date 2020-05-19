Наедине с музеем: «Ночь музеев»-2020 впервые прошла онлайн

Музеи,
принявшие участие в акции, 16 мая встретили виртуальных посетителей на своих
онлайн-площадках в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм. Ещё одна из
интересных особенностей этой необычной «Ночи музеев» - практически все
мероприятия оставили свой «след в истории» в виде видеороликов, так что
посмотреть всё это можно и сейчас.
Музей
города Гатчины
Музей
города Гатчины участвует в акции «Ночь музеев» ежегодно с 2010 года. И 2020 год
со всеми его неприятными событиями не стал исключением. К вечеру 16 мая
сотрудники музея подготовили для своих посетителей несколько интересных
проектов.
В
шесть часов вечера на онлайн-площадках музея прошла виртуальная экскурсия по
«Военному залу», которую провела экскурсовод Галина Кирчина. Напомним,
экспозиция Военного зала посвящена подвигу горожан в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.
Еще
один проект, посвященный Великой Отечественной войне, представил сотрудник
музея Ростислав Мацегоро. Посетители музея смогли посмотреть созданный им
документальный фильм «Свои среди чужих» о жизни Гатчины во время немецкой
оккупации.
Также
участники «Ночи музеев» приняли участие в презентации виртуальной выставки
предметов из фондов музея, посвященной главному хирургу блокадного Ленинграда
И.П. Виноградову.
В
этот же вечер посетители музея города Гатчины отправились в виртуальную
экскурсию по Выборгу, которую провел для них экскурсовод Михаил Уваров.
Весь
вечер все желающие участвовали в викторине, увлеченно разгадывая смысл и
назначение старинных экспонатов из коллекции музея.
Музей-усадьба
П.Е. Щербова
Свою
специальную программу для «Ночи музеев» подготовил и гатчинский
историко-мемориальный музей-усадьба П.Е. Щербова. Виртуальным посетителям музея
напомнили биографию бывшего владельца усадьбы, художника-карикатуриста Павла
Щербова, рассказав несколько интересных фактов из его жизни.
В
«Ночь музеев» в доме Щербова прошли онлайн-занятия «Нарисуй домик под шляпой»,
на которых гости группы музея ВКонтакте смогли попробовать себя в роли
художников эпохи модерна. Они не только запечатлевали на бумаге знаменитый
щербовский особняк, но и знакомились с орнаментами и архитектурными элементами
в стиле модерн путём их раскрашивания.
Музей-усадьба
«Рождествено»
В
пять часов вечера в Набоковской усадьбе началась прямая трансляция, в рамках
которой посетители музея «прошлись» по его залам и познакомились с предметами
из музейных коллекций.
Замечательный
сюрприз ждал любителей классической музыки — в шесть часов вечера в Двухцветном
зале музея начался концерт солистов оркестра Мариинского театра. В этот вечер в
Набоковской усадьбе звучала живая музыка Баха, Генделя, Шуберта, Чайковского,
Рахманинова, Пахмутовой, Бабаджаняна. В онлайн-трансляции участвовали музыканты
Геннадий Никонов, Екатерина Травкина, Петр Никонов, Олег Ванштейн.
Музей
«Дом станционного смотрителя»
Виртуальных
посетителей Дома станционного смотрителя в Выре ждал занимательный
видео-рассказ об одном из главных символов музея — лошади. Еще в XIX веке
во дворе Вырской почтовой станции кипела жизнь, и музей, созданный уже в веке XX, бережно хранит историю тех далеких дней.
В
ролике «Если ехать вам случится...» собраны художественные артефакты на
«лошадиную» тему — копии старинных картин и фотографий, раскрывающие роль
лошади в XIX веке. Сотрудники музея рассказали о видах экипажей для путешествий
и профессиях, связанных с конным делом.
Музей-усадьба
«Суйда»
Суйдинский
музей встретил своих виртуальных посетителей видеопрезентацией истории усадьбы
Ганнибала. Гости усадьбы посмотрели видеофильм «Странная жизнь Аннибала»,
созданный на основе одноименного фильма режиссера-документалиста К.В. Артюхова.
В фильме, получившем специальный приз жюри VIII Российского кинофестиваля
«Литература и кино» в Гатчине (2002 год), исследуется история жизни Абрама
(Ибрагима) Петровича Ганнибала, русского военного инженера, генерал-аншефа,
прадеда А.С. Пушкина, который еще мальчиком оказался в России и был воспитан
лично императором Петром I.
Тема
еще одного видеофильма («Когда никто не видит») была созвучна актуальной теме
музейной самоизоляции. В фильме рассказывается о том, как «живут» музейные
экспонаты, когда в музее нет посетителей, оживают ли они в витринах и на
полках, скучают ли без живого «общения» с людьми.
Музей «Домик няни А.С.
Пушкина»
Виртуальных
гостей няни Александра Пушкина, Арины Родионовны ждали жарко натопленная печь и
тёплый уют старинной деревенской избы в Кобрино. Посетители музея приняли
участие в виртуальной познавательной программе «Не то мудрено, что
переговорено, а то, что не договорено», «прошлись» по домику няни,
познакомились с её жизнью и узнали историю этого уникального в своём роде
музея.
Темой
«Ночи музеев 2020» Домика няни Пушкина стала символика русской избы, которая
является важной частью русской национальной культуры и фольклора. В старинной
русской избе символично буквально всё. Все её четыре стены обращены к четырем
сторонам света. Внешний вид постройки символизирует внешний мир, а внутреннее
убранство обращено к семье, к роду, к человеку...
Музей Красногвардейского
укрепрайона
Музей
Красногвардейского укрепрайона, расположенный в Новом Свете, к «Ночи
музеев-2020» подготовил онлайн-рассказ о жизни и творчестве гатчинского
скульптора Юрия Федоровича Кузнецова, одного из создателей некоторых воинских
памятников на гатчинской земле. Среди них - памятник защитникам и освободителям
города Гатчины на площади Победы, мемориальная доска бойцам-разведчикам 267-го
ОПАБа и политруку А. Григорину на ул. Соборной в Гатчине. Также руке мастера
принадлежат бюст героя-танкиста Зиновия Колобанова (на территории воинской
части в Учхозе), бюст Героя Советского Союза танкиста Александра Мнацаканова
(на территории воинской части в Вайялово), мемориальная доска Герою Советского
Союза летчику А. Перегудову, памятник «Строганов Мост» в Сиверской. Долгие годы
соавторами Юрия Кузнецова были архитектор Ю. Кинцурашвили и скульптор В.
Шевченко.
Виртуальную
экскурсию по ночным музеям Гатчины и Гатчинского района подготовила Юлия
Лысанюк