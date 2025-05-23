Гатчинский округ посетил с рабочим визитом председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов. Он провел совещание с представителями территориальных управлений округа и руководителями профильных организаций. Обсуждались вопросы газификации, инфраструктуры, надежность электроснабжения.

В частности, было принято решение о содействии в переносе газораспределительной станции в Коммунаре. Это позволит построить дорогу от Кобринской до Фабричной улицы, что снизит транспортную нагрузку на центр города. До сведения глав теруправлений сотрудники комитета по ТЭК довели информацию о том, как планируется повысить надежность электроснабжения нескольких населенных пунктов. В Сиверском и Прибытково, в деревнях Мельница и Кобрино в ближайшие годы будут проведены работы за счет средств ремонтных и инвестиционных программ сетевых организаций.

На личном приёме

После совещания Сергей Морозов провел личный прием граждан. Было несколько обращений.

Жительница деревни Руссолово просила ускорить сроки газификации ее дома. Мероприятия по реконструкции сетей и снятию технических ограничений выполнены, газ к деревне подведен, в доме всё готово: счетчик висит, лицевой счет открыт, все платежи уплачены, в том числе и за обслуживание оборудования в доме и на улице. В ноябре хозяйка получила подписанные документы. Сначала обещали подключить газ до 27 января, потом – до 14 февраля, по сей день газа нет.

На личном приеме председателя комитета по ТЭК компания «Газпром газораспределение», которая ответственна за пуск газа и дальнейшее обслуживание оборудования, взяла на себя обязательство до конца первого полугодия, в июне, начать подключать Руссолово, в том числе и дом заявительницы.

Представители садоводческого массива «Красницы» обратились с наболевшим: люди хотят газификации, которая садоводствам бесплатно не положена. На сегодняшний день, согласно федеральному законодательству, бесплатной догазификации подлежат СНТ, находящиеся в границах газифицированных населенных пунктов. Массив «Красницы» ни в какой населенный пункт не входит, а газификация близлежащей одноименной деревни запланирована через десять лет.

Между тем в массиве – 30 садоводств, 6 тысяч (!) дачных участков. Садоводы обращались в Сусанинское территориальное управление, получили ответ в письменном виде: так как массив не входит в состав газифицированного населенного пункта, под программу бесплатной догазификации он не подпадает. Расстроились. Приехали на прием к председателю комитета по ТЭК с надеждой, что что-то предложат на региональном уровне, может быть, изменения законов. Есть весомый аргумент: 6000 садоводов – это намного больше, чем численность жителей окрестных деревень. Но деревни, где живут два десятка человек, газифицируют, а садоводства – нет.

«Даже если один человек живет, мы должны ему помочь», – ответил Сергей Морозов. Он предложил садоводам пойти путем технологического присоединения. Для этого надо подать заявку в «Газпром газораспределение» на подключение СНТ к газоснабжению. Садоводств, которые подали заявки и уже газифицировались, в Ленинградской области много. В основном это СНТ, где люди прописаны и проживают постоянно. Им выгодно отапливаться природным газом, а не электричеством.

Заявка на техприсоединение – это подвод газа на коммерческой основе к отдельно взятому СНТ. Красницкие дачники справедливо опасаются, что сумма с каждого двора окажется неподъемной. Однако эти расходы можно компенсировать. Как заметил Сергей Морозов, у регионального комитета по АПК на это есть субсидия, на получение которой проводится конкурсный отбор. Есть еще выход: войти в границы населенного пункта. Но на такое решение у комитета по ТЭК нет полномочий. СНТ массива «Красницы» граничит с населенным пунктом Красницы, газификация которого до 2035 года не предусмотрена. А газифицированные Мыза и Виркино находятся гораздо дальше. Логичнее было бы сначала газифицировать Красницы, и дать садоводству техническую возможность газифицироваться.

Представителям СНТ предложили для начала рассчитать, во сколько обойдется технологическое присоединение. Вдруг сумма окажется подъемной? Более того, как заметил Сергей Морозов, сегодня обсуждается вопрос газификации садоводств вне газифицированных населенных пунктов, и, возможно, эта инициатива будет поддержана на федеральном уровне.

Конструктивный диалог

Председатель областного комитета по ТЭК ежегодно проводит встречи с жителями разных районов Ленобласти во втором квартале. Гатчинский округ стал пятым по счету, где состоялся личный прием. Вопросы газификации по традиции были в числе приоритетных. Сергей Морозов отметил результативность совещания с гатчинской администрацией:

- Мы обсудили много проблем. В основном это системные вопросы, копившиеся десятилетиями, и я уже вижу свет в конце туннеля. В Гатчинском округе ведется большая работа по электроснабжению: мы видим, что аварийность снижается. Что касается теплоснабжения, в Гатчине необходимо наращивать мощности: город развивается, и наблюдается дефицит мощностей. Если возникнет необходимость, мы окажем поддержку на региональном уровне.

Комментируя встречу с жителями, Сергей Сергеевич подчеркнул, что в личной беседе проще всего показать пути решения возникающих трудностей. Жители области, как правило, обращаются на прием по поводу газификации домовладений, так как в процессе оформлений сталкиваются с множеством нюансов.

- Специалисты комитета всегда открыты для прямого диалога и готовы помочь, – подчеркнул Сергей Морозов.

Завершился визит председателя по топливно-энергетическому комплексу посещением блок-модульной котельной в Высокоключевом, которая была запущена в 2024 году и обеспечивает теплом шесть жилых домов, Кобринское территориальное управление, поликлинику, школу и баню. Для повышения надежности системы сейчас ведется перекладка теплосетей, сетей водоснабжения и водоотведения к зданию школы в Высокоключевом.

Екатерина Дзюба