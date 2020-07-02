Пенсионерам-опекунам с 1 июля проиндексируют пенсии

В настоящее время на оплачиваемую попечительскую деятельность (например, по договору о приемной семье) распространяются правила обязательного пенсионного страхования и начисляются страховые взносы в Пенсионный фонд. Поэтому опекунам и попечителям, как работающим пенсионерам, страховые пенсии не индексируются.
С 1 июля 2020 года, согласно
принятой поправке в федеральный закон об обязательном пенсионном страховании,
вступят в силу изменения, исключающие опекунов и попечителей из перечня лиц, на
которых распространяется обязательное пенсионное страхование. С этой даты
пенсионеры, исполняющие обязанности по договору опеки или попечительства, в том
числе по договору о приёмной семье, не будут приравниваться к работающим
гражданам и начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере с учётом
пропущенных индексаций.
Надбавка к пенсии имеет
беззаявительный характер, для этого территориальные управления Пенсионного
фонда актуализировали списки пенсионеров-опекунов и сформировали необходимые
доставочные документы для почтовых и кредитных организаций.
Повышенную пенсию в результате
утвержденных изменений получат более 550 пенсионеров города и области, которые
являются опекунами или попечителями и исполняют свои обязанности возмездно по
договору.
Обращаем внимание, если
одновременно с исполнением обязанностей опекуна или попечителя получатель
пенсии будет осуществлять другую оплачиваемую трудовую деятельность, то он
будет относиться к числу работающих лиц. В этом случае страховая пенсия с
учётом индексации будет выплачиваться только после увольнения.