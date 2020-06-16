Защитные маски от рукодельниц Коммунара

В благотворительном фонде
«Счастливое будущее» было принято решение шить маски самостоятельно.
«Серебряные» волонтеры города Коммунара, знаменитые рукодельницы и многолетние
партнеры фонда с удовольствием согласились принять участие в акции. Для
бабушек, оказавшихся на самоизоляции, это стало хорошей возможностью проводить
время с пользой, об этом не раз говорили и сами рукодельницы.
Так в Коммунаре
заработали швейные машинки… С самого начала акции – в первые дни апреля маски
начали пользоваться огромным спросом. Красивые, сшитые с душой и сердцем, они
были переданы в дар многим многодетным семьям, пенсионерам, работникам такси и
магазинов города. Да и сами волонтеры благотворительного фонда «Счастливое
будущее», посещавшие с гуманитарной помощью жителей Гатчинского района, с
радостью их носили.
Проект по пошиву масок
выиграл небольшой грант в конкурсе «Забота рядом» от фонда «Добрый город Петербург».
На средства гранта для главной бабушки проекта – Галины Ивановны Кирсановой
были закуплены материалы для пошива масок и новая машинка, которую рукодельница
уже вовсю осваивает.
За три месяца было сшито и передано в дар 350 масок, но на этом волонтеры останавливаться не собираются. Благотворительный фонд «Счастливое будущее» выражает благодарность всем волонтерам, принявшим участие в этой акции за их добрый труд, драгоценное время и стремление помочь жителям нашей Гатчинской земли. Это трудолюбивые рукодельницы Галина Ивановна Кирсанова, Нина Гимадиновна Михеева, Ирина Евгеньевна Бешлиу, семьи Аверьяновых и Ломовых.