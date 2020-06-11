Сухуми – одна из красивейших здравниц мира

Ботанический сад в Сухуми расположен в самом центре столицы Абхазии рядом с морем. Этот сад – один из самых старых на территории всего Кавказа. Он появился во второй трети XIX века и пережил многое за свою долгую историю.

Его основатель, лекарь Багриновский, создал его, опираясь на помощь генерал-лейтенанта Н. Н. Раевского. Результаты труда основателя неоднократно уничтожались из-за войн, не пощадивших этого места. Так в 70-е годы позапрошлого века в результате русско-турецкой войны в саду не осталось почти ни одного растения. В самом начале 90-х годов XX века еще одна война, уже грузино-абхазская, вновь уничтожила плоды трудов ученых.

Тем не менее Сухумский сад всегда возрождался, хотя на это уходило много времени. Сейчас на его территории в 30 га вы можете познакомиться с растениями из Америки и Австралии, а также из Юго-Восточной Азии и стран Средиземного моря. Всего коллекция насчитывает более 5 тысяч различных видов растений.

Обязательно найдите в саду огромную кавказскую липу, возраст которой уже более четверти тысячелетия. Это растение, которое выжило в саду даже после того, как было срублено турецкими завоевателями. Укрепленное бетоном и каменной кладкой дерево теперь имеет диаметр около 3 м и цветет с завидной регулярностью. Эта липа – символ Сухумского ботанического сада.

А еще в саду стоит увидеть пару деревьев породы секвойя. Одно из них когда-то было самым старым в своем роде во всем Советском Союзе, а другое было посажено еще в середине прошлого века.