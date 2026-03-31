Эко-шоу в школе № 12

«ЭКО-ШОУ» в Гатчине - ежегодное мероприятие, направленное на развитие экологического образования, творческих способностей школьников и подведение итогов исследовательских работ молодых талантов. Его организатор - НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ.

В числе почетных гостей конференции – представители института, учреждений образования, общественных организаций, депутаты и партнеры проекта.

«Как я вырастила пальму», «Лягушачий хор», «Вальс бабочек», «Чистая вода – это жизнь!» - детские танцевальные композиции показали окружающий мир во всем многообразии. Всего на сцене было представлено 20 творческих номеров в исполнении воспитанников детских садов, школьников и педагогов.

В этом году в центре внимания несколько юбилейных дат: 55 лет институту ПИЯФ и 25 лет – научно-образовательному центру.

Итоги программы «Школьная экологическая инициатива» - 2025 впечатляют. Общее количество участников проекта составляет 2675 человек.

В рамках программы «Школьная экологическая инициатива» был сделан доклад об организации экологического просвещения детей и молодежи на 6-й Международной конференции «Перспективы экологического развития стран СНГ».

Организовано две выставки работ победителей конкурса, которые посетило 618 человек, а также летний экологический практикум для 20 школьников. Учениками 8-11 классов создано 15 научно-исследовательских проектов по экологии.

Участниками тематических конкурсов стали 1875 человек. представлявших 56 организаций из семи регионов нашей страны. Десятки школьников были награждены дипломами участников «ЭКО-ШОУ» проекта «Молодые таланты» - 2025 Межрегиональной программы «Школьная экологическая инициатива» за подписью ученого секретаря НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ Сергея Ивановича Воробьева.

Торжественная церемония проходила под несмолкаемые аплодисменты. Количество победителей и лауреатов составило 375 человек. Наград были удостоены победители конкурса видеороликов, художественного конкурса, литературного конкурса, победители конкурса «Лидер программы».