Ленобласть и «Россети» договорились о совместной работе
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел переговоры с руководителем «Россетей» Андреем Рюминым. Речь в том числе шла об увеличении первого диапазона по потреблению электроэнергии.
Рубрики: ЖКХ
По итогам встречи Александр Дрозденко сообщил:
- Договорились совместно проработать к отопительному сезону 2026–2027 гг. увеличение первого диапазона по потреблению электроэнергии в Ленобласти не менее, чем до 3000 кВт. Все льготы по компенсации затрат по второму диапазону будут сохранены.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.