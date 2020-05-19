Наедине с музеем: «Ночь музеев»-2020 впервые прошла онлайн

Музеи, принявшие участие в акции, 16 мая встретили виртуальных посетителей на своих онлайн-площадках в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм. Ещё одна из интересных особенностей этой необычной «Ночи музеев» - практически все мероприятия оставили свой «след в истории» в виде видеороликов, так что посмотреть всё это можно и сейчас.

Музей города Гатчины

Музей города Гатчины участвует в акции «Ночь музеев» ежегодно с 2010 года. И 2020 год со всеми его неприятными событиями не стал исключением. К вечеру 16 мая сотрудники музея подготовили для своих посетителей несколько интересных проектов.

В шесть часов вечера на онлайн-площадках музея прошла виртуальная экскурсия по «Военному залу», которую провела экскурсовод Галина Кирчина. Напомним, экспозиция Военного зала посвящена подвигу горожан в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Еще один проект, посвященный Великой Отечественной войне, представил сотрудник музея Ростислав Мацегоро. Посетители музея смогли посмотреть созданный им документальный фильм «Свои среди чужих» о жизни Гатчины во время немецкой оккупации.

Также участники «Ночи музеев» приняли участие в презентации виртуальной выставки предметов из фондов музея, посвященной главному хирургу блокадного Ленинграда И.П. Виноградову.

В этот же вечер посетители музея города Гатчины отправились в виртуальную экскурсию по Выборгу, которую провел для них экскурсовод Михаил Уваров.

Весь вечер все желающие участвовали в викторине, увлеченно разгадывая смысл и назначение старинных экспонатов из коллекции музея.

Музей-усадьба П.Е. Щербова

Свою специальную программу для «Ночи музеев» подготовил и гатчинский историко-мемориальный музей-усадьба П.Е. Щербова. Виртуальным посетителям музея напомнили биографию бывшего владельца усадьбы, художника-карикатуриста Павла Щербова, рассказав несколько интересных фактов из его жизни.

В «Ночь музеев» в доме Щербова прошли онлайн-занятия «Нарисуй домик под шляпой», на которых гости группы музея ВКонтакте смогли попробовать себя в роли художников эпохи модерна. Они не только запечатлевали на бумаге знаменитый щербовский особняк, но и знакомились с орнаментами и архитектурными элементами в стиле модерн путём их раскрашивания.

Музей-усадьба «Рождествено»

В пять часов вечера в Набоковской усадьбе началась прямая трансляция, в рамках которой посетители музея «прошлись» по его залам и познакомились с предметами из музейных коллекций.

Замечательный сюрприз ждал любителей классической музыки — в шесть часов вечера в Двухцветном зале музея начался концерт солистов оркестра Мариинского театра. В этот вечер в Набоковской усадьбе звучала живая музыка Баха, Генделя, Шуберта, Чайковского, Рахманинова, Пахмутовой, Бабаджаняна. В онлайн-трансляции участвовали музыканты Геннадий Никонов, Екатерина Травкина, Петр Никонов, Олег Ванштейн.

Музей «Дом станционного смотрителя»

Виртуальных посетителей Дома станционного смотрителя в Выре ждал занимательный видео-рассказ об одном из главных символов музея — лошади. Еще в XIX веке во дворе Вырской почтовой станции кипела жизнь, и музей, созданный уже в веке XX, бережно хранит историю тех далеких дней.

В ролике «Если ехать вам случится...» собраны художественные артефакты на «лошадиную» тему — копии старинных картин и фотографий, раскрывающие роль лошади в XIX веке. Сотрудники музея рассказали о видах экипажей для путешествий и профессиях, связанных с конным делом.

Музей-усадьба «Суйда»

Суйдинский музей встретил своих виртуальных посетителей видеопрезентацией истории усадьбы Ганнибала. Гости усадьбы посмотрели видеофильм «Странная жизнь Аннибала», созданный на основе одноименного фильма режиссера-документалиста К.В. Артюхова. В фильме, получившем специальный приз жюри VIII Российского кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине (2002 год), исследуется история жизни Абрама (Ибрагима) Петровича Ганнибала, русского военного инженера, генерал-аншефа, прадеда А.С. Пушкина, который еще мальчиком оказался в России и был воспитан лично императором Петром I.

Тема еще одного видеофильма («Когда никто не видит») была созвучна актуальной теме музейной самоизоляции. В фильме рассказывается о том, как «живут» музейные экспонаты, когда в музее нет посетителей, оживают ли они в витринах и на полках, скучают ли без живого «общения» с людьми.

Музей «Домик няни А.С. Пушкина»

Виртуальных гостей няни Александра Пушкина, Арины Родионовны ждали жарко натопленная печь и тёплый уют старинной деревенской избы в Кобрино. Посетители музея приняли участие в виртуальной познавательной программе «Не то мудрено, что переговорено, а то, что не договорено», «прошлись» по домику няни, познакомились с её жизнью и узнали историю этого уникального в своём роде музея.

Темой «Ночи музеев 2020» Домика няни Пушкина стала символика русской избы, которая является важной частью русской национальной культуры и фольклора. В старинной русской избе символично буквально всё. Все её четыре стены обращены к четырем сторонам света. Внешний вид постройки символизирует внешний мир, а внутреннее убранство обращено к семье, к роду, к человеку...

Музей Красногвардейского укрепрайона

Музей Красногвардейского укрепрайона, расположенный в Новом Свете, к «Ночи музеев-2020» подготовил онлайн-рассказ о жизни и творчестве гатчинского скульптора Юрия Федоровича Кузнецова, одного из создателей некоторых воинских памятников на гатчинской земле. Среди них - памятник защитникам и освободителям города Гатчины на площади Победы, мемориальная доска бойцам-разведчикам 267-го ОПАБа и политруку А. Григорину на ул. Соборной в Гатчине. Также руке мастера принадлежат бюст героя-танкиста Зиновия Колобанова (на территории воинской части в Учхозе), бюст Героя Советского Союза танкиста Александра Мнацаканова (на территории воинской части в Вайялово), мемориальная доска Герою Советского Союза летчику А. Перегудову, памятник «Строганов Мост» в Сиверской. Долгие годы соавторами Юрия Кузнецова были архитектор Ю. Кинцурашвили и скульптор В. Шевченко.

Виртуальную экскурсию по ночным музеям Гатчины и Гатчинского района подготовила Юлия Лысанюк