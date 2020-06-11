Сухуми – одна из красивейших здравниц мира

Ботанический
сад в Сухуми расположен в самом центре столицы Абхазии рядом с морем. Этот сад
– один из самых старых на территории всего Кавказа. Он появился во второй трети
XIX века и пережил многое за свою долгую историю.
Его основатель,
лекарь Багриновский, создал его, опираясь на помощь генерал-лейтенанта Н. Н.
Раевского. Результаты труда основателя неоднократно уничтожались из-за войн, не
пощадивших этого места. Так в 70-е годы позапрошлого века в результате
русско-турецкой войны в саду не осталось почти ни одного растения. В самом
начале 90-х годов XX века еще одна война, уже грузино-абхазская, вновь
уничтожила плоды трудов ученых.
Тем не менее
Сухумский сад всегда возрождался, хотя на это уходило много времени. Сейчас на
его территории в 30 га вы можете познакомиться с растениями из Америки и
Австралии, а также из Юго-Восточной Азии и стран Средиземного моря. Всего
коллекция насчитывает более 5 тысяч различных видов растений.
Обязательно
найдите в саду огромную кавказскую липу, возраст которой уже более четверти
тысячелетия. Это растение, которое выжило в саду даже после того, как было
срублено турецкими завоевателями. Укрепленное бетоном и каменной кладкой дерево
теперь имеет диаметр около 3 м и цветет с завидной регулярностью. Эта липа –
символ Сухумского ботанического сада.
А еще в саду
стоит увидеть пару деревьев породы секвойя. Одно из них когда-то было самым
старым в своем роде во всем Советском Союзе, а другое было посажено еще в
середине прошлого века.
Абхазский государственный музей
Этот музей расположен прямо напротив ботанического
сада, так что вам будет удобно заглянуть в него после прогулки по садовым
тропкам. Уже более века стены музея хранят раритетные экспонаты, которыми он по
праву может гордиться.
Здесь вы сможете увидеть предметы, рассказывающие
историю не только Кавказского региона, но и других уголков земли. Широта охвата
музейных экспонатов впечатляет: от черепков каменного века до предметов быта и
одежды коренных народов региона. Всего в нем более ста тысяч ценнейших
экспонатов.
Коллекции из Древнего Египта, Византии и Греции
впечатлят даже самого взыскательного туриста. И, конечно же, вы сможете поближе
познакомиться с историей края, который вы посетили. Побывав внутри музея, не
забудьте заглянуть в очаровательный сквер, который также является его частью.
Среди наиболее интересных экспонатов в нем – дольмен (погребальное сооружение)
из села Эшера. Средний возраст таких сооружений – около 5000 лет.
Сухумский обезьяний питомник
Обезьяний
питомник — это одна из самых ярких достопримечательностей всей Абхазии. Он
сочетает в себе популярность для туристов и пользу для научных сотрудников.
Ведь это место до сих пор работающее научное учреждение.
Питомник был
создан исключительно с целью изучения человеческих болезней, а климат, схожий с
тропическим, и обилие фруктов стали последними доводам для выбора данного
места. Это произошло в конце 20-х годов прошлого века. В самом начале у
питомника была всего пара приматов, но постепенно путем проб и ошибок ученым удалось
увеличить численность животных.
В середине
XX века здесь открыли центр приматологии. Имея около тысячи обезьян, питомник
смог с их помощью изучать онкологические заболевания и проводить важнейшие
научные исследования. Перед входом в питомник вы сможете увидеть памятник, на
котором написано: «Полиомиелит, желтая лихорадка, сыпной тиф, клещевой
энцефалит, оспа, гепатит и многие другие болезни людей изучены с помощью опытов
на обезьянах». А еще на территории питомника находится скульптура всемирно
известного физиолога И. П. Павлова.
Сегодня это
место открыто для посещения туристов и каждый может полюбоваться своими
далекими предками. Особенно порадует такой поход детей, ведь приматов в
зоопарке можно покормить. Еду для животных можно приобрести за небольшую плату
на территории питомника, а можно и принести ее с собой, купив заранее орехи и
фрукты для обезьян.
Таким
образом, обезьяний питомник – это редкий пример сочетания научной ценности и
туристической привлекательности в одном месте.
Сухуми, как
когда-то назывался этот город – это место, куда вам захочется возвращаться
снова и снова. Его мягкий, теплый климат никого не оставит равнодушным, и
впечатления от поездки в город останутся с вами надолго. Отдыхайте в Сухуми с сайтом Едем-в-Гости.РУ.