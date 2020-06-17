С 1 июля Ленинградская область переходит на прямые выплаты ФСС

Это означает, что Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации будет напрямую выплачивать работающим гражданам нижеперечисленные пособия:

• пособие по временной нетрудоспособности, в том числе в связи с производственной травмой или профессиональным заболеванием;

• пособие по беременности и родам;

• пособие при постановке на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности,

• пособие при рождении ребёнка; пособия по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет;

• оплата дополнительного отпуска (сверх ежегодного) на период лечения, проезда к месту лечения и обратно, предоставляемого застрахованному лицу, пострадавшему на производстве.

Кроме того, с 1 июля 2020 года региональное отделение ФСС РФ будет исчислять, удерживать и перечислять НДФЛ (без учёта стандартных налоговых вычетов) с суммы выплаченного застрахованному гражданину пособия за счет средств Фонда, выдавать справку 2-НДФЛ по запросу физического лица, выдавать справки о доходах для субсидий и т.п., удерживать алименты из сумм назначенных пособий при поступлении в региональное отделение ФСС соответствующих исполнительных документов (исполнителем должно быть указано региональное отделение Фонда).

При этом работодатель, как и прежде, будет начислять и выплачивать работникам за счёт собственных средств: пособия по временной нетрудоспособности за первые 3 дня болезни; оплату четырёх дополнительных выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами (с последующим возмещением средств в ФСС РФ); выплату социального пособия на погребение (с последующим возмещением средств в ФСС РФ); выплату пособий по временной нетрудоспособности за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (с последующим возмещением средств в ФСС РФ).

Проект предполагает отказ от «зачетного» принципа, то есть работодатели станут перечислять страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в полном объеме, без уменьшения на сумму выплаченных пособий.

Преимущества проекта «Прямые выплаты» очевидны – обеспечение правильности начисления и гарантированная выплата пособий в установленные законодательством сроки работающим гражданам, независимо от финансового состояния работодателя. При этом работодатель освобождается от нагрузки по расчёту пособий – необходимо получить от сотрудника документы и передать сведения в Ленинградское региональное отделение ФСС РФ.

С января 2020 года в Ленинградской области проводилась активная информационно-разъяснительная кампания по вопросам перехода на «Прямые выплаты». Во всех муниципальных образованиях специалистами регионального отделения были проведены установочные семинары для страхователей, а для снижения риска распространения коронавирусной инфекции в марте 2020 года обучающие мероприятия были переведены в формат вебинаров. Финальный вебинар состоится 22 июня – регистрация для участия по ссылке: https://events.webinar.ru/16759691/5245131?utm_source=fsslo&utm_medium=mail&utm_campaign=22_06fsslo. Принять участие в вебинаре может любой желающий.