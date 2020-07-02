Пенсионерам-опекунам с 1 июля проиндексируют пенсии

В настоящее время на оплачиваемую попечительскую деятельность (например, по договору о приемной семье) распространяются правила обязательного пенсионного страхования и начисляются страховые взносы в Пенсионный фонд. Поэтому опекунам и попечителям, как работающим пенсионерам, страховые пенсии не индексируются.

С 1 июля 2020 года, согласно принятой поправке в федеральный закон об обязательном пенсионном страховании, вступят в силу изменения, исключающие опекунов и попечителей из перечня лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование. С этой даты пенсионеры, исполняющие обязанности по договору опеки или попечительства, в том числе по договору о приёмной семье, не будут приравниваться к работающим гражданам и начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере с учётом пропущенных индексаций.

Надбавка к пенсии имеет беззаявительный характер, для этого территориальные управления Пенсионного фонда актуализировали списки пенсионеров-опекунов и сформировали необходимые доставочные документы для почтовых и кредитных организаций.

Повышенную пенсию в результате утвержденных изменений получат более 550 пенсионеров города и области, которые являются опекунами или попечителями и исполняют свои обязанности возмездно по договору.

Обращаем внимание, если одновременно с исполнением обязанностей опекуна или попечителя получатель пенсии будет осуществлять другую оплачиваемую трудовую деятельность, то он будет относиться к числу работающих лиц. В этом случае страховая пенсия с учётом индексации будет выплачиваться только после увольнения.