Защитные маски от рукодельниц Коммунара

В благотворительном фонде «Счастливое будущее» было принято решение шить маски самостоятельно. «Серебряные» волонтеры города Коммунара, знаменитые рукодельницы и многолетние партнеры фонда с удовольствием согласились принять участие в акции. Для бабушек, оказавшихся на самоизоляции, это стало хорошей возможностью проводить время с пользой, об этом не раз говорили и сами рукодельницы.

Так в Коммунаре заработали швейные машинки… С самого начала акции – в первые дни апреля маски начали пользоваться огромным спросом. Красивые, сшитые с душой и сердцем, они были переданы в дар многим многодетным семьям, пенсионерам, работникам такси и магазинов города. Да и сами волонтеры благотворительного фонда «Счастливое будущее», посещавшие с гуманитарной помощью жителей Гатчинского района, с радостью их носили.

Проект по пошиву масок выиграл небольшой грант в конкурсе «Забота рядом» от фонда «Добрый город Петербург». На средства гранта для главной бабушки проекта – Галины Ивановны Кирсановой были закуплены материалы для пошива масок и новая машинка, которую рукодельница уже вовсю осваивает.

За три месяца было сшито и передано в дар 350 масок, но на этом волонтеры останавливаться не собираются. Благотворительный фонд «Счастливое будущее» выражает благодарность всем волонтерам, принявшим участие в этой акции за их добрый труд, драгоценное время и стремление помочь жителям нашей Гатчинской земли. Это трудолюбивые рукодельницы Галина Ивановна Кирсанова, Нина Гимадиновна Михеева, Ирина Евгеньевна Бешлиу, семьи Аверьяновых и Ломовых.