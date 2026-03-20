Ленобласть и «Россети» договорились о совместной работе

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел переговоры с руководителем «Россетей» Андреем Рюминым. Речь в том числе шла об увеличении первого диапазона по потреблению электроэнергии.

По итогам встречи Александр Дрозденко сообщил:

- Договорились совместно проработать к отопительному сезону 2026–2027 гг. увеличение первого диапазона по потреблению электроэнергии в Ленобласти не менее, чем до 3000 кВт. Все льготы по компенсации затрат по второму диапазону будут сохранены.