С 1 июля Ленинградская область переходит на прямые выплаты ФСС

Это
означает, что Ленинградское региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации будет напрямую выплачивать работающим
гражданам нижеперечисленные пособия:
• пособие по временной нетрудоспособности, в том
числе в связи с производственной травмой или профессиональным заболеванием;
• пособие по беременности и родам;
• пособие при постановке на учёт в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности,
• пособие при рождении ребёнка; пособия по уходу
за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет;
• оплата дополнительного отпуска (сверх
ежегодного) на период лечения, проезда к месту лечения и обратно,
предоставляемого застрахованному лицу, пострадавшему на производстве.
Кроме
того, с 1 июля 2020 года региональное отделение ФСС РФ будет исчислять,
удерживать и перечислять НДФЛ (без учёта стандартных налоговых вычетов) с суммы
выплаченного застрахованному гражданину пособия за счет средств Фонда, выдавать
справку 2-НДФЛ по запросу физического лица, выдавать справки о доходах для
субсидий и т.п., удерживать алименты из сумм назначенных пособий при
поступлении в региональное отделение ФСС соответствующих исполнительных
документов (исполнителем должно быть указано региональное отделение Фонда).
При
этом работодатель, как и прежде, будет начислять и выплачивать работникам за
счёт собственных средств: пособия по временной нетрудоспособности за первые 3
дня болезни; оплату четырёх дополнительных выходных дней одному из родителей
(опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами (с последующим возмещением
средств в ФСС РФ); выплату социального пособия на погребение (с последующим
возмещением средств в ФСС РФ); выплату пособий по временной нетрудоспособности
за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (с последующим
возмещением средств в ФСС РФ).
Проект
предполагает отказ от «зачетного» принципа, то есть работодатели станут
перечислять страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством в полном объеме, без
уменьшения на сумму выплаченных пособий.
Преимущества
проекта «Прямые выплаты» очевидны – обеспечение правильности начисления и
гарантированная выплата пособий в установленные законодательством сроки
работающим гражданам, независимо от финансового состояния работодателя. При
этом работодатель освобождается от нагрузки по расчёту пособий – необходимо
получить от сотрудника документы и передать сведения в Ленинградское региональное
отделение ФСС РФ.
С
января 2020 года в Ленинградской области проводилась активная
информационно-разъяснительная кампания по вопросам перехода на «Прямые
выплаты». Во всех муниципальных образованиях специалистами регионального
отделения были проведены установочные семинары для страхователей, а для
снижения риска распространения коронавирусной инфекции в марте 2020 года
обучающие мероприятия были переведены в формат вебинаров. Финальный вебинар
состоится 22 июня – регистрация для участия по ссылке: https://events.webinar.ru/16759691/5245131?utm_source=fsslo&utm_medium=mail&utm_campaign=22_06fsslo.
Принять участие в вебинаре может любой желающий.